Погибли в давке: 10 самых трагических случаев смерти людей в толпе

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Традиционно на концертах, соревнованиях, митингах и других массовых мероприятиях присутствует очень много людей, которые, случись что, мгновенно превращаются в неконтролируемую толпу. Попасть в нее - значит, обречь себя на огромный риск потерять здоровье, а то и жизнь, если возникнет давка.
История знает немало трагических случаев, когда люди погибли на массовых мероприятиях: пришли на концерт или соревнование, а уйти живым с них не смогли. Виной всему - давка, которая возникала после малейших потасовок или небольших конфликтов. Попасть в эпицентр беснующейся или паникующей толпы и выйти из нее невредимым удавалось не всем.
1. Дворец спорта "Сокольники", Москва, 10 марта 1975 г.
В этот день состоялся товарищеский хоккейный матч между юниорской сборной СССР и канадской командой "Бэрри Кап" . Во время выхода болельщиков со стадиона образовалась чудовищная давка, в которо 21 человек погиб, 25 были ранены. Причинами этой трагедии назвали нарушения, которые допустили организаторы игр в зонах выхода.
В историю эта трагедия вошла как давка из-за жевательной резинки. В гостевой книге болельщиков "Спартака" 2006 года об этой трагедии оставлена такая запись: "После матча канадцы стали разбрасывать гамушник (жевательную резинку — прим ред.) прямо на трибуны и лестницы. Ну и народ ломанулся. Надо ли говорить, что в основном это были пацаны и девчонки от 11 до 16 лет, в основном ученики школ Сокольнического района. Нас была компашка человек 12, тоже решили поталкаться, но самый умный из нас сказал: пройдём через верхний ярус и выйдем с тылу. Выходим вниз и не поймём, смотрим люди какие-то очень высокие. Они уже стояли на трупах. В давке люди попадали с лестниц, на них полетели следующие и далее... Стали выдёргивать и выносить тела, появились скорые. Но поздно, как всегда... Рядом пацан из нашей 367-ой школы бился головой о бетонный столб, голова вся в крови. Насилу оттащили его, оказывается у него только что задавило его девчонку-одоклассницу. Кругом изуродованные тела... Только из нашей школы погибли 11 человек".
Еще один очевидец рассказывает об этом дне так: "На трибунах была в основном молодёжь. После матча милиция проводила зрителей, сидевших на юго-востоке, к северо-восточному выходу, потому что там ворота были открыты. Как оказалось, второй выход был закрыт, но никто не знал об этом. Народ хлынул туда, где стоял автобус с игроками гостей, их родителями, канадскими болельщиками. По трибунам донесся слух, что там раздают жевательную резинку. Когда люди узнали о раздаче жевательной резинки, побежали на ту часть балкона. Вроде бы, снизу от автобуса жвачку кидали на балкон, наверное, что-то не долетало и падало на землю. Все решили побежать за ней по лестнице, не зная, что юго-восточный выход закрыт. Там была так называемая накопительная площадка. Очевидно, там всё и началось. Кто-то споткнулся, упал и... Навалились друг на друга, и образовалась куча-мала. Сейчас там полуоткрыто всё, а тогда было более глухо, напоминало бункер. Тот человек, который отвечал за тот выход, не знаю уж по каким причинам, ушёл домой раньше окончания матча. Может, плохо с ним было, или ещё что-то.
Действительно, спонсор канадской команды компания «Ригли», мировой лидер по производству жевательной резинки, не только полностью оплатила стоимость поездки «Бэрри Кап» в СССР, но и выдала каждому игроку канадской команды по по большой коробке своей продукции. По условиям контракта игроки должны были бесплатно раздавать ее зрителям, пришедшим на их матчи.
После этой трагедии во дворце спорта сразу же прекратили все соревнования. После расследования произошедшего директору дворца Александру Борисову вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы, его заместителя Виктора Титиевского приговорили к условному сроку. Заведующей АХО дворца "Сокольники" грозило пять лет , но и она попала под амнистию. Что же касается самого здания, то в нем перепроектировали и изменили лестничные пролеты. Их расширили (включая и те, что были внутри арены), уменьшили угол наклона лестниц. Кроме этого. улучшили освещение на входах, увеличили до десяти количество лестниц для входа и выхода (раньше их было четыре). Для проверки их надежности трибуны заполняли солдатами и имитировали учебную эвакуацию.
После этой трагедии во дворце спорта сразу же прекратили все соревнования. После расследования произошедшего директору дворца Александру Борисову вынесли приговор в виде пяти лет лишения свободы, его заместителя Виктора Титиевского приговорили к условному сроку. Заведующей АХО дворца "Сокольники" грозило пять лет , но и она попала под амнистию. Что же касается самого здания, то в нем перепроектировали и изменили лестничные пролеты. Их расширили (включая и те, что были внутри арены), уменьшили угол наклона лестниц. Кроме этого. улучшили освещение на входах, увеличили до десяти количество лестниц для входа и выхода (раньше их было четыре). Для проверки их надежности трибуны заполняли солдатами и имитировали учебную эвакуацию.
2. «PhilSports Arena» (Филиппины), 4 февраля 2006 года
В этот день у входа в столичный спорткомплекс «PhilSports Arena» в Маниле собралась огромная толпа. Около 30 тысяч людей хотели принять участие в шоу-игре «Wowowee»., в которой организаторы пообещали разыграть огромные суммы денег и автомобили. Для бедняков это был существенный шанс разбогатеть, и когда открылись двери на арену, большая толпа двинулась в узкий проход. Мгновенно образовалась давка, в которой погибло 73 человека.
3. Стадион «Хиллсборо» (Англия), 15 апреля 1989 год
Массовая давка на стадионе в Шеффилде произошла по вине полицейских, которые неправильно распределили людские потоки. Перед началом матча они открыли ворота к "стоячей" трибуне, которая уже была заполнена зрителями. Таким образом полиция попыталась уменьшить скопление фанатов у входа на стадион. Толпа болельщиков хлынула на трибуну, и люди, находившиеся там, оказались в ловушке из защитных ограждений. В давке погибло 96 человек, 766 получили ранения.
После этого случая на всех стадионах Великобритании были ликвидированы сстоячие" трибуны и металлические сетки-ограждения.
4. Ночной клуб «Station» (США), февраль 2003 г.
Эта трагедия, произошедшая в ночном клубе городка Уэст-Уорик (штат Род-Айленд), унесла 96 жизней. Массовая давка в помещении возникла из-за пожара. Во время концерта рок-группы Great White использовали пиротехнические устройства, однако в закрытом помещении огонь моментально перекинулся на легковоспламеняющиеся стены здания. И пока одни люди спасались бегством, стремясь выйти из здания, другие, попав в толпу, погибали, задыхаясь от дыма и сгорали заживо. Некоторые посетители клуба выпрыгивали из окон.
Пожарные прибыли на место через 4 минуты после вызова, однако масштаб трагедии оказался значительным. К этому времени горел весь клуб, а количество погибших приблизилось к сотне человек. Одной из жертв, погибших в давке, стал гитарист «Great White».
5. «Виктория-холл» (Великобритания), 1883г.
Похожие трагедии, когда люди гибли в давке, случались и в далеком XIX веке. В 1883 году после праздника в здании "Виктория Холл" было обещана раздача бесплатных игрушек. Толпа детей побежала к узкой лестнице в надежде первыми получить заветный подарок. В результате огромной давки не всем удалось остаться живыми. В тот день погибли 185 детей.
6. Национальный стадион Перу, Лима, 26 мая, 1964 г.
В этот день десятки тысяч болельщиков собрались посмотреть на игру сборных Перу и Аргентины. После того, как главный судья матча не засчитал гол, забитый на последних секундах в ворота аргентинцев, стадион буквально вскипел. Началась массовая драка. Фанаты Перу радовались победе своей команды, а болевшие за Аргентину, пытались доказать, что судья ошибся. Большая часть присутствовавших на стадионе попыталась покинуть арену, но у выходов одномоментно образовались огромные давки. А организаторы матча, призывая к спокойствую, только усугубили ситуацию, подогрев и без того неважное настроение болельщиков. В результате давки погибло около 300 футбольных фанатов, свыше 500 получили травмы.
7. Мост через реку Тигр, Ирак, 31 августа, 2005 год
Трагедия на мосту произошла в Багдаде в 2005 году. Давка возникла из-за глупой шутки, которую выкрикнул один из иракцев. Мужчина закричал, что в толпе есть террорист-смертник, и люди в панике бросились бежать. Ограждения моста под напором толпы не выдержали и обрушились. Часть толпы упала в реку и утонула, многие были задавлены толпой. Среди 953 жертв оказалось очень много женщин с детьми.
8. Давка на мосту в Пномпене (Камбоджа), 23 ноября, 2010 год
Еще одна трагедия на мосту произошла пятью годами позже, в 2010 году в Камбодже. В тот день проходило торжественное закрытие традиционного фестиваля воды. Толпы желающих попасть на праздник, проходивший на Алмазном острове, штурмовали подвесной мост через реку Тонлесап, который не выдержал напора собравшихся и стал расшатываться. Столпившиеся на мосту люди запаниковали, попытались уйти с переправы. Началась массовая давка, в которой погибло 456 участников праздничного шествия. Более 500 людей получили травмы разной степени тяжести.
9. Храм богини Чамунди (Индия), 30 сентября 2008г
Во время религиозного праздника Наваратри в 2008 году обрушилась часть ограждения у входа в святилище, расположенного на вершине холма. Несколько человек упали на склон, усыпанный толпами религиозных фанатов. Напуганные люди бросились бежать - это спровоцировало панику, в результате смертельной давки погибло 245 верующих и свыше 400 получили ранения.
10. Давки в районе Мекки (Саудовская Аравия)
Хаджи в Мекку собирают тысячи мусульманских паломников. Чаще всего все проходит спокойно и мирно. Однако, когда на небольшом пространстве собирается, большая толпа, любая случайность может стать роковой. Смертоносная давка образовалась во время Хаджа в 1990 году - тогда в пешеходном тоннеле из Мекки в Мину погибло свыше 1400 паломников. И после этой трагедии случались массовые давки. В 2008 году на мосту Джамра тысячи верующих не смогли разминуться, начали толкаться - в результате столпотворения погибло около 350 человек. В 2015 году 24 сентября в такой же давке погибло 717 паломников и около 1000 оказались ранены. Это официальные сведения правительства Саудовской Аравии, хотя в прессе появлялись и другие цифры. Наибольшее количество жертв было из Ирана, Мали и Нигерии.
Как в такой толпе не возникнуть давке?
Чтобы не стать жертвой, всем рекомендуется быть крайне осторожными и внимательными при посещении массовых мероприятий.
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