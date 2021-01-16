Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое

К одной из жительниц пригорода Брисбена в дом попал таинственный зверёк, который проковырял дырку прямо в потолке ванной.
Австралия — одна большая иллюстрация к энциклопедии про животных, где большинство местных зверей, птиц и насекомых можно встретить прямо у себя во дворе. Некоторые животные даже умудряются забраться в дома к людям, которые оказываются не готовы к такому близкому знакомству с дикой природой. К одной из жительниц пригорода Брисбена в дом попал таинственный зверёк, который проковырял дырку прямо в потолке ванной. Но несмотря на пугающие когти, незваный гость оказался настоящим милашкой.
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Однажды на потолке своей ванной она обнаружила нечто пушистое
Австралийка Сабрина Рэйвен увидела у себя в ванной незваного гостя — на потолке появилось нечто, что женщина сначала приняла за гусеницу или сбившихся в кучку пауков. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это не насекомые, а что-то теплокровное. Гость Сабрины проделал дырку в потолке, и из неё торчал его меховой бок.
Первым делом Сабрина ткнула пальцем в пушистое нечто, что было не самой здравой идеей, призналась она. Однако гость ничего женщине не откусил, зато она узнала, что шерсть у зверька мягкая.
Первым делом Сабрина ткнула пальцем в пушистое нечто, что было не самой здравой идеей, призналась она. Однако гость ничего женщине не откусил, зато она узнала, что шерсть у зверька мягкая.
На следующий день в дырке появились грозно выглядящие когти
Благодаря этой улике Сабрина догадалась, что её гость — лисовидный поссум или лисий кузу. Несмотря на своё угрожающее оружие на лапах, лисьи кузу выглядят максимально мимимишно. Позже Сабрина увидела в дыре мордочку зверька и поняла, что её догадки оказались верны.
Гостем Сабрины оказался местный милашка — лисий кузу
Несмотря на свою очаровательную внешность, лисьи кузу славятся просто кошмарными звуками, которые они умеют издавать. Кроме того, они очень громко прыгают на крышу по ночам, пожаловалась Сабрина.
Сабрина считает, что её гость нашёл какую-то лазейку на крышу её дома, а оттуда пробрался в пространство над ванной, где и прогрыз себе дырочку.
Сабрина считает, что её гость нашёл какую-то лазейку на крышу её дома, а оттуда пробрался в пространство над ванной, где и прогрыз себе дырочку.
Сейчас прогнать своего неожиданного соседа Сабрина пока что не может
Лисьи кузу — охраняемый вид, и после поимки их отпускают на волю на расстоянии около 20 метров от того места, где их нашли. Сабрина считает, что зверь сразу же вернётся к ней домой, а так как женщина так и не нашла дырку, через которую он пробрался к ней на крышу, то кузу снова будет жить у неё и орать по ночам.
Сначала Сабрина хочет найти и заделать лазейку, через которую к ней пролезает зверёк, а потом она уже вызовет службу, которая заберёт у неё кузу.
Это не первый случай, когда в своём потолке австралийцы обнаруживали нечто мохнатое и пугающее на вид. До этого подобный случай произошёл с пользовательницей TikTok, которая даже записала несколько видео о своём новом соседе.
Сначала Сабрина хочет найти и заделать лазейку, через которую к ней пролезает зверёк, а потом она уже вызовет службу, которая заберёт у неё кузу.
Это не первый случай, когда в своём потолке австралийцы обнаруживали нечто мохнатое и пугающее на вид. До этого подобный случай произошёл с пользовательницей TikTok, которая даже записала несколько видео о своём новом соседе.
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По сабжу - я бы увидел такие когти - сперва бы пару раз туда из дробовика ухреначил, а потом бы лез разбираться, чьи это когти - кузу это какой или ещё что.
А это просто лёгкий перекус.)