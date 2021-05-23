Памятка для защиты от гадюк во время сезона шашлыков и походов

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Няяясь! Смиррррна! Здравия желаю, салаги! Разведслужба доложила об успешном выполнении всех операций, связанных с противоборствующей силовой структурой под кодовым названием «Клещ». Появился новый неприятель — гадюки! Инструктаж по противодействию силам противника начинаем!
Типовое снаряжение вражеского пехотинца:
1) Обмундирование кожаное, легкое, чешуйчатое, съемное — 1 шт.
2) Прибор ночного виденья, термочувствительный — кол-во теплочувствительных элементов может варьироваться в зависимости от вида.
3) Железы ядопродуцирующие, органические — 2 шт.
4) Зубы ядовитые, с ядопроводящими каналами — 2 шт.
5) Оружие химическое, яд — токсичность и количество могут варьироваться в зависимости от вида.
1) Обмундирование кожаное, легкое, чешуйчатое, съемное — 1 шт.
2) Прибор ночного виденья, термочувствительный — кол-во теплочувствительных элементов может варьироваться в зависимости от вида.
3) Железы ядопродуцирующие, органические — 2 шт.
4) Зубы ядовитые, с ядопроводящими каналами — 2 шт.
5) Оружие химическое, яд — токсичность и количество могут варьироваться в зависимости от вида.
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Яд обладает геморрагическим, гемокоагулирующим и некротическим действием. Это означает, бойцы, что он вызывает внутреннее кровотечение, сгущение крови и даже гниение отдельных участков тканей тела.
Тактические рекомендации:
1) Надевайте плотные резиновые или кожаные сапоги. Потенциальный противник не сможет прокусить плотную обувь.
2) Производите вибрации. Топайте, шуршите листвой. Вы, Машу-вашу, не разведчики. Вы — пехота. Вражеским солдатам вступать с вами в ближний бой невыгодно — у вас преимущество в габаритах, массе и силе. Поэтому противник будет всячески пытаться скрыться, как только обнаружит прямые или косвенные признаки вашего присутствия поблизости. Слышат вас змеи плохо, наружного уха у них нет. А вот вибрации воспринимают прекрасно, так что в 90% случаев они вас обнаружат первыми.
3) Во время тактических маневров по непересеченной местности проверяйте индивидуальное снаряжение вроде палаток и спальных мешков на наличие затаившегося противника-разведчика.
4) При встрече змею НЕ УБИВАТЬ. Приказ вышестоящего командования.
Тактические рекомендации:
1) Надевайте плотные резиновые или кожаные сапоги. Потенциальный противник не сможет прокусить плотную обувь.
2) Производите вибрации. Топайте, шуршите листвой. Вы, Машу-вашу, не разведчики. Вы — пехота. Вражеским солдатам вступать с вами в ближний бой невыгодно — у вас преимущество в габаритах, массе и силе. Поэтому противник будет всячески пытаться скрыться, как только обнаружит прямые или косвенные признаки вашего присутствия поблизости. Слышат вас змеи плохо, наружного уха у них нет. А вот вибрации воспринимают прекрасно, так что в 90% случаев они вас обнаружат первыми.
3) Во время тактических маневров по непересеченной местности проверяйте индивидуальное снаряжение вроде палаток и спальных мешков на наличие затаившегося противника-разведчика.
4) При встрече змею НЕ УБИВАТЬ. Приказ вышестоящего командования.
Расположение войск противника:
Гадюки имеют ОЧЕНЬ широкий ареал распространения. В России войска подразделения Vipera berus (обыкновенная гадюка) встречаются вплоть до арктических широт на севере и до Сахалина на востоке. В средней полосе предпочитают базироваться на местах с большим количеством укрытий (нор, пней, коряг и т.д.).
Гадюки имеют ОЧЕНЬ широкий ареал распространения. В России войска подразделения Vipera berus (обыкновенная гадюка) встречаются вплоть до арктических широт на севере и до Сахалина на востоке. В средней полосе предпочитают базироваться на местах с большим количеством укрытий (нор, пней, коряг и т.д.).
Порядок действий при непосредственном нападении противника:
1) Вызвать медицинское подразделение.
2) Обеспечить пострадавшему покой. Минимум движений. Так скорость распространения яда по организму уменьшится. Успокоить пострадавшего. Учащенное сердцебиение также увеличивает скорость распространения яда.
3) Ослабить давление одежды и индивидуальных украшений типа «браслет» на место укуса и область вокруг. ВАЖНО! Ни в коем случае не применять медицинский жгут! Возможен некроз тканей.
1) Вызвать медицинское подразделение.
2) Обеспечить пострадавшему покой. Минимум движений. Так скорость распространения яда по организму уменьшится. Успокоить пострадавшего. Учащенное сердцебиение также увеличивает скорость распространения яда.
3) Ослабить давление одежды и индивидуальных украшений типа «браслет» на место укуса и область вокруг. ВАЖНО! Ни в коем случае не применять медицинский жгут! Возможен некроз тканей.
4) Обеспечить кратковременное (5 мин) воздействие холодом на пораженный участок для уменьшения отёка. Воздействие теплом ЗАПРЕЩЕНО.
5) Дать бойцу антигистаминное (противоаллергическое) средство.
6) Обеспечить большое количество чистой воды для приема внутрь (около 5 литров в день). ВАЖНО! Категорически противопоказан алкоголь.
Часто пострадавшим от укуса гадюки рекомендуют отсосать яд. Делать этого НЕЛЬЗЯ, поскольку на губах и слизистой оболочке ротовой полости могут быть повреждения (ранки), через которые яд попадет в организм снова, только окажется ближе к голове.
5) Дать бойцу антигистаминное (противоаллергическое) средство.
6) Обеспечить большое количество чистой воды для приема внутрь (около 5 литров в день). ВАЖНО! Категорически противопоказан алкоголь.
Часто пострадавшим от укуса гадюки рекомендуют отсосать яд. Делать этого НЕЛЬЗЯ, поскольку на губах и слизистой оболочке ротовой полости могут быть повреждения (ранки), через которые яд попадет в организм снова, только окажется ближе к голове.
Идентификация противника:
Гадюка имеет несколько ярко выраженных отличительных черт: голова имеет треугольную форму и четко отделена от остального тела. Идентификация врага — тот случай, когда в глаза противнику смотреть НУЖНО. Зрачки у гадюк вертикальные; взгляд «злой» из-за особого строения надглазничных щитков.
Гадюка имеет несколько ярко выраженных отличительных черт: голова имеет треугольную форму и четко отделена от остального тела. Идентификация врага — тот случай, когда в глаза противнику смотреть НУЖНО. Зрачки у гадюк вертикальные; взгляд «злой» из-за особого строения надглазничных щитков.
На спине имеется зигзагообразный узор (его может и не быть). Окрас гадюк может быть совершенно разным, но преобладают темные или серые тона, если это не альбинос. Также могут встречаться меланисты (полностью черные особи).
ВНИМАНИЕ! В стане противника работают наши разведчики, они абсолютно безвредны. В средней полосе они относятся к подразделениям «Медянка» и «Уж».
Главные знаки отличия медянок: наличие темной полосы, которая может проходить через глаза. Окрас от темно-зеленого до коричневого. Могут присутствовать крапинки на спине. Зрачок круглый.
Главные знаки отличия медянок: наличие темной полосы, которая может проходить через глаза. Окрас от темно-зеленого до коричневого. Могут присутствовать крапинки на спине. Зрачок круглый.
Главные знаки отличия обыкновенных ужей: наличие ярких пятен на голове (от желтых до красно-оранжевых), однако их наличие необязательно. Отсутствие четкой перемычки, разделяющей голову и остальное тело. Зрачок круглый.
Надеюсь, что эта памятка вам не пригодится, и вы успешно завершите миссию по прожарке шашлыков и отдыху на свежем отдыхе без рекомендаций штаба. Удачи!
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2. Двигаться как раз стоит, именно чтобы яд распространился по организму. Змея вовсе не питается людьми, её яд рассчитан на гораздо более мелкую дичь. Поэтому яд "размазанный" по телу будет менее эффективен, чем в локальной области.
3. Кроме большого количества жидкости нужно принять мочегонное (можно народные средства - чай, брусника, арбуз и т.д.). Яд выводится через почки, то есть нужно много писать и, соответственно, пить
4. Если под рукой нет антидота (и\или он не доступен достаточно быстро) алкоголь принять всё же стоит. ВАЖНО: 50-70, а не ужраться в сисю. Алкоголь расширит сосуды, то есть уменьшает нагрузку на сердце, убыстряет доставку яда к почкам, позволяя быстрее его выводить. А вот если алкоголя много, он нагружает печень, которая в этот момент тоже борется с ядом и именно поэтому врачи не рекомендуют пользоваться алкоголем, ибо у нас большинство не может остановиться
Самое страшное при укусе - аллергическая реакция, поэтому стоит иметь с собой антиаллергический препарат. Антидот, кстати, должен вводить врач, ибо от него получить аллергическую реакцию (в том числе смертельную) проще, чем от яда.
Женщину укусила гадюка.
В фельдшерском пункте антидота нет, в городской больнице-нет, в районной- нет.
Целый день ее на скорой возили , в итоге отвезли в "склифасовского" в Москву.
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Как сейчас ситуация не знаю. Не думаю , что лучше. Поэтому , спасение утопающих- дело рук самих утопающих (