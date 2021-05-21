Пассажиры троллейбуса подрались на остановке из-за медицинской маски

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В Санкт-Петербурге пассажиры троллейбуса устроили драку из-за отсутствия у одного из мужчин маски. Момент потасовки на остановке общественного транспорта запечатлела камера наблюдения.
Новостной сюжет
Согласно одной из версий стоящий в троллейбусе мужчина был без маски и шмыгал носом. Это не понравилось находившемуся рядом пассажиру. Завязалась перепалка, а затем и драка.
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Вывод: люди у нас не сознательные свинюшки и ушлепки.