"Это была плохая идея": очевидцы рассказали о давке в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек

К сожалению, несколько десятков людей числятся пропавшими без вести, так что число жертв может возрасти.

Очевидец трагедии поясняет, что версия о том, что люди увидели поп-звезду и побежали за ней, образовав давку, не соответствует действительности. Как и муссируемые слухи о якобы подсыпаемых в напитки запрещенных препаратах, из-за которых молодежь вела себя неадекватно. Присутствовавший на площади, где развернулась трагедия, считает, что причиной нее стал эффект толпы. Слишком много людей собралось в одном месте. В этом случае достаточно кому-то начать двигаться, и сработает эффект домино.