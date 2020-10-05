В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре

1 октября в зоопарк Окленда шериф округа Шаста привез плачущий сверток — детеныша горного льва, который чудом выжил в лесном пожаре. Точнее, его мать погибла, да и сам малыш сильно пострадал, но его успели спасти пожарные. И передали куда следует — за последние два года ветеринары зоопарка спасли уже тринадцать горных львов.
Кроху назвали в честь талисмана Капитан Кэл
Возраст меньше шести недель, вес чуть больше 1,5 кг. У львенка были сильно обожжены лапки, шерсть на мордочке изрядно обгорела, а глаза непрерывно слезились из-за раздражения от дыма. Но рентген показал главное — у малыша не было ни переломов, ни серьезных травм, а его легкие не пострадали от дыма. Значит, будет жить, хотя назад в дикую природу ему еще не скоро позволят вернуться.
Капитану Кэлу обработали лапки, дали порцию антибиотиков, промыли глаза. Сейчас его кормят из шприца молочной смесью, но уже скоро дадут мясной фарш.
Врачи дают высокие шансы на выживание, в отличие от других животных, пострадавших в лесных пожарах, которых приходится из жалости гуманно усыплять. Счет жертв стихии идет на сотни и каждая спасенная жизнь — радость!
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По прикидкам биологов, сейчас в Калифорнии живет от 4 до 6 тыс горных львов.