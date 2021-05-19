Защитники животных заявили: истреблять мышей-вредителей - неэтично

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Пока в Австралии бушует "мышиная чума", активисты из PETA начали защищать несчастных мышей, которые якобы страдают от рук людей, истребляющих их. Они призывали фермеров не убивать грызунов, так как "они заслуживают спасения". Фермеры громко раскритиковали мнение активистов - ведь от мышей, уничтожающих посевы и вредящих домам, сейчас нет отбоя.
С марта восточное побережье Австралии захвачено мышами - грызуны забегают в дома жителей, уничтожают поля и посевы, в больших количествах бегают по дорогам. Такое явление, называемое "мышиной чумой", происходит в стране каждые четыре года, но в этом году бьет рекорды. Недавно за грызунов-вредителей решили вступиться активисты организации по защите животных PETA.
Сотрудники организации уверяют, что грызуны заслуживают спасения - они умоляли фермеров не истреблять мышей, которые просто ищут питание, чтобы выжить. "Мышей нельзя лишать права на жизнь из-за обычного человеческого превосходства. Истребление ядами не только подвергает мышей невыносимо болезненной смерти, но и создает риск распространения бактерий, когда туши мышей появляются в резервуарах для воды," - говорит пресс-секретарь PETA Алиша Наксакис.
Активисты призвали фермеров использовать гуманные ловушки, которые "позволяют безвредно ловить мелких животных и выпускать их невредимыми" вместо использования ядов. Местные жители, естественно, это мнение раскритиковали - ведь от грызунов буквально нет спасения. Вмешался даже заместитель премьер-министра Майкл Маккормак, который назвал активистов "идиотами, которые никогда не были за пределами города".
"Хорошая мышь - это мертвая мышь. Настоящие вредители во всей этой чуме - это люди, которые продвигают такие чертовски глупые идеи," - добавил заместитель премьер-министра. Действительно, в настоящее время фермеры по всей Австралии активно борются с нашествием грызунов - некоторые из них теряют больше 300 тысяч долларов из-за испорченного урожая.
В последние месяцы число грызунов резко увеличилось после обильных осадков, которым фермеры сначала обрадовались после долгой засухи. Мышей начали истреблять, но вскоре ситуация вышла из-под контроля: мыши начали размножаться с небывалой скоростью - самки рожали по 10 мышат каждый месяц-полтора.
Из-за больших потерь урожая многие фермеры обратились за помощью к властям, которые, к сожалению, разводят руками после миллионов, потраченных на кризис во время засухи. Многие все еще находятся в разгаре борьбы с обширной мышиной чумой, которая разрастается с каждым днем. Фермеры скупают в магазинах мышеловки и мышиные яды, и надеются, что это нашествие вскоре удастся подавить.
Вот как выглядит мышиная чума в Австралии:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вот вам немного о PETA: "люди за этичное отношение к животным" - организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных. организация занимается стерилизацией домашних животных. также она управляет приютом для животных, из которых 1-3% находит новых хозяев, а остальные 97 усыпляются вскоре после поступления. ну, чтоб не мучились, так "этичнее". например, за 15 лет с 1998 года по 2012 в штаб-квартире PETA в Норфолке было убито около 27 тысяч животных. бюджет PETA составляет около 30 миллионов долларов в год, на помощь животным тратится менее одного процента от этой суммы.
основатель PETA Ингрид Ньюкирк стерилизовала себя в 22 года, так как в принципе против деторождения. пожалуй, это единственная правильная вещь, которую она сделала в жизни.