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Девушки из нулевых: смелая мода 2000-х

Девушки из нулевых: смелая мода 2000-х (16 фото)

Автор:
15 мая 2021 07:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2000   звезды   знаменитости   мода 2000   мода нулевых   нулевые   фото   шоу бизнес   
1791
16
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Мода 2000-х полна экспериментов. Яркая, отвязная, откровенная, безумная - именно такими словами можно описать то время. Законодателями моды, как обычно, выступали знаменитости, на примере популярных в нулевые девушек мы и сделали эти подборку.

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Метки: 2000   звезды   знаменитости   мода 2000   мода нулевых   нулевые   фото   шоу бизнес   
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4  комментария
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46k
noName Полчаса назад
В заглавной картинке поста Агилера значит норм,а в посту 18+?"Вы или крестик снимите или трусы наденьте..."
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856
Сергей 11 секунд назад
1 это не наши
2 это в основном сценические костюмы
3 отсутствие вкуса и стиля у отдельных западников не является общей модой
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19k
Добрый Алабай 14 минут назад
С какого хера зацензурили фотки? Что на них такого ужасного изображено? Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт. ДБ.
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7
Pabl 20 минут назад
О, боже! Вроде же вот, недавно было, а сейчас смотришь, и так же смешно, как если бы смотрел на моду 1920х))
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