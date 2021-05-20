Заброшенные строения до и после их восстановления

У целостности и презентабельности любого из строений, как бы качественно оно ни было построено, есть свой срок годности, по окончании которого над зданием хорошо бы немного (или даже много) поработать. К постройкам неумолимо и время, и природа, и человеческие конфликты, ведущие к полным или частичным разрушениям домов, которые впоследствии оказываются заброшенными и забытыми.

Благо, многие из таких печально выглядящих сооружений являются важными историческими объектами, которые грех разрушать и заменять супермаркетами. Такие нужно восстанавливать. Вот и в нашей подборке вы увидите некоторые бывшие развалюхи, которые были восстановлены с учётом их первоначального облика.

1. Усадьба XIX века до и после реставрационных работ, Тракай, Литва