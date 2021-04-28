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Трагедия произошла в подмосковной Балашихе. Трюк был заранее отрепетирован, но во время прямого эфира что-то пошло не так.
Двоюродные Братья в возрасте 24 и 21 лет решили порадовать своих подписчиков опасным трюком: один из них должен был стоять на полутораметровой пирамиде из рулонов туалетной бумаги, а второй в этот момент планировал проехать и сбить эту гору пипифакса. Сцена была заранее отрепетирована, и во время разрушения пирамиды брат подпрыгивал и оказывался позади машины. Однако при записи на камеру все пошло не по плану.
Гора рулонов обрушилась до того, как на нее наехало авто, и водитель за рулем не успел затормозить. Трюкач подпрыгнул, но ударился головой об асфальт и скончался от полученных травм еще до приезда скорой. Друзья, снимавшие видео, удалили его из соцсети, однако оно осталось в смартфоне и позволило правоохранителям восстановить цепь событий. В отношении 24-летнего блогера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В погоне за популярностью блогеры не видят границ. Так, 2 декабря прошлого года стимер Решетняк, известный в своих кругах как Reeflay, записывал эфир во время того, как умирала его подруга. Раменский суд Московской области признал парня виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека и приговорил его к шести годам колонии.
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