Космические корабли из подручных предметов

Художник сравнивает космические корабли с драконами, поскольку их можно делать любой формы и подчёркивать любую особенность, которая, по вашему мнению, важна. И пускай драконы и космические корабли — довольно разные штуки, и те и другие неплохо заставляют работать воображение. Самым же сложным во время создания произведения для Эрика является воспоизведение оригинального дизайна, который бы по-прежнему походил на предмет, с которого он и черпал вдохновение, при этом являлся чем-то оригинальным и неповторимым.