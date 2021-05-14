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Впечатляющие здания в стиле советского брутализма

Впечатляющие здания в стиле советского брутализма (8 фото)

Автор:
14 мая 2021 11:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   брутализм   дома   здание   подборка   стройка   фото   
327
8

Эти массивные сооружения из железобетона были построены в 50-70-ые годы 20-ого века, и до сих пор поражают своей мощью и суровым внешним видом.

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Метки: СССР   брутализм   дома   здание   подборка   стройка   фото   
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Ivan Час назад
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Corvus Corax 55 минут назад
Великий Новгород. Театр.

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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
Не всякая архитектура шедевральна, однако некоторые обьекты действительно брутальны, ни дать ни взять.
Чувашский государственный театр оперы и балета больше похож на элеватор, а Донская государственная публичная библиотека на крематорий снаружи.
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