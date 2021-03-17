Изобретения, которые не прошли проверку временем

2971
16
20 столетие стало прорывным практически во всех сферах жизни человечества, в частности в этом веке случилась научно-техническая революция.
Но за 100 лет невозможно создавать лишь полезные, разумные и долговечные концепты, поэтому 20 век также известен наистраннейшими изобретениями, которые с каждым десятилетием множились в угоду растущей по всему миру индустрии потребления.
Сегодня мы решили насладиться уморительностью одних и поохать от рискованности других изобретений или услуг, которые появились в последнем веке второго тысячелетия.
Сегодня мы решили насладиться уморительностью одних и поохать от рискованности других изобретений или услуг, которые появились в последнем веке второго тысячелетия.
1. Держатель для ребёнка, который должен был решить проблему любой пары, любящей часто кататься на коньках, 1937 год
×
2. «Кисть для волос», Лос-Анджелесе, 1950-е годы
Щётка сконструирована таким образом, чтобы соответствовать контуру головы. Щетина предназначалась для расчесывания области бакенбардов, а войлочная подушечка — для мягкого массажа оголённой кожи верхней части головы.
3. Прозрачные телефонные будки, Германия, 1959 год
Предполагалось, что, находясь в таких будках, люди будут быстрее заканчивать разговор и уступать место другим желающим позвонить.
5. «Телекресла» на вокзале в Лос-Анджелесе в 1969 году
Стоимость 10 минут просмотра составляла 10 центов, получаса — 25 центов.
9. Детский ошейник для чистки шеи, США, 1950 год
Такой пришёлся по душе отнюдь не всем клиентам.
10. Прибор для обнаружения самолётов, существовавший до изобретения радаров, 1917-1940 годы
12. Детские клетки, которые использовались в квартирах в 1930-х годах, чтобы обеспечить ребенку достаточно свежего воздуха и солнечного света
Особенно популярны такие были в Лондоне и Нью-Йорке.
12. Официально одобренный способ замены перегоревших ламп в уличных фонарях. США, 1910-е годы
13. Специальная «безболезненная» щётка для наказаний, США, 1950 год
Предмет представляет собой щётку с резиновыми лентами, заменяющими жёсткую щетину.
Источник:
Ссылки по теме:
- Если бы 30 знаменитых художников были архитекторами
- Архитектор рисует здания, вдохновляясь повседневными предметами
- Царь-балкон
- 16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера
- 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь
Метки: изобретения креатив подборка фантазия фото
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...
Сам на такой в Осаке парковался.
Фигню написал. Автовышки никуда не делись, идея прекрасно прижилась. Только выглядят сейчас несколько иначе.