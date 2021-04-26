Робота Пеппера научили думать вслух

Сравнивая работу Пеппера с внутренним диалогом и без него, ученые обнаружили, что при диалоге с самим собой робот справлялся с задачами быстрее. Благодаря внутренней речи, Пеппер превзошел международные стандарты, определяющие функциональные и моральные требования к роботам - руководящие принципы, которые закладывались в каждого робота, начиная от гуманоидного робота с искусственным интеллектом и заканчивая механическими руками на производственной линии. "Люди были поражены способностями Пеппера, - сказала один из авторов исследования, Арианна Пипитоне из У ниверситета Палермо. - Его широкие возможности отличают этого робота от обычных машин, потому что он обладает способностью рассуждать, думать. Внутренняя речь дает возможность роботам и людям находить альтернативные решения для сотрудничества и выхода из тупиковых ситуаций».

Хотя внутренний голос робота обогащает его взаимодействие человеком, кое-кто неизбежно сочтет его неэффективным из-за того, что робот тратит больше времени на выполнение задач, когда разговаривает сам с собой. Кроме того, внутренний диалог Пеппера может работать лишь в рамках тех знаний,которые в него вложили исследователи. Тем не менее, ученые утверждают, что их работа обеспечивает основу для дальнейшего изучения того, как диалог с самим собой может помочь роботам сосредоточиться, планировать и учиться. «Внутренняя речь может быть полезна во всех случаях, когда мы доверяем компьютеру или роботу для оценки ситуации, - утверждает Челла. - Сейчас мы создаем прототип нового поколения роботов - робота, который любит болтать».