Архитектор рисует здания, вдохновляясь повседневными предметами

Некоторые художники ищут вдохновение в потусторонних местах, в то время как другие используют всё, что их окружает, и извлекают из этого максимум пользы.
Фелипе де Кастро за эти годы смог собрать в своём Instagram более 65 тыс. подписчиков. Его новаторские работы являются не только развлечением, но ещё и служат в качестве образовательного материала.
«Когда я запостил это в социальные сети, людям это очень понравилось. Все начали этим делиться, это привлекло внимание многих людей, включая учителей со всего мира, которые связались со мной, чтобы сказать, что они проделывают эти упражнения со своими учениками. Для меня очень приятно знать, что я помогаю студентам со всего мира.»
Источник:
- 16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера
- В Норвегии откроют музей для наблюдения за китами
- Котейки, которые ненавидят эти ваши дурацкие обнимашки
- Царь-балкон
- 20 помещений, которые были удивительным образом переделаны в нечто совершенно другое
Понравилось25