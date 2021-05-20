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Почему людям так и не удалось одомашнить зебру

Почему людям так и не удалось одомашнить зебру (17 фото)

Автор:
20 мая 2021 12:22
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   зебра   зебры   история   природа   факты   фото   
387
17

Лошадь и зебра - родственники, и когда-то по этой причине люди активно пытались одомашнить зебр, используя их в качестве верховых и упряжных животных. Однако, все попытки приручить зебр заканчивались провалом. Почему так случилось?

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Метки: дикая природа   дикие животные   зебра   зебры   история   природа   факты   фото   
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Егор 36 минут назад
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Sandmann 56 минут назад
Чей-то от фото этих тигро-коников зарябило в глазах...За пост спасибо.
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