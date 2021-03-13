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Архитектор рисует здания, вдохновляясь повседневными предметами

Архитектор рисует здания, вдохновляясь повседневными предметами (30 фото)

Автор:
13 марта 2021 08:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектор   здания   креатив   подборка   фантазия   фото   
599
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Некоторые художники ищут вдохновение в потусторонних местах, в то время как другие используют всё, что их окружает, и извлекают из этого максимум пользы.

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Метки: архитектор   здания   креатив   подборка   фантазия   фото   
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Андрей Ватрушкин Час назад
Архитекторы нафантазируют, а строители расхлебывают.
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