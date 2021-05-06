Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний

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Давайте посмотрим как изменились эти самые заставки за многолетнюю историю самых известных киностудий мира, включая пару небезызвестных отечественных компаний.
Многие знаменитые кинокомпании, чьи названия мы все, сами того не желая, знаем, уже отметили свой столетний юбилей. За такое время у них, разумеется, несколько раз сменялись руководство, планы на будущее и логотип. Но раз речь идёт о кинокомпаниях, которые предъявляют своё лого в анимированном виде перед началом фильма, то стоит назвать это открывающей заставкой. Вы наверняка прекрасно помните торжественное вступление компании 20th Century Fox под фанфары или же заставку Metro-Goldwyn-Mayer с рыком льва.
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7. Pixar
Компания основана в 1979 году. Впервые фирменная пиксаровская лампа появилась в короткометражном мультфильме «Люксо-младший» (1986) — это кстати и есть имя этой лампы. После успеха двухминутного мультика, его герои стали талисманами студии.
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