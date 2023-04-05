Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян

У него был довольно грустный вид.
Всё началось с инцидента в Питере - мужик подошёл к водителю и выдал оскорбительный спич.
Полицейские в тот же день вычислили «героя» - им оказался Джавадлы Вахид Илтизам-Оглы - и попытались задержать. Но он сумел сбежать, при этом «применил к двум полицейским приемы борьбы». За это на него возбудили уголовное дело и объявили в розыск.
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И вот его приняли - Вахид сразу же извинился на камеру и объяснил, что «слишком эмоционально среагировал на дорожный конфликт».
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Именно так настоящие мусульмане почитают Христа и не оскорбляют Его последователей.
Ну и по почками пару раз не помещает, для острастки.
чемодан, вокзал, аул и запрет въезда для всей семьи !!!