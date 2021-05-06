Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний

Многие знаменитые кинокомпании, чьи названия мы все, сами того не желая, знаем, уже отметили свой столетний юбилей. За такое время у них, разумеется, несколько раз сменялись руководство, планы на будущее и логотип. Но раз речь идёт о кинокомпаниях, которые предъявляют своё лого в анимированном виде перед началом фильма, то стоит назвать это открывающей заставкой. Вы наверняка прекрасно помните торжественное вступление компании 20th Century Fox под фанфары или же заставку Metro-Goldwyn-Mayer с рыком льва.