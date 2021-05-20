Почему людям так и не удалось одомашнить зебру

Когда-то колонисты рассматривали зебр как замену мула. Хотя зебру легко запрягали в упряжку, она оказалась менее выносливой мула, и более подверженной панике при испуге. Немецкие военные в Восточной Африке также пытались использовать зебр для верховой езды. У них даже была программа скрещивания зебр с лошадьми для создания гибрида, устойчивого к болезням, от которых страдали лошади, но которые переносили зебры. Хотя некоторые зебры все же поддавались дрессировке, этих животных так и не получилось окончательно приручить.