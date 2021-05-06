В Австралии нашли мотылька размером с крысу

И хотя дети были явно впечатлены находкой, она сказала, что они в целом привыкли видеть необычных животных, причиной появления которых является близлежащий тропический лес.



Найденный мотылёк обычно встречается между Северным Квинслендом и южным Новым Южным Уэльсом, выделяется же он своим серым цветом и тёмным узором в виде круга.



Также сообщается, что мотылёк был настолько тяжёлым, что, как бы он не пытался, взлететь ему так и не удалось. Известно, что самки этого вида часто лазают по деревьям и ждут, пока их обнаружит самец.



Глава энтомологии Квинслендского музея доктор Кристин Ламбкин (Christine Lambkin) официально идентифицировала крылатое создание как Endoxyla cinereus.



Она отметила, что этот вид «очень интересен», поскольку мало что известно о том, что данные насекомые делают в первый год своей жизни.



Зачастую эти существа имеют длину около 4 см и обычно проникают в эвкалиптовые деревья, которые они в дальнейшем поедают около года.