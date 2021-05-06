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Альберт Геринг и Хайнц Гейдрих - малоизвестные младшие братья нацистов, Германа Геринга и Рейнхарда Гейдриха. Последние совершили одни из величайших преступлений против человечества. Однако, их младшие братья не пошли по дороге старших - они были против нацизма, и прилагали усилия, чтобы спасти как можно больше евреев из концентрационных лагерей.
Альберт Геринг - брат Германа Геринга, правой руки Гитлера
Герман Геринг (1893-1946) был одним из самых влиятельных нацистов, а также рейхсминистром авиации, генералом пехоты, политическим и военным деятелем при Гитлере. 30 июля 1941 года он подписал документ о начале Холокоста, и официально являлся "преемником фюрера". После войны он был осужден за военные преступления, и покончил с собой в 1946 году, перед собственной казнью.
Альберт Геринг (1895-1966), младший брат Геринга - его полная противоположность. Он предпочитал книги, тишину и затворническую жизнь, пока Германн наслаждался властью и толпой. Альберт презирал нацистскую идеологию и делал все возможное, чтобы противостоять ей. Он работал режиссером у еврея Оскара Пильцера в Вене, но в 1938 году того арестовали нацисты. Тогда Альберт впервые попросил Германа о помощи - организовать освобождение Пильцера. Герман согласился, и помог Пильцеру и его семье эмигрировать в Париж.
Альберт Геринг (1895-1966), младший брат Геринга - его полная противоположность. Он предпочитал книги, тишину и затворническую жизнь, пока Германн наслаждался властью и толпой. Альберт презирал нацистскую идеологию и делал все возможное, чтобы противостоять ей. Он работал режиссером у еврея Оскара Пильцера в Вене, но в 1938 году того арестовали нацисты. Тогда Альберт впервые попросил Германа о помощи - организовать освобождение Пильцера. Герман согласился, и помог Пильцеру и его семье эмигрировать в Париж.
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Семейное фото Герингов (Альберт Геринг слева, Герман Геринг справа)
После включения Австрии в состав Германии в 1938-м Альберт получил должность управляющего по внешним продажам в авто-концерне Škoda Works. Он использовал свое положение, чтобы саботировать нацизм и объединять людей против него. Он регулярно подделывал подпись Германа, чтобы помочь евреям бежать. В общей сложности он помог бежать примерно 34 заключенным концентрационных лагерей.
Нацисты, тем временем, выдавали четыре ордера на арест Альберта, но Герман всегда защищал младшего брата. После окончания войны, в 1947 году, его арестовали союзники, но после показаний племянника он был освобожден. Альберт был женат на чешке Миланде Клазаровой, в браке родилась дочь. До своей смерти в 1966 году он работал лишь на мелких должностях, много пил, и умер в нищете - принадлежность к семье бывшего рейхсмаршала все это время висела на нем темным пятном. Только в 90-х историки выяснили, что Альберт был полной противоположностью своего брата.
Нацисты, тем временем, выдавали четыре ордера на арест Альберта, но Герман всегда защищал младшего брата. После окончания войны, в 1947 году, его арестовали союзники, но после показаний племянника он был освобожден. Альберт был женат на чешке Миланде Клазаровой, в браке родилась дочь. До своей смерти в 1966 году он работал лишь на мелких должностях, много пил, и умер в нищете - принадлежность к семье бывшего рейхсмаршала все это время висела на нем темным пятном. Только в 90-х историки выяснили, что Альберт был полной противоположностью своего брата.
Хайнц Гейдрих - брат Рейнхарда Гейдриха, одного из инициаторов и главного "архитектора" Холокоста
Рейнхард Гейдрих (1904-1942) - нацист с репутацией монстра, который виновен в гибели миллионов невинных людей. Начальник Главного управления имперской безопасности, обергруппенфюрер СС и генерал полиции, один из организаторов Холокоста - умный, безжалостный и амбициозный. В мае 1942 года Рейнхард был смертельно ранен членами чешского сопротивления и умер через несколько дней. Его младший брат, Хайнц Гейдрих (1905-1944), был лейтенантом СС, журналистом и издателем газеты Die Panzerfaust. Как и старший брат, он был сторонником Гитлера, но узнать всю жестокость его идеологии ему удалось только после смерти брата.
После убийства брата в 1942 году, Хайнц получил большую пачку его документов. Он всю ночь читал документы, а затем сжег их, поняв всю чудовищность "окончательного решения еврейского вопроса", о которой он не ведал раньше. С того момента Хайнц начал активно помогать евреям - он использовал печатные станки своего издательства, чтобы подделать документы для заключенных, помогая им бежать. В ноябре 1944 года гестапо расследовало деятельность редакции его газеты. Тогда Хайнц посчитал, что нацисты узнали о том, что он поддерживает евреев и застрелился, чтобы спасти семью. Как оказалось позже, адвокаты гестапо желали лишь выяснить причину дефицита бумаги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: прошлое события факты фото это интересно
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