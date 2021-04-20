Гибель немецкого транспорта с советскими военнопленными стала самой крупной морской катастрофой в норвежской истории.
Роковая ошибка
До начала Второй мировой войны «Ригель» служил в Норвегии в качестве грузового судна. После оккупации страны немцами в 1940 году, его реквизировали для нужд германской армии и стали использовать для перевозки войск и военных материалов.
Трагедия
У слабого конвоя против британской авиации не было никаких шансов. «Ригель» получил несколько точных попаданий и стал стремительно тонуть. Бомбы уничтожили трапы в грузовых трюмах, обрекая тем самым сотни людей на верную смерть.
Те, кто каким-либо способом смог выбраться на палубу, устроили схватку за немногочисленные спасательные средства корабля. «Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Я был молодым и сильным и боролся за жизнь», — вспоминал Асбьерн Шульц. Арестованный за драку с немецким солдатом, он был одним из восьми норвежских пленников «Ригеля» и единственным из них, кто выжил.
Люди заживо сгорали в огне или тонули в холодной воде. «Море и воздух были ледяными. Британцы продолжали стрелять как по тем, кто находился в воде, так и по тем, кто был на спасательных плотах», — говорил Шульц. Сам норвежец смог на таком плоту добраться до находившегося в нескольких сотнях метров пустынного острова Русейя. При этом его компаньонами в этом недолгом путешествии были немецкий солдат и советский военнопленный. По прибытии на место каждый из них пошел своей дорогой.
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То, что на транспортнике под немецким флагом в составе конвоя без символов «Красного креста» находились военнопленные, полностью вина немцев.