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"Это была плохая идея": очевидцы рассказали о давке в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек

"Это была плохая идея": очевидцы рассказали о давке в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек

Автор:
30 октября 2022 19:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   давка   погибшие   сеул   смерть   толпа   трагедия   хэллоуин   
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Вчера во время празднования Хэллоуина в Сеуле возникла дикая давка, в которой погибли десятки молодых людей. Среди них были и граждане РФ. По последним данным их количество увеличилось до четырех (ранее сообщали о трех скончавшихся). Очевидец трагедии поясняет, что в этой трагедии видноват эффект толпы, а не какие-то поп-идолы и сторонние причины.

Трагедия со вчерашней давкой в известном районе Итхэвон в Сеуле закончилась гибелью как минимум 154 человек, еще 103 пострадали. Среди погибших, как поясняют СМИ, 20 иностранцев, однако цифры продолжают меняться. Уже известно о четырех погибших россиянках. Одна из девушек - этническая кореянка, однако у нее был паспорт гражданки РФ. На фото 25-летняя Юлиана Пак (слева) и еще одна наша соотечественница Кристина Гардер (справа). Кристина жила в Южной Корее как минимум два года и училась в языковой школе, а Юлиана работала там учителем. Пак переехала в Сеул из города Находки.



К сожалению, несколько десятков людей числятся пропавшими без вести, так что число жертв может возрасти.


Очевидец трагедии поясняет, что версия о том, что люди увидели поп-звезду и побежали за ней, образовав давку, не соответствует действительности. Как и муссируемые слухи о якобы подсыпаемых в напитки запрещенных препаратах, из-за которых молодежь вела себя неадекватно. Присутствовавший на площади, где развернулась трагедия, считает, что причиной нее стал эффект толпы. Слишком много людей собралось в одном месте. В этом случае достаточно кому-то начать двигаться, и сработает эффект домино.




По словам Николая, в первые минуты у медиков и спасателей попросту не было возможности пробраться к пострадавшим, поэтому в итоге большинство из них погибли, задохнувшись. Другие очевидцы рассказывают, что жители Сеула какое-то время вообще не понимали, что происходит у отеля "Гамильтон". Люди думали, что начался пожар.  


А это видео из эпицентра толпы. Как можно было выбраться из этой "мясорубки" без потерь? Тем более, что толпа празднующих спустилась в узкий переулок — шириной около четырёх метров. Дорога там уходит вниз, сужаясь. Поэтому пропустить скопление людей было попросту невозможно.

Также местные жители обвиняют руководство заведений, находящихся рядом с отелем "Гамильтон". Они не впускали внутрь людей после начала паники и, тем самым, не помогли спастись тем, кто мог бы переждать время в безопасном месте.



Как бы то ни было, власти Сеула продолжают разбираться в причинах трагедии, а в специальный оперативный центр все еще поступают заявления о пропавших без вести. К этому часу получено более 4200 заявлений. Сейчас установлены личности всех 154 жертв, кроме одного погибшего. Но учитывая, что среди раненых есть те, чье состояние оценивается как тяжелое, вероятно, что количество погибших в ближайшие часы и дни возрастет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   давка   погибшие   сеул   смерть   толпа   трагедия   хэллоуин   
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20  комментариев
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87k
parallax Час назад
Мне вообще непонятны эти массовые сборища. Какое удовольствие праздновать что либо в дикой толкучке, где не продохнуть, не протолкнуться.
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4k
Михаил 2 минуты назад
день мертвых же вот к ним и отправились... не стоит как говорится испытывать судьбу...
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19k
Сталкер 19 минут назад
Нехер шариться по шабашам. Гражданам РФ в том числе.
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19k
Сталкер 20 минут назад
Оно ща сдохнет – но продолжает снимать...
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993
Pterocactus 22 минуты назад
Идиоты.
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18k
Alush Полчаса назад
Дьявол забрал к себе часть своих почитателей.
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28k
Владимир Полчаса назад
Вот как так то интересно? И никто не контролировал, не организовывал мероприятия?
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11k
Denissg 38 минут назад
На концерте Джудас Прист в Таллинне было подобное. Весь зал волной упал еще перед началом. Обошлось без жертв и пострадавших, но они вполне могли быть, в т.ч. я.
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8k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Детский лепет какой-то. У нас в России уже быстренько нашли бы и арестовали виновных.
1. Организаторы мероприятия.
2. Муниципальные власти.
3. Владельцы близлежащих заведений.
4. Владельцы зем.участка.
Разве мало? Выбирай на вкус! У нас точно, срабатывает.
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57
Сигизмунд Лазаревич Борис Карабанов 43 минуты назад
Вы в какой именно России живёте? В той где сисян политик, а не проститутка или в той где гей клубы это норма, а может в той где в мобилизацию бежать из страны норма? Или всё таки в нормальной России?
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8k
Shtoppi 56 минут назад
Шабаш, как говорится, удался.
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13k
FatZilla 56 минут назад
Терпеть не могу толпу. И, очевидно, не зря. Никогда не тянуло ни в клуб, ни на концерт ни другие сборища.
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7k
GROMOZEKA Час назад
Мама, земля ей пухом, как то рассказала, как она по молодости лет на демонстрации попала вот в такую вот давку.
Спасло только то, что она изо всех сил схватилась за плечи впереди идущего мужика.
С тех пор я в толпу не захожу и никому не советую
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387k
Алексей Час назад
бесовский праздник
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16k
Александр Сучков Час назад
Дичь какая то...
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Сделали жертвоприношение.
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