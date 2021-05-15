Девушки из нулевых: смелая мода 2000-х

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Мода 2000-х полна экспериментов. Яркая, отвязная, откровенная, безумная - именно такими словами можно описать то время. Законодателями моды, как обычно, выступали знаменитости, на примере популярных в нулевые девушек мы и сделали эти подборку.
2. Кристина Агилера в 2002 году
12. Кайли Миноуг на выступлении в 2002 году
13. Destiny’s Child
А кто из зарубежных артисток того времени вам больше всего нравится?
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2 это в основном сценические костюмы
3 отсутствие вкуса и стиля у отдельных западников не является общей модой