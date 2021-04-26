Робота Пеппера научили думать вслух

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Ученые научили робота-ассистента Пеппера, произведенного на свет японской компанией SoftBank, думать и рассуждать вслух. Это должно помочь исследователям лучше понять его логику и мотивацию при принятии решений.
Ученые перепрограмировали японского робота-помощника робота Пеппера, научив его думать вслух. По их мнению, эксперимент поможет повысить уровень понимания и доверия между человеком и машиной.
Группа итальянских ученых создала «внутреннюю модель речи», которая позволяла роботу озвучивать свои мыслительные процессы, как делают люди, когда сталкивается с проблемой или дилеммой. Эксперты обнаружили, что Пеппер лучше справлялся с неоднозначными человеческими инструкциями, когда мог озвучивать свой внутренний диалог.
Группа итальянских ученых создала «внутреннюю модель речи», которая позволяла роботу озвучивать свои мыслительные процессы, как делают люди, когда сталкивается с проблемой или дилеммой. Эксперты обнаружили, что Пеппер лучше справлялся с неоднозначными человеческими инструкциями, когда мог озвучивать свой внутренний диалог.
Пеппер уже работал в качестве администратора и сотрудника кофейни. Он создан японской технологической компанией SoftBank. Команда ученых создала для него дополнительные программы, реализовав концепцию внутренней речи роботов, которая, по их словам, может быть применена в робототехнике для обучения и регулирования роботов. «Если бы мы могли слышать, о чем думают роботы, мы бы больше им доверяли, - считает соавтор исследования Антонио Челла из Университета Палермо, Италия. - В этом случае вам не нужно будет обладать знаниями техника или инженера - робота сможет понять и неспециалист. А значит, нам будет легче общаться и сотрудничать с роботами».
Как правило, внутренний диалог помогает человеку прояснить и оценить ситуацию, чтобы принять правильное решение. Исследователи называют внутреннюю речь «психологическим инструментом человека для поддержки высокой активности в сфере познания», включая планирование, сосредоточение внимания и рассуждения. Но до сих пор лишь в нескольких исследованиях анализировалась роль внутренней речи для роботов. Чтобы узнать больше, ученые построили модель внутреннего диалога, основанную на «когнитивной архитектуре» под названием ACT-R, чтобы обучить Пеппера внутреннему диалогу.
Как правило, внутренний диалог помогает человеку прояснить и оценить ситуацию, чтобы принять правильное решение. Исследователи называют внутреннюю речь «психологическим инструментом человека для поддержки высокой активности в сфере познания», включая планирование, сосредоточение внимания и рассуждения. Но до сих пор лишь в нескольких исследованиях анализировалась роль внутренней речи для роботов. Чтобы узнать больше, ученые построили модель внутреннего диалога, основанную на «когнитивной архитектуре» под названием ACT-R, чтобы обучить Пеппера внутреннему диалогу.
"ACT-R - это программная среда, которая позволяет моделировать человеческие когнитивные процессы, она широко применяется учеными, изучающими процессы познания", - поясняют авторы исследования.
В рамках эксперимента исследователи попросили людей накрыть обеденный стол вместе с Пеппером в соответствии с правилами этикета, чтобы изучить, как навыки самодиагностики Пеппера влияют на его взаимодействие с людьми. В итоге, они обнаружили, что с помощью внутреннего диалога Пеппер лучше решала дилеммы, возникающие из-за запутанных человеческих инструкций, которые противоречили протоколу. В то же время, благодаря внутреннему голосу Пеппера, люди смогли отследить мысли робота и вовремя понять, что Пеппер столкнулся с дилеммой, которую он решил, приняв в качестве приоритета инструкцию человека.
В ходе эксперимента Пеппера попросили положить салфетку в неправильное место на столе, что шло вразрез с формальными правилами этикета. Пеппер начала задавать себе вопросы и рассуждать, и, в итоге, пришел к выводу, что человек мог что-то напутать. Пеппер попросил человека подтвердить запрос, что привело к дальнейшему внутреннему диалогу. «Гм, эта ситуация меня расстраивает, - сказал Пеппер. - Я бы никогда не нарушил правила, но я не могу его расстроить, поэтому сделаю то, что он хочет ». Затем Пеппер положила салфетку в указанное место, отдавая приоритет указанию человека, несмотря на то, что оно противоречило правилам.
В рамках эксперимента исследователи попросили людей накрыть обеденный стол вместе с Пеппером в соответствии с правилами этикета, чтобы изучить, как навыки самодиагностики Пеппера влияют на его взаимодействие с людьми. В итоге, они обнаружили, что с помощью внутреннего диалога Пеппер лучше решала дилеммы, возникающие из-за запутанных человеческих инструкций, которые противоречили протоколу. В то же время, благодаря внутреннему голосу Пеппера, люди смогли отследить мысли робота и вовремя понять, что Пеппер столкнулся с дилеммой, которую он решил, приняв в качестве приоритета инструкцию человека.
В ходе эксперимента Пеппера попросили положить салфетку в неправильное место на столе, что шло вразрез с формальными правилами этикета. Пеппер начала задавать себе вопросы и рассуждать, и, в итоге, пришел к выводу, что человек мог что-то напутать. Пеппер попросил человека подтвердить запрос, что привело к дальнейшему внутреннему диалогу. «Гм, эта ситуация меня расстраивает, - сказал Пеппер. - Я бы никогда не нарушил правила, но я не могу его расстроить, поэтому сделаю то, что он хочет ». Затем Пеппер положила салфетку в указанное место, отдавая приоритет указанию человека, несмотря на то, что оно противоречило правилам.
Сравнивая работу Пеппера с внутренним диалогом и без него, ученые обнаружили, что при диалоге с самим собой робот справлялся с задачами быстрее. Благодаря внутренней речи, Пеппер превзошел международные стандарты, определяющие функциональные и моральные требования к роботам - руководящие принципы, которые закладывались в каждого робота, начиная от гуманоидного робота с искусственным интеллектом и заканчивая механическими руками на производственной линии. "Люди были поражены способностями Пеппера, - сказала один из авторов исследования, Арианна Пипитоне из У ниверситета Палермо. - Его широкие возможности отличают этого робота от обычных машин, потому что он обладает способностью рассуждать, думать. Внутренняя речь дает возможность роботам и людям находить альтернативные решения для сотрудничества и выхода из тупиковых ситуаций».
Хотя внутренний голос робота обогащает его взаимодействие человеком, кое-кто неизбежно сочтет его неэффективным из-за того, что робот тратит больше времени на выполнение задач, когда разговаривает сам с собой. Кроме того, внутренний диалог Пеппера может работать лишь в рамках тех знаний,которые в него вложили исследователи. Тем не менее, ученые утверждают, что их работа обеспечивает основу для дальнейшего изучения того, как диалог с самим собой может помочь роботам сосредоточиться, планировать и учиться. «Внутренняя речь может быть полезна во всех случаях, когда мы доверяем компьютеру или роботу для оценки ситуации, - утверждает Челла. - Сейчас мы создаем прототип нового поколения роботов - робота, который любит болтать».
Хотя внутренний голос робота обогащает его взаимодействие человеком, кое-кто неизбежно сочтет его неэффективным из-за того, что робот тратит больше времени на выполнение задач, когда разговаривает сам с собой. Кроме того, внутренний диалог Пеппера может работать лишь в рамках тех знаний,которые в него вложили исследователи. Тем не менее, ученые утверждают, что их работа обеспечивает основу для дальнейшего изучения того, как диалог с самим собой может помочь роботам сосредоточиться, планировать и учиться. «Внутренняя речь может быть полезна во всех случаях, когда мы доверяем компьютеру или роботу для оценки ситуации, - утверждает Челла. - Сейчас мы создаем прототип нового поколения роботов - робота, который любит болтать».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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