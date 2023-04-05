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Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян

Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян

Автор:
05 апреля 2023 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербург   видео   задержание   извинения   кавказец   оскорбление   силовики   
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У него был довольно грустный вид.

Всё началось с инцидента в Питере - мужик подошёл к водителю и выдал оскорбительный спич.

Полицейские в тот же день вычислили «героя» - им оказался Джавадлы Вахид Илтизам-Оглы - и попытались задержать. Но он сумел сбежать, при этом «применил к двум полицейским приемы борьбы». За это на него возбудили уголовное дело и объявили в розыск.

И вот его приняли - Вахид сразу же извинился на камеру и объяснил, что «слишком эмоционально среагировал на дорожный конфликт».

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   видео   задержание   извинения   кавказец   оскорбление   силовики   
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39  комментариев
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27k
Киры4 Час назад
Старые песни о главном.
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2k
Alex 3 минуты назад
Потомок потной свиньи
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7k
Николай 4 минуты назад
Домой, домой пора домой, там где нет русских и всех кто так ненавистен... никто не держит...
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11k
Shtoppi 4 минуты назад
сука, по-русски еле, падла, языком ворочает, а на Русскую землю приехал и тут предъявляет, гнида. Отправить в зону СВО пид_раса, на передок, чтобы он там с реальными фашистами поплотнее пообщался. Пристрелят это говно на камеру и в сеть сольют, вот и вся не долга, а не будут как Русские всю эту грязь терпеть. Муда позорная.
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44k
turyst 4 минуты назад
Еще и прав лишить, за проезд стоп-линии на красный. :)
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3k
Pill 9 минут назад
Выродок осла
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10k
Игорь 10 минут назад
как то приуныл, а начал так бодро.....
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29k
Ego sum qui sum 11 минут назад
Оглоблю этому Оглы по самые гланды
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12
Nuzzah 14 минут назад
Как поймают так сразу "Невиноватая я, у меня трое сыновей!"! Пора начинать лишать гражданства таких "россиян", может тогда остальные подумают 3 раза прежде чем что-то делать!
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11k
Rus77 16 минут назад
Пазорник обосанный!
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858
Kra 18 минут назад
Интересно, что за ситуация на дороге произошла, что вызвало такую реакцию против всего христианского мира...
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12
Nuzzah Kra 9 минут назад
Всего ничего, незаменимый специалист хотел объехать по двойной сплошной, а русский водитель не пропустил представителя привилегированного сословия.
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31
dasn7 Kra 6 минут назад
Пока без звука - он что то имеет против Пророка по имени Иса, Сына Мириам?!
Именно так настоящие мусульмане почитают Христа и не оскорбляют Его последователей.
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1k
Homem 19 минут назад
Пока не усилят статьи в законодательстве не дающее право возбухать приезжим,толку не будет.
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325
Purple_Bear 21 минуту назад
Хотел бы узнать, от лица какого народа и какой национальности этот бабуин говорил? Выслать нах в родные пенаты на перевоспитание.
Ну и по почками пару раз не помещает, для острастки.
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2k
Агафон 22 минуты назад
У него родной дядя депутат в Петербурге, в Смольном, наверное отмажут.
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8k
Том Сойер 24 минуты назад
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3k
ProstoBoBka Полчаса назад
Почему обезьян больных бешенством сразу не отстреливают? Они же кусают других обезьян и другие заражаются! Отстреливали бы и другим урок был бы!
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336
Дима Новосельский Полчаса назад
Брать таких уёбков надо жёсче,чтобы уже инвалидом стал,только потом извинения...
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457
Dima Полчаса назад
они ни хрена не поймут что они не дома, выход один
чемодан, вокзал, аул и запрет въезда для всей семьи !!!
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72
Николай Скобеев 37 минут назад
Могу предположить, что попытались арестовать его не за то, что он русских (христиан) грязью полил, а за дискредитацию СВО. А поймали за сопротивление сотруднику полиции при исполнении, повлекшее за собой...
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5k
onebibis 42 минуты назад
Первый раз вижу такое. Очень правильно сделано, даже не ожидал. Неужели наконец приезжие и некоренные жители России начнут отвечать за действия и слова против коренного населения нашей страны. Мой респект и уважение правоохранителям за своевременную и правильную реакцию на преступление.
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4k
Трям 47 минут назад
Приуныла черножопая абизяна!
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