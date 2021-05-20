Почему людям так и не удалось одомашнить зебру

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Лошадь и зебра - родственники, и когда-то по этой причине люди активно пытались одомашнить зебр, используя их в качестве верховых и упряжных животных. Однако, все попытки приручить зебр заканчивались провалом. Почему так случилось?
В 1760-х французский натуралист Бюффон считал, что зебры могут заменить лошадей, а в Париже ходили слухи, что голландцам уже удалось обучить зебр тянуть повозку. Также, европейские колонисты в Африке отметили устойчивость зебр к болезням, переносимым мухами цеце. Однако, даже сами африканцы так и не смогли их одомашнить.
Карлик Лаффин Лесли и зебра Джимми, Англия, 1935
Попытки одомашнить зебр были в основном безуспешными по ряду причин. Например, в отличие от лошадей, которые более дружелюбны и спокойны, зебры буквально живут "в боевой готовности". В африканских условиях они привыкли к опасностям и хищникам, которые могут угрожать их жизни - львы, тигры, крокодилы и другие.
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Британский банкир и владелец зоопарка Лайонел Ротшильд в повозке с зебрами
Из-за естественного отбора зебры более дикие, эмоциональные и даже агрессивные животные - например, они могут легко нанести травму льву одним ударом ноги. Чтобы выжить, зебры вынуждены быстро реагировать на опасность и спасаться. Такой агрессии также способствовали частые встречи зебр с охотниками.
Немецкий военный-колонист на зебре, Восточная Африка, 1910
Когда-то колонисты рассматривали зебр как замену мула. Хотя зебру легко запрягали в упряжку, она оказалась менее выносливой мула, и более подверженной панике при испуге. Немецкие военные в Восточной Африке также пытались использовать зебр для верховой езды. У них даже была программа скрещивания зебр с лошадьми для создания гибрида, устойчивого к болезням, от которых страдали лошади, но которые переносили зебры. Хотя некоторые зебры все же поддавались дрессировке, этих животных так и не получилось окончательно приручить.
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Вырастили, злобных отбраковали, съели, покладистых снова размножили.
Отбраковали злыдней.
Добрых оаботяг - снова размножили.
Автор пишет, что зебра живёт среди хищников.
А что, дикая лошадь жила сплошь среди дружелюбных волков и ведмедей ?