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Заброшенные строения до и после их восстановления

Заброшенные строения до и после их восстановления (17 фото)

Автор:
20 мая 2021 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Отреставрированные здания   было стало   здание   реставрация   тогда и сейчас   фото   
994
17

Отреставрированные здания — это крайне приятное зрелище, особенно когда их нынешний вид можно сравнить со снимками до восстановления.

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Метки: Отреставрированные здания   было стало   здание   реставрация   тогда и сейчас   фото   
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3  комментария
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187
Шурман 57 минут назад
Бывал и видел его , по Юрмале если походить то много царских домов восстановили . А вообще Тракай очень интересное место да и татары местные с своими блюдами очень доброжелательные , а озера какие , чистейшая вода , вроде бы Литва и чем то напоминает СССР .
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24k
Е-Лена 38 минут назад
По 11 картинке (здание в Будапеште) хотелось бы подробностей. Хотелось бы увидеть это здание в так сказать, первозданном виде.
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