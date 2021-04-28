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Во время съемок трюка с туалетной бумагой в прямом эфире погиб блогер из Подмосковья

Во время съемок трюка с туалетной бумагой в прямом эфире погиб блогер из Подмосковья (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   балашиха   гибель   прямой эфир   тик ток   трагедия   трюк   
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Трагедия произошла в подмосковной Балашихе. Трюк был заранее отрепетирован, но во время прямого эфира что-то пошло не так.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   балашиха   гибель   прямой эфир   тик ток   трагедия   трюк   
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34  комментария
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368k
Алексей 2 часа назад
при чем тут это видео??? лишь бы впихнуть? где то из за которого сюда все зашли? минус
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112k
Сoбaка cутyлая 2 минуты назад
Труд сделал из обезьяны человека.
Tik Tok вернул все обратно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
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19k
Matrosskin 7 минут назад
" Трагедия произошла..." - ну прям таки, трагедия. Почти несчастный случай на производстве - тиктокарь нарушил ТБ и убился. Правильный заголовок " одним дебилом в мире стало меньше " ( а то и двумя - если второго посадят). Родителей и родственников только жалко...
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27k
Игорь 8 минут назад
Во время съемок трюка с туалетной бумагой в прямом эфире погиб блогер из ПодмосковьяПосмотреть
Во время съемок трюка с туалетной бумагой в прямом эфире погиб блогер из Подмосковья
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510
Сергей Ковалев 11 минут назад
В действительности все это страшно...
Моральные стороны жизни уже давно ушли на второй (десятый, сотый...) план. ДЕНЬГИ на первом месте и ради них многие готовы на что угодно!
Лайки уже давно превратились в деньги.
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1k
Р Х 11 минут назад
Интересно, а кто-нибудь ведёт подсчет долб@ебов, самовыпилившихся за счёт тиктока?
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15k
Пумба 15 минут назад
Во-первых, диз за ВК: на Ютубе всё это есть и в отличном качестве. Во-вторых, как раз на ютубе в видео весь материал, которого нет в убогом видосе из ВК.
Ссылка youtu.be
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15k
Пумба 14 минут назад
В-третьих, расстрелять ублюдка. Надеюсь, до освобождения он не доживет.
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30k
Aleksandr 17 минут назад
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116
Kalina Sergey 18 минут назад
Ребенок тиктоХер - горе в семье...
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284
анатолий горленко 24 минуты назад
Тиктокари 6-го разряда.
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1k
ah3007 Полчаса назад
Естественный отбор Дарвина продолжает работать
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7k
Natrogrii 38 минут назад
Куда ставить лайк?
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1k
Алексей 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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507
Eric Cartman 42 минуты назад
А не может ли что-нибудь пойти не так? Да ну нах, мы же видеоблогеры, у нас дублей дохрена.
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2k
Sergei Ogarkov 46 минут назад
Вот и прославился. Идиот.
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26k
Aqueronte Sergei Ogarkov 18 минут назад
Минутка славы, завтра все забудут.
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6k
GrblFF 52 минуты назад
Вот читаешь такие новости и понимаешь что все эти "сети" не зря придумали. Общество очиститься хочет.
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8k
kaboza Час назад
тиктокер-человек убившийся об землю с рулона туалетной бумаги...этим все сказано...до Дарвина даже не дотягивает...
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11k
Евгений kaboza 46 минут назад
Если не успел размножиться до того - то очень даже дотягивает.
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3k
VL Час назад
дарвинисты
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12k
Yasen_Perec Час назад
Вроде не в сопливом возрасте, что бы дёргать смерть за усы.
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430
Александр Час назад
поколение долбоящеров тиктокеров...................естественный отбор в деле.
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