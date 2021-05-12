FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10181 пост • 1230 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством

Невероятный момент: горилла очарована человеческим потомством (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 мая 2021 11:00
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   горилла   животные   милота   младенец   фото   
204
3
1
В трогательном видео ниже посетительница зоопарка показала своего новорожденного ребёнка матери-горилле, которая, в свою очередь, была сильно очарована человеческим потомством.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   горилла   животные   милота   младенец   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Зотов 39 минут назад
«У нас с женой на глазах стояли слёзы, несколько же человек нам сказали, что никогда ранее в своей жизни не были свидетелями чего-то подобного и не испытывали ничего столь же прекрасного.»
--------
ну да, это так умилительно, за разумным существом на киче наблюдать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч 14 минут назад
Горилле там эти пейзажи уже осточертели. Ей хоть кота дворого покажи, всё равно будет интересно. Хоть какое то разнообразие.
А всякие недоблоггеры с тиктокерами давай сразу тему развивать про материнские инстинкты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Alexandr F 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Alexandr F Полчаса назад
У примата явно сильнее развит материнский инстинкт, чем у некоторых хомосапиент яжматерей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов 38 минут назад
По-моему, после опыта со знаменитой гориллой Коко содержать всех остальных приматов (по крайней мере, горилл уж точно) сравнимо с насильственным заключением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото) Японская собака, которая стала продавцом в киоске Японская собака, которая стала продавцом в киоске Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Собака покойного бизнесмена унаследовала 5 миллионов долларов Орел с манерами джентльмена Орел с манерами джентльмена Как следует отбиваться от акулы-убийцы Как следует отбиваться от акулы-убийцы Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так Лиса пыталась сразиться с совой, но что-то пошло не так
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

316142



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
0
21
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
ТОП-20 удивительных зубов из мира животных
2
15
ТОП-20 удивительных зубов из мира животных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Немного обо всём. 2 часть
1
0
Немного обо всём. 2 часть
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
0
3
Пьеса Горького «На дне» как острая социально-философская драма
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Учителя и ученики: кого лишил жизни казанский стрелок (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#картинки#природа#сша#в мире#дети#прикольные#кино
#Юмор#интересное#Россия#СССР#красота#факты#знаменитости#приколы#звезды#новости
#интересно#животные#прикол#подборка#казань#шоу бизнес#школа#фотографии#дтп#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться