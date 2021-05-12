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На Соломоновых островах нашли лягушку размером с младенца

На Соломоновых островах нашли лягушку размером с младенца (6 фото)

Автор:
12 мая 2021 08:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   животные   лягушка   размер   удивительно   фото   
173
6
Жители Соломоновых Островов были ну очень сильно удивлены, когда обнаружили лягушку размером с человеческого младенца и весом почти в килограмм.
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Метки: в мире   животные   лягушка   размер   удивительно   фото   
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8k
Васильевна Час назад
Красивая
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7k
Андрей А 56 минут назад
У владельца лесопилки штаны немного износились))
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14
tutu Час назад
эта та самая жаба
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32k
Alex Час назад
Целуй быстрей, что тупишь)
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