FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3889 постов • 948 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Погибли в давке: 10 самых трагических случаев смерти людей в толпе

Погибли в давке: 10 самых трагических случаев смерти людей в толпе (13 фото + 5 видео)

Автор:
20 мая 2021 19:18
Сообщество : Факты
Метки: гибель   давка   массовые мероприятия   толпа   трагедия   факты   
1680
13
5
Традиционно на концертах, соревнованиях, митингах и других массовых мероприятиях присутствует очень много людей, которые, случись что, мгновенно превращаются в неконтролируемую толпу. Попасть в нее - значит, обречь себя на огромный риск потерять здоровье, а то и жизнь, если возникнет давка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: гибель   давка   массовые мероприятия   толпа   трагедия   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
RALEXXX 2 часа назад
Нельзя не вспомнить давку на похоронах "гения всех времён". Итоги все знают: 400 с лишним человек было растоптано в этот день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
−34
Иосиф Полчаса назад
Ссср до сих недосягаем по расстрелам толпы. Стольких своих людей ни одна власть не убивала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
AceChanson Час назад
Конец XX века - трагедия у метро "Немига" в Минске, тоже память и печаль. И урок организаторам массовых мероприятий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
270
Sandmann AceChanson Полчаса назад
Трагедия на «Немиге» массовая давка в подземном переходе Минска возле станции метро «Немига», жертвами которой стали 53 человека. 30 мая 1999 года многие минчане пришли на берег реки Свислочь на праздник пива и приуроченный к нему концерт группы «Манго-Манго». Внезапно началась гроза, сопровождаемая крупным градом. Около двух с половиной тысяч молодых людей попытались укрыться от непогоды в подземном переходе. В результате давки погибло 53 человека, среди которых 40 девушек и два сотрудника милиции, пытавшиеся спасти людей. Большинство погибших молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет. Только трём погибшим было более тридцати лет 36, 47 и 61 год. Более 150 человек получили различные ранения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин Час назад
Минск, Немига, 1999г - 53 человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Nikita Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax 2 часа назад
Познания аффтара ограничены концом ХХ-го века... про Ходынку, про похороны Сталина и прочее ему в школе не рассказывали.. Так вот и вырастают пиндосы, не имеющие истории...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Во время съемок трюка с туалетной бумагой в прямом эфире погиб блогер из Подмосковья Во время съемок трюка с туалетной бумагой в прямом эфире погиб блогер из Подмосковья Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах В результате ошибки британских военно-морских сил утонули более 2000 советских солдат В результате ошибки британских военно-морских сил утонули более 2000 советских солдат В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

713504



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 редких моментов в истории
2
106
25 редких моментов в истории
25 любопытнейших древних артефактов
1
23
25 любопытнейших древних артефактов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
1
3
Авария дня. Лобовое столкновение в Стрельне
Превращение массивного куска железа в кованый гранат
0
8
Превращение массивного куска железа в кованый гранат
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото)
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#картинки#животные#СССР#подборка#Разное#авто аварии#сатира#красота
#Юмор#факты#люди#аварии#автомир#в мире#Россия#природа#прикольные#дети
#интересно#история#автомобили#дтп#прикол#шоу бизнес#сша#кино#Украина#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться