Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством

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В трогательном видео ниже посетительница зоопарка показала своего новорожденного ребёнка матери-горилле, которая, в свою очередь, была сильно очарована человеческим потомством.
Трогательная встреча случилась после того, как Эммили Остин (Emmily Austin) из Джефферсона, штат Мэн, США, присела рядом с вольером для горилл в зоопарке Франклин Парк в Бостоне вместе со своим 5-недельным сыном Кэнионом (Canyon).
Кадры, снятые мужем Эммили Майклом (Michael), показывают, как горилла Кики (Kiki) прижимается лицом к окну вольера, чтобы лучше рассмотреть Кэниона.
Стоит отметить, что 39-летняя западная равнинная горилла своего 5-го ребёнка, и первого сына по имени Пабло (Pablo), родила в октябре прошлого года.
В ролике Кики стучит в окно и указывает на Кэниона, очевидно, пытаясь взять его за руку, при этом хорошо видно, что животное не отводит своего взгляда от мальчика, который спит на протяжении всей их встречи.
Спустя какое-то время Кики поднимает бегавшего рядом по вольеру Пабло, чтобы показать его как Эмили, так и собравшимся рядом посетителям.
«Она продолжала выглядывать из-за угла своей пещеры, и я подумала: «Она смотрит на Кэниона», — рассказала Эмили News Center Maine. — Более 5 минут она просто сидела и рассматривала [Кэниона], глядя на него с такой любовью.»
«Когда в тот день я зашла в зоопарк, я даже представить себе не могла, что у нас будет такой опыт. Это было так красиво…», — добавила она.
Стоит отметить, что 39-летняя западная равнинная горилла своего 5-го ребёнка, и первого сына по имени Пабло (Pablo), родила в октябре прошлого года.
В ролике Кики стучит в окно и указывает на Кэниона, очевидно, пытаясь взять его за руку, при этом хорошо видно, что животное не отводит своего взгляда от мальчика, который спит на протяжении всей их встречи.
Спустя какое-то время Кики поднимает бегавшего рядом по вольеру Пабло, чтобы показать его как Эмили, так и собравшимся рядом посетителям.
«Она продолжала выглядывать из-за угла своей пещеры, и я подумала: «Она смотрит на Кэниона», — рассказала Эмили News Center Maine. — Более 5 минут она просто сидела и рассматривала [Кэниона], глядя на него с такой любовью.»
«Когда в тот день я зашла в зоопарк, я даже представить себе не могла, что у нас будет такой опыт. Это было так красиво…», — добавила она.
Муж женщины рассказал, что его жена постоянно говорила ему, что Кики, похоже, очень заинтересовалась их ребёнком, но ему казалось, что та просто это себе напридумывала.
«В следующий раз, когда она встретилась с Кики взглядом, она снова подняла Кэниона и помахала ей, затем Кики схватила Пабло и поставила его себе на ногу, чтобы поднести его к нам», — отметил мужчина.
«Моя жена села на пол, Кики же подошла и сразу же начала с нами общаться.»
«Это был удивительный опыт — наблюдать за тем, как она пытается взять Кэниона за руку, лизнуть его через стекло, при этом она продолжала указывать на нас, а затем на него, как будто бы говоря: «Это ваш ребёнок».»
«Она разговаривала с нами жестами. В какой-то момент Пабло даже прижался лицом к стеклу, и они вместе наблюдали за ним, соприкасаясь носами.»
«У нас с женой на глазах стояли слёзы, несколько же человек нам сказали, что никогда ранее в своей жизни не были свидетелями чего-то подобного и не испытывали ничего столь же прекрасного.»
«Это такие невероятные воспоминания, которыми когда-нибудь можно будет поделиться с нашим сыном!»
«В следующий раз, когда она встретилась с Кики взглядом, она снова подняла Кэниона и помахала ей, затем Кики схватила Пабло и поставила его себе на ногу, чтобы поднести его к нам», — отметил мужчина.
«Моя жена села на пол, Кики же подошла и сразу же начала с нами общаться.»
«Это был удивительный опыт — наблюдать за тем, как она пытается взять Кэниона за руку, лизнуть его через стекло, при этом она продолжала указывать на нас, а затем на него, как будто бы говоря: «Это ваш ребёнок».»
«Она разговаривала с нами жестами. В какой-то момент Пабло даже прижался лицом к стеклу, и они вместе наблюдали за ним, соприкасаясь носами.»
«У нас с женой на глазах стояли слёзы, несколько же человек нам сказали, что никогда ранее в своей жизни не были свидетелями чего-то подобного и не испытывали ничего столь же прекрасного.»
«Это такие невероятные воспоминания, которыми когда-нибудь можно будет поделиться с нашим сыном!»
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ну да, это так умилительно, за разумным существом на киче наблюдать)
А всякие недоблоггеры с тиктокерами давай сразу тему развивать про материнские инстинкты.