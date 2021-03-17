Изобретения, которые не прошли проверку временем

Но за 100 лет невозможно создавать лишь полезные, разумные и долговечные концепты, поэтому 20 век также известен наистраннейшими изобретениями, которые с каждым десятилетием множились в угоду растущей по всему миру индустрии потребления.



Сегодня мы решили насладиться уморительностью одних и поохать от рискованности других изобретений или услуг, которые появились в последнем веке второго тысячелетия.