"Ученые вырастили мышиный эмбрион в пробирке до появления сердцебиения..."

Профессор Ханна и его команда работали над этим проектом около семи лет. Потребовалось немало проб и ошибок, доработок и перепроверок, но все это привело к двухэтапному процессу успешного выращивания мышиных эмбрионов.

Первый этап длится два дня и начинается с мышиных эмбрионов возрастом несколько дней, содержащих 250 идентичных стволовых клеток. Эти шарообразные эмбрионы помещают в специальную питательную среду, и они прикрепляются к этой среде так, как крепились бы к стенке матки. На этом этапе ученым удается повторить первую стадию эмбрионального развития, во время которой эмбрион удваивается и утраивается в размерах, пока разделяется на три слоя: внутренний, средний и внешний.