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В Польше полицейские спасли новорожденного олененка

В Польше полицейские спасли новорожденного олененка (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 мая 2021 10:19
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   добро   олененок   полицейский   поступок   спасение   фото   
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В Польше правоохранители спасли косулёнка, который выпал из живота матери после ДТП с участием автомобиля.

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Метки: видео   добро   олененок   полицейский   поступок   спасение   фото   
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1  комментарий
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930
Viktor Час назад
Оказывается не все поляки тупые . Хотя в европе они как для нас чукчи .
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