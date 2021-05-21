Фотограф снимает эпические боевые сцены с помощью игрушек

Миддлтон, на Instagram которого подписаны более 68 тысяч фолловеров, игрушечный фотограф, который оживляет популярные киношные фигурки, создавая с ними эпические миниатюрные сцены. Художник из Нью-Йорка, США, использует разные элементы, которые предоставляет нам Земля, вроде воды, грязи или снега — любые неожиданные вещи, которые каждый может найти дома — даже огонь и взрывчатку, чтобы создавать на своих фотографиях потрясающие эффекты, отчего снимки напоминают скриншоты из фильмов.