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Взрыв в кармане: петербуржец попал в ожоговое отделение после ЧП со смартфоном

Взрыв в кармане: петербуржец попал в ожоговое отделение после ЧП со смартфоном (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 19:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Телефон   взрыв   видео   ожоги   питер   санкт-петербург   смартфон   
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54-летний житель северной столицы получил сильные ожоги после того, как в кармане его одежды взорвался телефон.

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Метки: Телефон   взрыв   видео   ожоги   питер   санкт-петербург   смартфон   
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8k
MihailoSerbiya 2 часа назад
Muzhik buhoy chtoli ?
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258
робт MihailoSerbiya 2 часа назад
в говно
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3k
Allmaster 41 минуту назад
Ну, учитывая что выпускаются сотни миллионов батарей в сотики, ноуты и проч, то по сути факты единичны, я за все время буквально ну с десяток случаев читал.
Причем, те же дтп, с летальным - их десятки в день, только по России.
Поэтому, собственно, считаю это достаточно надежными устройствами.
Дома же например, уходя из дома никто не выключает кучу блоков питания?
Я про дежурные бп в теликах, роутерах, свч там холодильниках и прочих девайсах включенных в розетку?
А ведь если отгорит ноль в подъездном щитке, то пожара или порчи всех этих девайсах не миновать.
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−12
Sentinel Час назад
Опять ксиоми ми?
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8k
Караганда Час назад
чёт всё много букв,но нет инфы-что за телефон-т.к это понятие очень растяжимое.имя производителя осталось в тайне-но высер сделан.пользуйтесь защищённой линией(это под сомнением) и без батареи-не взорвётся почти 100%-если там чемодан с тротилом не оставили.


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12k
Алан Час назад
"внутри нее возникает реакция с отделением большого количества тепла, и батарея самовоспламеняется"...
ОТДЕЛЕНИЕМ тепла. Икспёрд уровня-бог
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−22
Человек 2 часа назад
Чел ещё и сам под градусом, иначе бы смог снять куртку.
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
некуй экономить и покупать незарегистрированное гомно для своего гаджета. Это еще он хорошо отделался. Посмотрите на ютубе, как горят и поджигают квартиры акки самокатов. Мы ищем дешевле на каких ни будь али или джиме , но "скупой платит дважды"!!!
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14k
vikklu 2 часа назад
Чёт тема не раскрыта. У меня самый что ни на есть правый тлф, купленный в фирменном магазине, а иногда тоже греется батарейка и не во время зарядки, а просто так и не зависимо от её состояния, заряжена, разряжена. Просто становится ощутимо тёпленький. И у жены такая же петрушка.
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28k
a.fey vikklu 5 минут назад
Не факт, что это греется батарея. Это УМНЫЙ телефон. Иногда он сам решает, что ему делать. Он может начать усилено что-то считать, начинает греться процессор. Еще, достаточно, прожорливый, а значит греется, чип определения геолокации. Если телефон, вдруг, решил определится, где он находится, он тоже может начать греться.
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3k
rutt 2 часа назад
Что за трубка?
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4k
Shtoppi rutt 2 часа назад
Мне тоже очень интересно.
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7k
Михаил 2 часа назад
А что за марка телефона?
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6k
sivanov1079 Михаил 2 часа назад
И оригинальный ли был акк? А то некоторые с али апендюривают в самсунги 3 летней давности акки по 10тыщмач
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