На Соломоновых островах нашли лягушку размером с младенца

Cornufer guppyi — одна из крупнейших лягушек в мире, обитающая от Новой Британии на архипелаге Бисмарка до Соломоновых островов.



В последние годы популяция этого вида сокращается, но больше из-за вырубки лесов и расширения общественных поселений, нарушающие границы их естественной среды обитания, чем из-за охоты ради пропитания.



Кроме того, чувствительной коже лягушек сильно вредят химические вещества, содержащиеся в моющих средствах, которыми люди стирают одежду в близлежащих ручьях.



Самая большая лягушка в мире называется лягушка-голиаф. Они встречаются в тропических лесах центральной Африки, в юго-западной части Камеруна и к северу от Экваториальной Гвинеи.



Некоторые экземпляры этого вида могут вырастать до 32 сантиметров в длину и весить до 3,25 килограмма.



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