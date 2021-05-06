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В Австралии нашли мотылька размером с крысу

В Австралии нашли мотылька размером с крысу (3 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:35
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   в мире   животные   мотылек   природа   размер   фото   
352
3
Огромное существо, которое нашел мужчина возле школы, настолько велико, что даже не может летать.

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Метки: Австралия   в мире   животные   мотылек   природа   размер   фото   
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Minos 5 минут назад
Не ходите дети в Австралию гулять...
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Бэмсяра 3 минуты назад
вот совсем не удивлен, что сие насекомое было найдено именно в австралии
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