Двоюродные Братья в возрасте 24 и 21 лет решили порадовать своих подписчиков опасным трюком: один из них должен был стоять на полутораметровой пирамиде из рулонов туалетной бумаги, а второй в этот момент планировал проехать и сбить эту гору пипифакса. Сцена была заранее отрепетирована, и во время разрушения пирамиды брат подпрыгивал и оказывался позади машины. Однако при записи на камеру все пошло не по плану.