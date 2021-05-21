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Пассажиры троллейбуса подрались на остановке из-за медицинской маски

Пассажиры троллейбуса подрались на остановке из-за медицинской маски (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 мая 2021 17:36
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   драка   конфликт   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге пассажиры троллейбуса устроили драку из-за отсутствия у одного из мужчин маски. Момент потасовки на остановке общественного транспорта запечатлела камера наблюдения.

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Метки: 360подмосковье   видео   драка   конфликт   санкт-петербург   
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9  комментариев
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796
Беглый раб 2 часа назад
Все эти "новостные сюжеты" - пропаганда от ботов. В реальности везде люди вперемешку в масках, 4/5 без масок, все смотрят на это равнодушно.
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−163
С миру по нитке 24 минуты назад
обезьяны ху.л.и
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−84
Иосиф Полчаса назад
Как будто попал в 70-е года. Драки из мелочи на улицах городов.
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17k
Юрий 36 минут назад
И эти люди борются за почетное звание города высокой культуры быта? Это же кошмар!
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−19
кеша Час назад
В метро сейчас еду, ну и кули? 70% организмов без масок - покуй на все и на всех, главное, чтобы мне любимому было комфортно. Да маска не защищает от вируса, но она уменьшает скорость его передачи, тем более в переполненном вагоне!
Вывод: люди у нас не сознательные свинюшки и ушлепки.
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10k
Михалыч Час назад
Так всё правильно. Весёлый посёлок-же.
Народ балагурит.
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122
detective 2 часа назад
шизоиды
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8k
arhshed 2 часа назад
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Alonso

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