Погибли в давке: 10 самых трагических случаев смерти людей в толпе

Действительно, спонсор канадской команды компания «Ригли», мировой лидер по производству жевательной резинки, не только полностью оплатила стоимость поездки «Бэрри Кап» в СССР, но и выдала каждому игроку канадской команды по по большой коробке своей продукции. По условиям контракта игроки должны были бесплатно раздавать ее зрителям, пришедшим на их матчи.



После этой трагедии во дворце спорта сразу же прекратили все соревнования. После расследования произошедшего директору дворца Александру Борисову вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы, его заместителя Виктора Титиевского приговорили к условному сроку. Заведующей АХО дворца "Сокольники" грозило пять лет , но и она попала под амнистию. Что же касается самого здания, то в нем перепроектировали и изменили лестничные пролеты. Их расширили (включая и те, что были внутри арены), уменьшили угол наклона лестниц. Кроме этого. улучшили освещение на входах, увеличили до десяти количество лестниц для входа и выхода (раньше их было четыре). Для проверки их надежности трибуны заполняли солдатами и имитировали учебную эвакуацию.