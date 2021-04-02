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Ученые вырастили мышиный эмбрион в пробирке до появления сердцебиения

Ученые вырастили мышиный эмбрион в пробирке до появления сердцебиения (6 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 14:20
Сообщество : Наука
Метки: биология   биология развития   наука   опыты и эксперименты   эмбрион   
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Настоящий прорыв в науке: за шесть дней у мышиных эмбрионов вне материнской утробы развились сердце, желудок, голова и конечности. Следующий опыт ученые хотят провести уже на человеческих эмбрионах, надеясь добиться тех же результатов за пять недель, однако понимают, что исследование вызовет этические споры.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: биология   биология развития   наука   опыты и эксперименты   эмбрион   
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2  комментария
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20k
SerGProS 2 часа назад
А яйцеклетку и сперматозоид тоже искусственно вырастили в пробирках?
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3k
Горожанин 3 часа назад
"Ученые вырастили мышиный эмбрион в пробирке до появления сердцебиения..."

Для дурачков информация - для неучей-поклонников Маска. Это самая банальная процедура, которая делалась со времен царя-гороха.
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