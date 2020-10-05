В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре

Возраст меньше шести недель, вес чуть больше 1,5 кг. У львенка были сильно обожжены лапки, шерсть на мордочке изрядно обгорела, а глаза непрерывно слезились из-за раздражения от дыма. Но рентген показал главное — у малыша не было ни переломов, ни серьезных травм, а его легкие не пострадали от дыма. Значит, будет жить, хотя назад в дикую природу ему еще не скоро позволят вернуться.