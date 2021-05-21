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Фотограф снимает эпические боевые сцены с помощью игрушек

Фотограф снимает эпические боевые сцены с помощью игрушек (30 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Джаред Миддлтон   игрушечный фотограф   игрушки   креатив   фантазия   фото   
341
30

Если вы думаете, что игрушки предназначены только для детей, познакомьтесь с Джаредом Миддлтоном, который изменит ваше мнение и выведет взаимодействие с игрушками на совершенно иной уровень.

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Метки: Джаред Миддлтон   игрушечный фотограф   игрушки   креатив   фантазия   фото   
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mayorOFF81 48 минут назад
круто, блин!)
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