В Австралии нашли мотылька размером с крысу

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Огромное существо, которое нашел мужчина возле школы, настолько велико, что даже не может летать.
Мотылёк-монстр размером с крысу был обнаружен на строительной площадке начальной школы.
Огромное существо, найденное возле государственной школы Маунт-Коттон в Брисбене, Австралия, как сообщается, было настолько крупным, что не могло даже подняться в воздух.
Огромное существо, найденное возле государственной школы Маунт-Коттон в Брисбене, Австралия, как сообщается, было настолько крупным, что не могло даже подняться в воздух.
Школа, в которой учится более 600 учеников, назвала находку «удивительной», разместив фотографии бабочки в своих социальных сетях.
Директор учреждения Миган Стюард (Meagan Steward) сказала, что насекомое внешне выглядело как два сложенных рядом кулака и вполне может быть самым большим мотыльком в мире.
«Нас не было в школе, когда строители нашли мотылька, но они сделали для нас несколько фотографий», — рассказала женщина.
«У нас есть 4-5 класс, который располагается в этом новом здании, и учитель показал ученикам изображение гигантского мотылька, после чего они использовали его в качестве стимула для написания сочинения.»
«Они написали несколько очень интересных историй, в том числе о том, что миссис Уилсон (их учительница) была съедена мотыльком!»
Директор учреждения Миган Стюард (Meagan Steward) сказала, что насекомое внешне выглядело как два сложенных рядом кулака и вполне может быть самым большим мотыльком в мире.
«Нас не было в школе, когда строители нашли мотылька, но они сделали для нас несколько фотографий», — рассказала женщина.
«У нас есть 4-5 класс, который располагается в этом новом здании, и учитель показал ученикам изображение гигантского мотылька, после чего они использовали его в качестве стимула для написания сочинения.»
«Они написали несколько очень интересных историй, в том числе о том, что миссис Уилсон (их учительница) была съедена мотыльком!»
И хотя дети были явно впечатлены находкой, она сказала, что они в целом привыкли видеть необычных животных, причиной появления которых является близлежащий тропический лес.
Найденный мотылёк обычно встречается между Северным Квинслендом и южным Новым Южным Уэльсом, выделяется же он своим серым цветом и тёмным узором в виде круга.
Также сообщается, что мотылёк был настолько тяжёлым, что, как бы он не пытался, взлететь ему так и не удалось. Известно, что самки этого вида часто лазают по деревьям и ждут, пока их обнаружит самец.
Глава энтомологии Квинслендского музея доктор Кристин Ламбкин (Christine Lambkin) официально идентифицировала крылатое создание как Endoxyla cinereus.
Она отметила, что этот вид «очень интересен», поскольку мало что известно о том, что данные насекомые делают в первый год своей жизни.
Зачастую эти существа имеют длину около 4 см и обычно проникают в эвкалиптовые деревья, которые они в дальнейшем поедают около года.
Найденный мотылёк обычно встречается между Северным Квинслендом и южным Новым Южным Уэльсом, выделяется же он своим серым цветом и тёмным узором в виде круга.
Также сообщается, что мотылёк был настолько тяжёлым, что, как бы он не пытался, взлететь ему так и не удалось. Известно, что самки этого вида часто лазают по деревьям и ждут, пока их обнаружит самец.
Глава энтомологии Квинслендского музея доктор Кристин Ламбкин (Christine Lambkin) официально идентифицировала крылатое создание как Endoxyla cinereus.
Она отметила, что этот вид «очень интересен», поскольку мало что известно о том, что данные насекомые делают в первый год своей жизни.
Зачастую эти существа имеют длину около 4 см и обычно проникают в эвкалиптовые деревья, которые они в дальнейшем поедают около года.
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