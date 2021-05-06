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Геринг и Гейдрих: братья нацистов, которые были их полной противоположностью

Геринг и Гейдрих: братья нацистов, которые были их полной противоположностью (5 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: прошлое   события   факты   фото   это интересно   
616
5
Альберт Геринг и Хайнц Гейдрих - малоизвестные младшие братья нацистов, Германа Геринга и Рейнхарда Гейдриха. Последние совершили одни из величайших преступлений против человечества. Однако, их младшие братья не пошли по дороге старших - они были против нацизма, и прилагали усилия, чтобы спасти как можно больше евреев из концентрационных лагерей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: прошлое   события   факты   фото   это интересно   
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☭Cheкаво☭ Час назад
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Сергей 40 минут назад
давненько про холокост ничего не было
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Артур 51 минуту назад
Адвокаты гестапо?
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