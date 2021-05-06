Космические корабли из подручных предметов

Художник рисует потрясающие космические корабли, за основу и форму которых берет обычные бытовые предметы.
Научная фантастика и космос не так уж и далеки от повседневных вещей. Да, вы, скорее всего, найдёте это странным, но Эрик Геуш (Eric Geusz), также известный в своих социальных сетях и на арт-платформах как Spacegooose, именно это и доказывает, используя обычные предметы, такие как кухонная утварь или офисные принадлежности, чтобы создавать по их подобию рисунки различных космических кораблей.
Художник по-новому показывает, как можно воспринимать простые предметы. Для большинства открывалка для бутылок — это просто открывалка, но для него это каркас, вокруг которого он может построить красивый, зловещий на вид космический корабль. Изображения Эрика выглядят достаточно профессионально, хотя для программиста это всего лишь просто хобби.
Неудивительно, что этот парень большой фанат научной фантастики и фэнтези. В этот мир его привлекли просмотренные в юные годы «Звёздные войны», а также работы таких художников, как Жан Жиро, Ральф Маккуорри, Крис Фосс, Сид Мид и др..
Художник сравнивает космические корабли с драконами, поскольку их можно делать любой формы и подчёркивать любую особенность, которая, по вашему мнению, важна. И пускай драконы и космические корабли — довольно разные штуки, и те и другие неплохо заставляют работать воображение. Самым же сложным во время создания произведения для Эрика является воспоизведение оригинального дизайна, который бы по-прежнему походил на предмет, с которого он и черпал вдохновение, при этом являлся чем-то оригинальным и неповторимым.
Источник:
- Кусь тебя: как кусаются разные животные
- Карты, которые вам никогда не понадобятся
- Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах
- Забавные фото, которые получились случайно
- Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям
Понравилось26