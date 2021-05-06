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Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний

Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний (13 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:45
Сообщество : Кино
Метки: заставка   кино   подборка   тогда и сейчас   фильм   фото   
485
13
Давайте посмотрим как изменились эти самые заставки за многолетнюю историю самых известных киностудий мира, включая пару небезызвестных отечественных компаний.
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Метки: заставка   кино   подборка   тогда и сейчас   фильм   фото   
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Сергей Минуту назад
Радует что не сильно изменились
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Terracotka

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