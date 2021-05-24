Если вы увидите слона с такими темными подтеками рядом с ушами на свободе - держитесь от него подальше, а лучше сразу сваливайте оттуда как можно быстрее. Эти выделения височных желез означают - у слона МУСТ - время гона.
Во время гона самцы нередко щеголяют выдающимся "хозяйством". Да, половой член у слона весит почти полсотни кило и может достигать длины полутора метров и больше.
Самое замечательное, что слон может управлять своим членом независимо от остального тела, двигая им из стороны в сторону, вперед-назад, изгибая причудливым образом - этакий "второй хобот". Нет, мух он им не отгоняет, как пятой ногой не пользуется, предметы им не поднимает, а использует его исключительно по прямому назначению. Так зачем же слону такой огромный гибкий и управляемый член?
Кто-то скажет, что "большому кораблю"... и будет не прав. У той же гориллы член меньше чем у шимпанзе, а у шимпанзе заметно меньше чем у человека. Кстати, будь у человека такой же пропорционально большой член как у слона, он был бы как раз те самые пресловутые 45 см и болтался ниже колен.
Слонов-подростков (молодых самцов) в 15 лет с началом полового созревания выгоняют на хрен из стада, так как они становятся реально озабоченными идиотами. Стада со слонятами состоят исключительно только из взрослых самок. Самцы тусуются отдельно. Так вот, если у слона муст, то он не только идиот, но еще и полный отморозок. Причем муст проходит индивидуально, а вовсе не у всех слонов сразу. Крупный самец может даже уступить более мелкому в мусте. Слоны в принципе не любят драться и по возможности предпочитают дело решать миром. Но удивительно, все признаки муста у драчуна-идиота волшебным образом исчезают, когда рядом находится здоровенный доминирующий слон-самец.
Подростки с 15 лет до 30 слоняются без дела (самки им не дают) и порой превращаются в гопников саванны. Такому "дитятке" практически никто не страшен. Разве только крупный прайд львов может завалить одинокого 15-летку, но если они шляются группой - то лучше всем делать ноги. Да, вот на фото ниже - забавы слона-подростка
Тот, кто сказал: "У носорога плохое зрение, но при его размерах - это не его проблемы", явно не подумал о них. В национальном парке Кении группа молодых слонов забавлялась убийством носорогов. За пару месяцев они прикончили 32 носорога. Пришлось срочно привезти двух слонов старшего возраста и "забавы молодежи" сразу же прекратилась.
Слонихи же живут половой жизнью с 15 лет до 50 и рожают 6-7 слонят. Почему так мало? Беременность у слонов длится 22 месяца, а потом еще выкармливание малыша молоком. Так что рожать чаще чем раз в 4-5 лет никак не получается. Потому слонята в стаде - высшая ценность. Рождается слоненок весом в центнер и падает вниз с приличной высоты? Не совсем так. Вульва у слонов находится не сзади как обычно, а снизу живота. Вот момент рождения...
Вот именно поэтому просто пристроится сзади и сразу задвинуть у самца не получится. Теперь вам становится яснее, зачем ему изгибающийся член?
Прибавьте еще то, что самцы в среднем раза в полтора больше самок. Если ты сама весишь 4-5 тонн и на тебя взгромоздился твой парень весом 7 тонн, нетрудно и кости себе переломать. Поэтому все проходит достаточно.. ээ... конструктивно и без излишней экспрессии, без всех этих нелепых толчков и судорог в отличие от нас с вами. Слон забирается на подругу, не перенося полностью вес тела на нее (стоит на задних ногах опираясь передними о ее спину). В это время, изгибая член, он нащупывает вход снизу и приступает к делу. Нет-нет, повторюсь - никаких толчков. Туда-сюда работает САМ член. Половой акт длится совсем недолго - меньше минуты. При этом, учтите, сперме слона придется путешествовать еще два метра в половых органах самки, чтобы добраться до яйцеклетки.
Надеюсь, удовлетворил ваше любопытство, и теперь вы сами сможете всем рассказать, зачем слону такой "второй хобот".
Поведал вам сегодня об интимной жизни слонов ваш старый знакомый Лысый Камрад.
Авторский пост
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а ты пихарь