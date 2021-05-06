После включения Австрии в состав Германии в 1938-м Альберт получил должность управляющего по внешним продажам в авто-концерне Škoda Works. Он использовал свое положение, чтобы саботировать нацизм и объединять людей против него. Он регулярно подделывал подпись Германа, чтобы помочь евреям бежать. В общей сложности он помог бежать примерно 34 заключенным концентрационных лагерей.



Нацисты, тем временем, выдавали четыре ордера на арест Альберта, но Герман всегда защищал младшего брата. После окончания войны, в 1947 году, его арестовали союзники, но после показаний племянника он был освобожден. Альберт был женат на чешке Миланде Клазаровой, в браке родилась дочь. До своей смерти в 1966 году он работал лишь на мелких должностях, много пил, и умер в нищете - принадлежность к семье бывшего рейхсмаршала все это время висела на нем темным пятном. Только в 90-х историки выяснили, что Альберт был полной противоположностью своего брата.