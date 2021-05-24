Кто-то скажет, что "большому кораблю"... и будет не прав. У той же гориллы член меньше чем у шимпанзе, а у шимпанзе заметно меньше чем у человека. Кстати, будь у человека такой же пропорционально большой член как у слона, он был бы как раз те самые пресловутые 45 см и болтался ниже колен.

Слонов-подростков (молодых самцов) в 15 лет с началом полового созревания выгоняют на хрен из стада, так как они становятся реально озабоченными идиотами. Стада со слонятами состоят исключительно только из взрослых самок. Самцы тусуются отдельно. Так вот, если у слона муст, то он не только идиот, но еще и полный отморозок. Причем муст проходит индивидуально, а вовсе не у всех слонов сразу. Крупный самец может даже уступить более мелкому в мусте. Слоны в принципе не любят драться и по возможности предпочитают дело решать миром. Но удивительно, все признаки муста у драчуна-идиота волшебным образом исчезают, когда рядом находится здоровенный доминирующий слон-самец.

Подростки с 15 лет до 30 слоняются без дела (самки им не дают) и порой превращаются в гопников саванны. Такому "дитятке" практически никто не страшен. Разве только крупный прайд львов может завалить одинокого 15-летку, но если они шляются группой - то лучше всем делать ноги. Да, вот на фото ниже - забавы слона-подростка