Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством

Муж женщины рассказал, что его жена постоянно говорила ему, что Кики, похоже, очень заинтересовалась их ребёнком, но ему казалось, что та просто это себе напридумывала.



«В следующий раз, когда она встретилась с Кики взглядом, она снова подняла Кэниона и помахала ей, затем Кики схватила Пабло и поставила его себе на ногу, чтобы поднести его к нам», — отметил мужчина.

«Моя жена села на пол, Кики же подошла и сразу же начала с нами общаться.»

«Это был удивительный опыт — наблюдать за тем, как она пытается взять Кэниона за руку, лизнуть его через стекло, при этом она продолжала указывать на нас, а затем на него, как будто бы говоря: «Это ваш ребёнок».»

«Она разговаривала с нами жестами. В какой-то момент Пабло даже прижался лицом к стеклу, и они вместе наблюдали за ним, соприкасаясь носами.»

«У нас с женой на глазах стояли слёзы, несколько же человек нам сказали, что никогда ранее в своей жизни не были свидетелями чего-то подобного и не испытывали ничего столь же прекрасного.»

«Это такие невероятные воспоминания, которыми когда-нибудь можно будет поделиться с нашим сыном!»