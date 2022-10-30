"Это была плохая идея": очевидцы рассказали о давке в Сеуле, в результате которой погибло более 150 человек

Вчера во время празднования Хэллоуина в Сеуле возникла дикая давка, в которой погибли десятки молодых людей. Среди них были и граждане РФ. По последним данным их количество увеличилось до четырех (ранее сообщали о трех скончавшихся). Очевидец трагедии поясняет, что в этой трагедии видноват эффект толпы, а не какие-то поп-идолы и сторонние причины.
Трагедия со вчерашней давкой в известном районе Итхэвон в Сеуле закончилась гибелью как минимум 154 человек, еще 103 пострадали. Среди погибших, как поясняют СМИ, 20 иностранцев, однако цифры продолжают меняться. Уже известно о четырех погибших россиянках. Одна из девушек - этническая кореянка, однако у нее был паспорт гражданки РФ. На фото 25-летняя Юлиана Пак (слева) и еще одна наша соотечественница Кристина Гардер (справа). Кристина жила в Южной Корее как минимум два года и училась в языковой школе, а Юлиана работала там учителем. Пак переехала в Сеул из города Находки.
К сожалению, несколько десятков людей числятся пропавшими без вести, так что число жертв может возрасти.
Очевидец трагедии поясняет, что версия о том, что люди увидели поп-звезду и побежали за ней, образовав давку, не соответствует действительности. Как и муссируемые слухи о якобы подсыпаемых в напитки запрещенных препаратах, из-за которых молодежь вела себя неадекватно. Присутствовавший на площади, где развернулась трагедия, считает, что причиной нее стал эффект толпы. Слишком много людей собралось в одном месте. В этом случае достаточно кому-то начать двигаться, и сработает эффект домино.
По словам Николая, в первые минуты у медиков и спасателей попросту не было возможности пробраться к пострадавшим, поэтому в итоге большинство из них погибли, задохнувшись. Другие очевидцы рассказывают, что жители Сеула какое-то время вообще не понимали, что происходит у отеля "Гамильтон". Люди думали, что начался пожар.
А это видео из эпицентра толпы. Как можно было выбраться из этой "мясорубки" без потерь? Тем более, что толпа празднующих спустилась в узкий переулок — шириной около четырёх метров. Дорога там уходит вниз, сужаясь. Поэтому пропустить скопление людей было попросту невозможно.
Также местные жители обвиняют руководство заведений, находящихся рядом с отелем "Гамильтон". Они не впускали внутрь людей после начала паники и, тем самым, не помогли спастись тем, кто мог бы переждать время в безопасном месте.
Как бы то ни было, власти Сеула продолжают разбираться в причинах трагедии, а в специальный оперативный центр все еще поступают заявления о пропавших без вести. К этому часу получено более 4200 заявлений. Сейчас установлены личности всех 154 жертв, кроме одного погибшего. Но учитывая, что среди раненых есть те, чье состояние оценивается как тяжелое, вероятно, что количество погибших в ближайшие часы и дни возрастет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Организаторы мероприятия.
2. Муниципальные власти.
3. Владельцы близлежащих заведений.
4. Владельцы зем.участка.
Разве мало? Выбирай на вкус! У нас точно, срабатывает.
Спасло только то, что она изо всех сил схватилась за плечи впереди идущего мужика.
С тех пор я в толпу не захожу и никому не советую