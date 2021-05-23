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Памятка для защиты от гадюк во время сезона шашлыков и походов

Памятка для защиты от гадюк во время сезона шашлыков и походов (11 фото)

Автор:
23 мая 2021 10:43
Метки: Юмор   история   прикол   факты   
548
11
Няяясь! Смиррррна! Здравия желаю, салаги! Разведслужба доложила об успешном выполнении всех операций, связанных с противоборствующей силовой структурой под кодовым названием «Клещ». Появился новый неприятель — гадюки! Инструктаж по противодействию силам противника начинаем!
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Метки: Юмор   история   прикол   факты   
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9k
Kucher 2 часа назад
Прошлым летом в соседней роще гадюку встретил. Я её не трогал, соответственно и она меня не трогала - она ж не дура просто так нападать, да и я тоже, вроде бы. Мирно разошлись в разные стороны. Ну в смысле я разошёлся, а она расползлась. Тфу! Какое-то слово не такое. Уползла, в общем.
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19k
Андрей Иванов 54 минуты назад
1. Отсасывать яд не нельзя, а бесполезно, поскольку в яде змеи содержится особый фермент гиалуронидаза, которая мгновенно уводит яд из точки укуса
2. Двигаться как раз стоит, именно чтобы яд распространился по организму. Змея вовсе не питается людьми, её яд рассчитан на гораздо более мелкую дичь. Поэтому яд "размазанный" по телу будет менее эффективен, чем в локальной области.
3. Кроме большого количества жидкости нужно принять мочегонное (можно народные средства - чай, брусника, арбуз и т.д.). Яд выводится через почки, то есть нужно много писать и, соответственно, пить
4. Если под рукой нет антидота (и\или он не доступен достаточно быстро) алкоголь принять всё же стоит. ВАЖНО: 50-70, а не ужраться в сисю. Алкоголь расширит сосуды, то есть уменьшает нагрузку на сердце, убыстряет доставку яда к почкам, позволяя быстрее его выводить. А вот если алкоголя много, он нагружает печень, которая в этот момент тоже борется с ядом и именно поэтому врачи не рекомендуют пользоваться алкоголем, ибо у нас большинство не может остановиться

Самое страшное при укусе - аллергическая реакция, поэтому стоит иметь с собой антиаллергический препарат. Антидот, кстати, должен вводить врач, ибо от него получить аллергическую реакцию (в том числе смертельную) проще, чем от яда.
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10k
Михалыч 55 минут назад
Яд ОБЯЗАТЕЛЬНО отсасывать! Только сразу, через минуту-две толку нет. Про болячки во рту - глупости, яд гадюки надо зашпринцевать, а не помазать, чтобы он начал работу. И этот яд можно даже глотать, он прекрасно переваривается желудочным соком. Часть яды вы удалите - уже будет полегче. Взрослому здоровому человеку укус в руку-ногу не смертелен, но мягко говоря, не полезен для здоровья. Скорая - обязательно, могут быть разные реакции.
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49k
stabskapitan 2 часа назад
А что автор может сказать про гадюку Никольского???
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Несколько лет назад дальнее подмосковье.(где я живу)
Женщину укусила гадюка.
В фельдшерском пункте антидота нет, в городской больнице-нет, в районной- нет.
Целый день ее на скорой возили , в итоге отвезли в "склифасовского" в Москву.
.
Как сейчас ситуация не знаю. Не думаю , что лучше. Поэтому , спасение утопающих- дело рук самих утопающих (
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