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Зачем слону "второй хобот"? Или иначе: почему у слона такой огромный, мускулистый и гибкий член?

Зачем слону "второй хобот"? Или иначе: почему у слона такой огромный, мускулистый и гибкий член? (6 фото)

Автор:
24 мая 2021 06:27
Метки: биология   занимательно   занимательные факты   интересно   наука   научпоп   
1560
6

Если вы увидите слона с такими темными подтеками рядом с ушами на свободе - держитесь от него подальше, а лучше сразу сваливайте оттуда как можно быстрее. Эти выделения височных желез означают - у слона МУСТ - время гона.

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Метки: биология   занимательно   занимательные факты   интересно   наука   научпоп   
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9  комментариев
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13k
Patmaz 2 часа назад
Да уж... Таким только груши околачивать.
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780
Сапоги Илона Маска 16 минут назад
Пример абсолютно бесполезной, но трюндец интересной информации. Теперь я это знаю. Буду с этим жить. Жене не покажу. Зачем женщине лишние фантазии о не сбыточном?
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4k
newegg Час назад
Бедные слоники. Такой хрен, и никакого удовольствия от траха.
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3k
★Lucifer★ Час назад


?????????????
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Тот самий лисий которий караулил владелца Нехти ?
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8k
Павел 2 часа назад
блин, я то думал, что ты копарь.
а ты пихарь
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
У лысых все к ху#ям и еб#ле сводится
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95
detective 2 часа назад
чтобы афтара эбать
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