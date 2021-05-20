Заброшенные строения до и после их восстановления

Отреставрированные здания — это крайне приятное зрелище, особенно когда их нынешний вид можно сравнить со снимками до восстановления.
У целостности и презентабельности любого из строений, как бы качественно оно ни было построено, есть свой срок годности, по окончании которого над зданием хорошо бы немного (или даже много) поработать. К постройкам неумолимо и время, и природа, и человеческие конфликты, ведущие к полным или частичным разрушениям домов, которые впоследствии оказываются заброшенными и забытыми.
Благо, многие из таких печально выглядящих сооружений являются важными историческими объектами, которые грех разрушать и заменять супермаркетами. Такие нужно восстанавливать. Вот и в нашей подборке вы увидите некоторые бывшие развалюхи, которые были восстановлены с учётом их первоначального облика.
1. Усадьба XIX века до и после реставрационных работ, Тракай, Литва
2. Восстановление старого дома в Варшаве
3. Недавно отремонтированные и вновь открытые апартаменты в центре Детройта
Особняк Джеймса Скотта, построенный в романском стиле в конце 19 века, был заброшен в 70-х годах на целые десятилетия и куплен в 2002 году.
4. Усадьба Пакруойис, Литва: в 2006 и 2011 годах
5. Дом Рэнсома Гилла, Детройт
Построенный в 1876 году дом был заброшен в течение многих лет, пока не был полностью восстановлен.
6. Дом Наркомфина, Москва: до и после реставрации
7. Викторианское здание в Сан-Франциско, восстановленное в прежнем великолепии после неудачной модернизации в 1970-х годах
8. Восстановление старого фахверкового таунхауса в Нюрнберге, Германия, после разрушений во время войны и модернизации
9. Восстановление терема Асташово, Костромская область
10. Дом Еглайтайн — резиденция Эпохи Регентства в Хиллсборо, Северная Ирландия. До и после реставрации
11. Здание в Будапеште до и после реставрации
12. Книжный торговый дом в Лейпциге, Германия: 2015 и 2018 годы
13. Восстановление Большого Царицынского дворца, Москва
Дворец не был достроен в 18 веке и стоял в руинах, но в начале 21 века всё же оказался построен полностью по изначальному проекту.
14. Советские многоквартирные дома в Калининграде реконструируют в архитектурных стилях бывшего Кёнигсберга
15. Здания в Хильдесхайме, Германия: до и после
16. Здание в Варшаве: до и после реставрации
Источник:
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