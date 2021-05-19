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Защитники животных заявили: истреблять мышей-вредителей - неэтично

Защитники животных заявили: истреблять мышей-вредителей - неэтично (9 фото + 2 видео)

Автор:
19 мая 2021 21:37
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   вредители   грызуны   животные   защитники животных   мыши   фото   
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Пока в Австралии бушует "мышиная чума", активисты из PETA начали защищать несчастных мышей, которые якобы страдают от рук людей, истребляющих их. Они призывали фермеров не убивать грызунов, так как "они заслуживают спасения". Фермеры громко раскритиковали мнение активистов - ведь от мышей, уничтожающих посевы и вредящих домам, сейчас нет отбоя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   в мире   вредители   грызуны   животные   защитники животных   мыши   фото   
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7  комментариев
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233k
Rusbond 2 часа назад
Точно, пора истреблять защитников животных и прочих гринписовцев, от них вреда больше, чем от грызунов.
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5k
TirAn 18 минут назад
Что то они не протестовали, когда в дании убивали 7 млн норок
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27k
turyst 24 минуты назад
Вот их там штырит, неподетски...
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5k
hhwost Час назад
уже писал, повторюсь:
вот вам немного о PETA: "люди за этичное отношение к животным" - организация, позиционирующая свою деятельность как ведение борьбы за права животных. организация занимается стерилизацией домашних животных. также она управляет приютом для животных, из которых 1-3% находит новых хозяев, а остальные 97 усыпляются вскоре после поступления. ну, чтоб не мучились, так "этичнее". например, за 15 лет с 1998 года по 2012 в штаб-квартире PETA в Норфолке было убито около 27 тысяч животных. бюджет PETA составляет около 30 миллионов долларов в год, на помощь животным тратится менее одного процента от этой суммы.
основатель PETA Ингрид Ньюкирк стерилизовала себя в 22 года, так как в принципе против деторождения. пожалуй, это единственная правильная вещь, которую она сделала в жизни.
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