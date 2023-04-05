Силовики задержали кавказца, оскорбившего всех россиян

Всё началось с инцидента в Питере - мужик подошёл к водителю и выдал оскорбительный спич.

Полицейские в тот же день вычислили «героя» - им оказался Джавадлы Вахид Илтизам-Оглы - и попытались задержать. Но он сумел сбежать, при этом «применил к двум полицейским приемы борьбы». За это на него возбудили уголовное дело и объявили в розыск.