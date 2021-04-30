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54-летний житель северной столицы получил сильные ожоги после того, как в кармане его одежды взорвался телефон.
Инцидент произошел на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге вчера, 29 апреля. Мужчина мирно сидел на скамье, когда почувствовал, как карман, в котором лежал смартфон сильно нагревается. После этого произошел взрыв аккумулятора телефона.
На видео, попавшем в Сети, можно заметить, как пострадавший в этот момент пытается снять куртку и падает с лавки. От его одежды идет дым. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», прохожие, подошедшие к мужчине, пытались сбить пламя водой. Однако загоревшиеся литиевые батареи можно тушить только порошком, а потому эти меры ни к чему не привели. Пострадавшему была вызвана неотложка. Врачи констатировали ожоги шеи, груди, живота и госпитализировали 54-летнего пациента в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Похожая ситуация произошла в 2020 году в Волгограде. Ребенок собирался в школу и положил смартфон в карман брюк. Через время почувствовал, как гаджет сильно нагрелся. При попытке достать его из лдежды, телефон взорвался. Мальчик был госпитализирован с травмами кистей. А в июле 2019 года в Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона. Мальчик получил ожоги, от которых скончался.
Причин взрыва аккумулятора телефона может быть несколько. Эксперт Илья Корнейчук считает, что самая частая из них - перезаряд. Если в контроллере смартфона есть ошибка, может наблюдаться превышение зарядки. Батарея продолжит заряжаться даже после того, как лимит будет пройден. После этого, поясняет эксперт, "внутри нее возникает реакция с отделением большого количества тепла, и батарея самовоспламеняется".
Среди других причин специалисты называют производственный брак, когда внутри батареи начинают расти литиевые образования, которые в итоге повреждают изолирующий полимер, в результате чего аноды соединяются с катодами. При этом происходит выделение большого количества тепла и аккумулятор воспламеняется. Конечно, сейчас компании-производители ведут разработки дополнительных присадок, химикатов, которые добавляют в состав электролитов. Они не допускают рост дендритов, однако в некачественных смартфонах сомнительного производства возможно все.
Наконец, еще одной причиной является производственный брак из-за человеческого фактора. Конечно, кроме всего прочего самовоспламенение возможно вследствие нарушения герметичности батареи, а также из-за использования неподходящего зарядного устройства. В последнем случае качественный телефон сам включит защиту от "левой" зарядки, а вот китайский самопал, сделанный "на коленке", может вызвать какую угодно реакцию.
Какая из этих причин повлекла за собой взрыв телефона в Санкт-Петербурге, покажет проверка.
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Причем, те же дтп, с летальным - их десятки в день, только по России.
Поэтому, собственно, считаю это достаточно надежными устройствами.
Дома же например, уходя из дома никто не выключает кучу блоков питания?
Я про дежурные бп в теликах, роутерах, свч там холодильниках и прочих девайсах включенных в розетку?
А ведь если отгорит ноль в подъездном щитке, то пожара или порчи всех этих девайсах не миновать.
ОТДЕЛЕНИЕМ тепла. Икспёрд уровня-бог