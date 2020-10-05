FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8846 постов • 1115 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре

В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 08:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   зоопарк   котенок   сирота   спасение   фото   
666
3
1
1 октября в зоопарк Окленда шериф округа Шаста привез плачущий сверток — детеныша горного льва, который чудом выжил в лесном пожаре. Точнее, его мать погибла, да и сам малыш сильно пострадал, но его успели спасти пожарные. И передали куда следует — за последние два года ветеринары зоопарка спасли уже тринадцать горных львов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   добро   животные   зоопарк   котенок   сирота   спасение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
187k
Северное сияние Час назад
Вот в таких красавцев вырастают

Вот в таких красавцев вырастают
Вот в таких красавцев вырастают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slonyash Минуту назад
Бедняга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
451
newegg Час назад
Вот в таком виде его привезли пожарники.
По прикидкам биологов, сейчас в Калифорнии живет от 4 до 6 тыс горных львов.
Вот в таком виде его привезли пожарники. По прикидкам биологов, сейчас в Калифорнии живет от 4 до 6 тыс горных львов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Stray 2 часа назад
Симба!
Симба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
SolomonA Stray Час назад
Вообще горный лев - это не лев, это пума..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Четверо друзей вызволили лося, застрявшего в глубоком снегу Четверо друзей вызволили лося, застрявшего в глубоком снегу Спасение собаки, которая была покрыта смолой и приклеилась к тротуару Спасение собаки, которая была покрыта смолой и приклеилась к тротуару Молодой человек прыгнул в реку, чтобы спасти тонущего оленёнка Молодой человек прыгнул в реку, чтобы спасти тонущего оленёнка В Китае спасли белого дельфина выброшенного на мелководье В Китае спасли белого дельфина выброшенного на мелководье Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1165220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
0
88
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды
5
102
16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на Нюрбургринге
0
26
Чарли Мартин станет первым гонщиком-трансгендером, участвующим в 24-часовой гонке на...
Оксфорд учредил стипендии для чернокожих студентов
0
12
Оксфорд учредил стипендии для чернокожих студентов
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#природа#россия#смешные#на различный вкус#зоопарк#настроение#спасение
#история#прикол#кино#прикольные#актеры#СССР#архитектура#как это было#позитив#страницы истории
#факты#животные#картинки#в мире#путешествия#фотографии#девушки#люди#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться