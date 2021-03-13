Архитектор рисует здания, вдохновляясь повседневными предметами

Фелипе де Кастро за эти годы смог собрать в своём Instagram более 65 тыс. подписчиков. Его новаторские работы являются не только развлечением, но ещё и служат в качестве образовательного материала.

«Когда я запостил это в социальные сети, людям это очень понравилось. Все начали этим делиться, это привлекло внимание многих людей, включая учителей со всего мира, которые связались со мной, чтобы сказать, что они проделывают эти упражнения со своими учениками. Для меня очень приятно знать, что я помогаю студентам со всего мира.»