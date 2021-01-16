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Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое

Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое (6 фото)

Автор:
16 января 2021 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   животные   история   милота   потолок   фото   
1405
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К одной из жительниц пригорода Брисбена в дом попал таинственный зверёк, который проковырял дырку прямо в потолке ванной.
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Метки: Австралия   в мире   животные   история   милота   потолок   фото   
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5  комментариев
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11k
Денис Час назад
Который раз убеждаюсь, что Австралия тёплая и ламповая только в фильмах типа "Данди по прозвищу крокодил", а жить там - ну нах.
По сабжу - я бы увидел такие когти - сперва бы пару раз туда из дробовика ухреначил, а потом бы лез разбираться, чьи это когти - кузу это какой или ещё что.
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1k
Avraam Russo Час назад
"пробрался в пространство" Зверёк не так прост..
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
И, глядя на нее, понимаешь, что она его.......сожрала
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44k
Albert GER KOSTELLO Час назад
Она даже динозавра уже съела.
А это просто лёгкий перекус.)
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9k
ss 2 часа назад
А нефиг было потолки из картонных коробок делать!
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