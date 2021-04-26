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Робота Пеппера научили думать вслух

Робота Пеппера научили думать вслух (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: говорящий робот   интересно   логика и разум   логика роботов   наука   познавательно   робот Пеппер   роботехника   
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Ученые научили робота-ассистента Пеппера, произведенного на свет японской компанией SoftBank, думать и рассуждать вслух. Это должно помочь исследователям лучше понять его логику и мотивацию при принятии решений.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: говорящий робот   интересно   логика и разум   логика роботов   наука   познавательно   робот Пеппер   роботехника   
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