FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5591 пост • 673 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Изобретения, которые не прошли проверку временем

Изобретения, которые не прошли проверку временем (16 фото)

Автор:
17 марта 2021 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: изобретения   креатив   подборка   фантазия   фото   
2971
16
20 столетие стало прорывным практически во всех сферах жизни человечества, в частности в этом веке случилась научно-техническая революция.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: изобретения   креатив   подборка   фантазия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав 2 минуты назад
Многоуровневая парковка не прижилась? Про дистанционное обучение вообще молчу ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 11 минут назад
№7 весьма пригодился и сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Otium7 13 минут назад
COVID - 19
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 48 минут назад
Многоуровневые паркинги и сейчас есть. Механизированный паркинг роторного типа. И цена не такая уж высокая. 4 800 000 руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Outcast 45 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Nefrion 50 минут назад
Автоматы, люльки для детей в самолете, переговорное устройство для мотоцикла, дистанционное обучение и т.д. отнюдь не вышли из употребления, а видоизменились учитывая более новые технологии (или требования техники безопасности).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
☭Cheкаво☭ 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
☭Cheкаво☭ 58 минут назад
Комментарий к фото
какая же бредятина ненужная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg 59 минут назад
Что не так с карусельными парковками? Ставят где есть необходимость.
Сам на такой в Осаке парковался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Час назад
Супермаркет автомат - это нынешние вендинговые аппараты. Многоуровневые парковки тоже существуют. И требую, чтобы виски был комнатной температуры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Valiko nobody® 44 минуты назад
может еще виски-автомат должен быть дубовым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Valiko 22 минуты назад
мысль! пусть тогда в виде бочки из-под хереса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
newegg Час назад
12. Официально одобренный способ замены перегоревших ламп в уличных фонарях. США, 1910-е годы.

Фигню написал. Автовышки никуда не делись, идея прекрасно прижилась. Только выглядят сейчас несколько иначе.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Поручик Час назад
Одобряю №7 - "Британский автомат 1960 года, который наливал виски"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Yasen_Perec Поручик 38 минут назад
Эх... Нам бы такой на работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Поручик 21 минуту назад
Дело в том, что этот автомат и вам нальет, и детям 12-ти летним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kariya Час назад
Некоторые вполне себе. А такие как 1й или 8й не проверку временем, а проверку на адекватность вряд ли прошли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
7 волнующих вопросов про Великий Пост 7 волнующих вопросов про Великий Пост Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку 16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера 16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь Мини-изобретения, которые делают жизнь легче Мини-изобретения, которые делают жизнь легче Царь-балкон Царь-балкон
Parizhanka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355650



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
5
51
10 интересных фактов о "нехорошей квартире" и романе "Мастер и Маргарита"
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
2
133
Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 вещей, которых вы не знали об IKEA
0
8
10 вещей, которых вы не знали об IKEA
На Украине выявлен новый, более агрессивный штамм ковида: есть мнения, что он - "украинский"
0
40
На Украине выявлен новый, более агрессивный штамм ковида: есть мнения, что он -...
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
«Уууух была бы я мужчиной…» Нетрадиционные признания российских звезд (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#СССР#Россия#автомир#приколы#позитив#кот#знаменитости
#фото#факты#прикол#подборка#сша#кино#картинки#прикольные#красота#креатив
#интересно#животные#люди#дтп#авто аварии#аварии#автомобили#Разное#авария дня#масленица

На что жалуетесь?

Вернуться