FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4398 постов • 620 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Алена Водонаева перепутала антидепрессанты с дезодорантами

Алена Водонаева перепутала антидепрессанты с дезодорантами (6 фото)

Автор:
29 ноября 2020 09:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алена Водонаева   антидепрессант   дезодорантам   прикол   щоу-бизнес   юмор   
667
6
Она неправильно поняла вопрос от подписчицы в Instagram.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Алена Водонаева   антидепрессант   дезодорантам   прикол   щоу-бизнес   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
KOSTELLO 52 минуты назад
Уверен, что у всех ее подписчиков есть проблемы с психикой.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Taximaxi Полчаса назад
Это какой-то абанамат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
noName 53 минуты назад
Нет,это Антанта.А антиперспирант- это это субстанция, которая состоит из античастиц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Максим Т. noName 41 минуту назад
Нет, это антиматерия. Антиперсперант - это греко-римская древность цивилизации Древней Греции и Древнего Рима во всём многообразии её исторических форм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
noName Максим Т. 24 минуты назад
Нет,это античность.Антиперсперант-это вещество из зеленого чая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Что купить в черную пятницу: 5 годных идей Найдено на барахолке Найдено на барахолке "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России "Нахамили и послали на три буквы!" : про клиентоориентированность в России Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине Облажались по-крупному: неловкие ситуации, в которые люди попали по собственной вине Кот-прыгун стал новым героем фотошоп-битвы Кот-прыгун стал новым героем фотошоп-битвы Как правильно проходить собеседования Как правильно проходить собеседования
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390204



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
3
34
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях
52
119
Школа жизни: 20 шпаргалок, которые помогут в разных ситуациях
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
1
31
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
0
14
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
2
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#авария#подборка#смешно#готовка#красота#природа#прикольные
#юмор#история#факты#дтп#картинки#авто авария#дикая природа#настроение#рецепт#девушка
#животные#россия#еда#кино#люди#актеры#комментарии#позитив#СССР#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться