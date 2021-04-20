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В результате ошибки британских военно-морских сил утонули более 2000 советских солдат

В результате ошибки британских военно-морских сил утонули более 2000 советских солдат (6 фото)

Автор:
20 апреля 2021 09:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   гибель   корабль   солдаты   факты   фото   
618
6

Гибель немецкого транспорта с советскими военнопленными стала самой крупной морской катастрофой в норвежской истории.

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Метки: Исторические факты   гибель   корабль   солдаты   факты   фото   
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7  комментариев
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3k
newegg 50 минут назад
Не вижу никакой ошибки. Во время войны британцами был обнаружен и уничтожен вражеский конвой, что совершенно нормально и предсказуемо.
То, что на транспортнике под немецким флагом в составе конвоя без символов «Красного креста» находились военнопленные, полностью вина немцев.
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64k
Максим Полчаса назад
Да-да ошибка. Верим.
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30k
KiploksAKS 2 часа назад
Плавучий лагерь смерти создали немцы. Но виноваты англичане. Логика.
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2k
DerDimon KiploksAKS Час назад
Где ты увидел обвинение? Написано - ошибка. Англичане не знали. Что еще нужно? Покаяться перед пилотами?
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64k
Максим KiploksAKS Полчаса назад
ну не плавучий лагерь смерти, а транспортировка в Европу из Норвегии. Ошибка немцев, что корабль был не маркирован красным крестом. Но вот странно.. Когда наш подводник топит лайнер с 2 000 немецких подводников, это преступление о котором везде визжат. Когда британцы топят 2000 советских военнопленных - это ошибка. Этодругин.
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404
alex 9 минут назад
Ну вроде, за рубежом, все согласны, что Маринеску потопил военное, по всем правилам судно. Это только наши либералы поднимают вой, и предлагают каяться, каяться..
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631
Вальдемар alex 2 минуты назад
Как бы согласны. Читал комменты действительно "правых" немцев, не АДГ, так им на все доводы накласть. Орут что это преступление и надо мстить и очень много им сочувствующих
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