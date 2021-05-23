Памятка для защиты от гадюк во время сезона шашлыков и походов

Яд обладает геморрагическим, гемокоагулирующим и некротическим действием. Это означает, бойцы, что он вызывает внутреннее кровотечение, сгущение крови и даже гниение отдельных участков тканей тела.



Тактические рекомендации:



1) Надевайте плотные резиновые или кожаные сапоги. Потенциальный противник не сможет прокусить плотную обувь.

2) Производите вибрации. Топайте, шуршите листвой. Вы, Машу-вашу, не разведчики. Вы — пехота. Вражеским солдатам вступать с вами в ближний бой невыгодно — у вас преимущество в габаритах, массе и силе. Поэтому противник будет всячески пытаться скрыться, как только обнаружит прямые или косвенные признаки вашего присутствия поблизости. Слышат вас змеи плохо, наружного уха у них нет. А вот вибрации воспринимают прекрасно, так что в 90% случаев они вас обнаружат первыми.



3) Во время тактических маневров по непересеченной местности проверяйте индивидуальное снаряжение вроде палаток и спальных мешков на наличие затаившегося противника-разведчика.



4) При встрече змею НЕ УБИВАТЬ. Приказ вышестоящего командования.