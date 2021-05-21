Фотограф снимает эпические боевые сцены с помощью игрушек

Если вы думаете, что игрушки предназначены только для детей, познакомьтесь с Джаредом Миддлтоном, который изменит ваше мнение и выведет взаимодействие с игрушками на совершенно иной уровень.
Миддлтон, на Instagram которого подписаны более 68 тысяч фолловеров, игрушечный фотограф, который оживляет популярные киношные фигурки, создавая с ними эпические миниатюрные сцены. Художник из Нью-Йорка, США, использует разные элементы, которые предоставляет нам Земля, вроде воды, грязи или снега — любые неожиданные вещи, которые каждый может найти дома — даже огонь и взрывчатку, чтобы создавать на своих фотографиях потрясающие эффекты, отчего снимки напоминают скриншоты из фильмов.
«Я просто большой фанат и коллекционер! Ничто не доставляет мне такой большой радости, как попытки оживить эти фигуры и персонажей, а также возможность с помощью фотграфии рассказать о них историю!» — рассказал фотограф.
При этом сам Миддлтон нисколько не скрывает того, как он добивается столь крутых кадров, наоборот, парень охотно демонстрирует всё то, что происходит за кулисами.
Источник:
- Космические корабли из подручных предметов
- Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами
- Архитектор рисует здания, вдохновляясь повседневными предметами
- Изобретения, которые не прошли проверку временем
- Царь-балкон
Понравилось22