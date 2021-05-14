Впечатляющие здания в стиле советского брутализма

Дом для работников авиационного завода москвичи называют «сороконожкой» за его необычную форму. Он был построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона и изначально планировался как гостиница для участников Олимпиады-80, однако в итоге стал жилым. Здание стоит на 40 опорах, которые создают «сквозняк» для защиты от выхлопов с дороги, и первый этаж находится на уровне четвертого. Эти опоры созданы созданы по монолитной технологии, а этажи собраны из обычных серийных панелей, наложенных внахлест, что создало эффект чешуи.

«Вся квартира спланирована в правильных пропорциях: кухня квадратная со специальной выемкой под холодильник, очень просторная ванная», - говорит местная жительница Анна.

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре