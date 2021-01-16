Женщина обнаружила на потолке своей ванной нечто пушистое

Лисьи кузу — охраняемый вид, и после поимки их отпускают на волю на расстоянии около 20 метров от того места, где их нашли. Сабрина считает, что зверь сразу же вернётся к ней домой, а так как женщина так и не нашла дырку, через которую он пробрался к ней на крышу, то кузу снова будет жить у неё и орать по ночам.



Сначала Сабрина хочет найти и заделать лазейку, через которую к ней пролезает зверёк, а потом она уже вызовет службу, которая заберёт у неё кузу.



Это не первый случай, когда в своём потолке австралийцы обнаруживали нечто мохнатое и пугающее на вид. До этого подобный случай произошёл с пользовательницей TikTok, которая даже записала несколько видео о своём новом соседе.