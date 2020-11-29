Алена Водонаева перепутала антидепрессанты с дезодорантами

Она неправильно поняла вопрос от подписчицы в Instagram.
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева оконфузилась, отвечая в Instagram на вопросы своих подписчиков. Телеведущую спросили, какими антиперспирантами она пользуется, однако вместо полезного совета поклонники получили целую тираду о вреде таблеток от депрессии.
Есть серьезная проблема — обратитесь к психологу. У меня многие друзья на антидепрессантах живут и слезть не могут,
— ответила подписчице Водонаева, которая, судя по всему, неправильно прочитала слово или перепутала два термина.
— ответила подписчице Водонаева, которая, судя по всему, неправильно прочитала слово или перепутала два термина.
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Спустя пару дней в Twitter девушка под ником _vanswan выложила ироничный твит с ответом телеведущей, в котором также «перепутала» значение слов
Люди подхватили задумку и в комментах придумали огромное количество подобных шуток. Мы собрали для вас самые забавные из них
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