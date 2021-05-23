В Польше полицейские спасли новорожденного олененка









Несколько офицеров полиции приехали на место происшествия в городе Бельско-Бяло (Польша) после того, как им сообщили, что рядом с дорогой лежит олень, которого сбила машина.

Когда полицейские приехали они увидели сразу трех оленей: мать и двух новорожденных оленят. К сожалению, маму и одного из детенышей уже нельзя было спасти, но второй олененок, все еще привязанный к пуповине, был жив.

Один из офицеров позвонил знакомому ветеринару, чтобы выяснить, как спасти малыша. После чего мужчина осторожно перерезал пуповину, а потом перевернул олененка, чтобы он смог откашляться и начать дышать. Он был очень слаб, поэтому его нужно было срочно доставить к специалистам.

Кроху завернули в одело и отвезли в центр спасения диких животных «Mysikrol Ik Foundation», где ветеринары начали бороться за жизнь олененка.

Малыш находится в состоянии, которое вселяет в нас надежду, но, к сожалению, у него сломана нога. Следующие несколько часов будут критическими. Мы собираемся каждые два часа кормить его козьим молозивом. Скрестим пальцы,— написали ветеринары в социальных сетях.

Позднее ветеринары сообщили, что олененок, которого назвали Иа, постепенно идет на поправку. Он хорошо ест и с любопытством оглядывает все вокруг себя. Однако специалисты не спешат праздновать, поскольку пока не знают, что им делать с новорожденным олененком, и кто будет ухаживать за ним до тех пор, пока он не подрастет.

Мы пока не знаем, как будем справляться с воспитанием олененка, но мы наслаждаемся каждой секундой, проведенной с ним,— сообщили ветеринары.

Полицейский, который спас олененка, стал настоящим героем среди местных жителей, которые засыпали его похвалами в соцсетях.

Полицейский просто молодец! Все настоящие мужчины должны быть такими: крутыми, но добросердечными.

Надеюсь, что его наградят. Очень хорошая работа.