FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5702 поста • 688 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Космические корабли из подручных предметов

Космические корабли из подручных предметов (26 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   космические корабли   подборка   фантазия   фото   художник   
178
26

Художник рисует потрясающие космические корабли, за основу и форму которых берет обычные бытовые предметы.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: забавно   космические корабли   подборка   фантазия   фото   художник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Aleksandr 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) "Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) Карты, которые вам никогда не понадобятся Карты, которые вам никогда не понадобятся Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети Забавные фото, которые получились случайно Забавные фото, которые получились случайно Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах Иногда нарисованным персонажам лучше оставаться в мультфильмах Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям Комиксы: пришельцы, которые пытаются жить по земным традициям
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

268802



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных
1
48
Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных
30 необычных штук, которые вам просто необходимы
5
100
30 необычных штук, которые вам просто необходимы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Топ самых красивых и известных женщин судей в мужском футболе
0
1
Топ самых красивых и известных женщин судей в мужском футболе
Исторические фильмы – гордость страны и кинематографа
1
22
Исторические фильмы – гордость страны и кинематографа
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#прикол#дтп#авто аварии#комментарии#природа#отдых#девушки#приколы
#фото#интересное#животные#картинки#подборка#новости#прикольные#позитив#дети#смешные
#интересно#факты#история#люди#аварии#СССР#кино#красота#знаменитости#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться