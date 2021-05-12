На Соломоновых островах нашли лягушку размером с младенца

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Жители Соломоновых Островов были ну очень сильно удивлены, когда обнаружили лягушку размером с человеческого младенца и весом почти в килограмм.
На кадрах отчётливо видно, как амфибия (лягушка Cornufer guppyi), найденная в кустарнике в апреле, спокойно себе сидит на колене местного жителя.
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Ещё одна фотография огромного попрыгуна, который обычно вырастает в длину до 25 сантиметров, показывает лягушку во всю длину — на снимке существо покрывает половину тела ребёнка от головы до ног.
35-летний владелец лесопилки Джимми Хьюго (Jimmy Hugo) охотился на дикую свинью на окраине Хониары, столица Соломоновых островов, когда наткнулся на огромную амфибию.
35-летний владелец лесопилки Джимми Хьюго (Jimmy Hugo) охотился на дикую свинью на окраине Хониары, столица Соломоновых островов, когда наткнулся на огромную амфибию.
«Я не мог поверить в то, что увидел. Это самая большая лягушка, которую я когда-либо видел в своей жизни. Она была такого же размера, как человеческий младенец», — рассказал мужчина.
«Мы называем их «курицей», потому что некоторым деревням они, похоже, нравятся больше, чем куры, однако их трудно поймать.»
«Мы называем их «курицей», потому что некоторым деревням они, похоже, нравятся больше, чем куры, однако их трудно поймать.»
«Несколько собак поймали эту особь, после чего играли с ней в кустах, так мне и удалось её сфотографировать.»
«Эту мы всё-таки съели, потому что она уже умерла, но, надеюсь, в следующий раз, когда мы увидим нечто подобное, и оно всё ещё будет живым, мы его сохраним.»
«Эту мы всё-таки съели, потому что она уже умерла, но, надеюсь, в следующий раз, когда мы увидим нечто подобное, и оно всё ещё будет живым, мы его сохраним.»
Cornufer guppyi — одна из крупнейших лягушек в мире, обитающая от Новой Британии на архипелаге Бисмарка до Соломоновых островов.
В последние годы популяция этого вида сокращается, но больше из-за вырубки лесов и расширения общественных поселений, нарушающие границы их естественной среды обитания, чем из-за охоты ради пропитания.
Кроме того, чувствительной коже лягушек сильно вредят химические вещества, содержащиеся в моющих средствах, которыми люди стирают одежду в близлежащих ручьях.
Самая большая лягушка в мире называется лягушка-голиаф. Они встречаются в тропических лесах центральной Африки, в юго-западной части Камеруна и к северу от Экваториальной Гвинеи.
Некоторые экземпляры этого вида могут вырастать до 32 сантиметров в длину и весить до 3,25 килограмма.
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В последние годы популяция этого вида сокращается, но больше из-за вырубки лесов и расширения общественных поселений, нарушающие границы их естественной среды обитания, чем из-за охоты ради пропитания.
Кроме того, чувствительной коже лягушек сильно вредят химические вещества, содержащиеся в моющих средствах, которыми люди стирают одежду в близлежащих ручьях.
Самая большая лягушка в мире называется лягушка-голиаф. Они встречаются в тропических лесах центральной Африки, в юго-западной части Камеруна и к северу от Экваториальной Гвинеи.
Некоторые экземпляры этого вида могут вырастать до 32 сантиметров в длину и весить до 3,25 килограмма.
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