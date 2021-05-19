Защитники животных заявили: истреблять мышей-вредителей - неэтично

Из-за больших потерь урожая многие фермеры обратились за помощью к властям, которые, к сожалению, разводят руками после миллионов, потраченных на кризис во время засухи. Многие все еще находятся в разгаре борьбы с обширной мышиной чумой, которая разрастается с каждым днем. Фермеры скупают в магазинах мышеловки и мышиные яды, и надеются, что это нашествие вскоре удастся подавить.