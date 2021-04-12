Восьмиклассник рассказал матерный стих Есенина и получил "четверку"

Ну, хоть домашку выполнил. Однако некоторых родителей бездействие учительницы разъярило. И они пообещали перевести своих детей в другую школу - подальше от таких преподавателей.
В одной из курганских школ ученик восьмого класса "творчески" подошел к выполнению домашки и с чувством рассказал на уроке литературы нецензурное стихотворение Сергея Есенина "Ветер веет с юга". Своей выходкой он изрядно развеселил однокашников и привел в ярость родителей.
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Ученикам дали задание выучить любое произведение поэта, не уточнив, что оно должно быть из школьной программы. Этим и воспользовался восьмиклассник.
Учитель литературы, видимо, из педагогической тактичности не стала прерывать выступление школьника и под всеобщий смех поставила озорнику "четверку".
После того как ролик распространился по городским пабликам, некоторые родители возмутились спокойствием преподавателя и пообещали перевести своих детей в другую школу.
А в Сети начались споры о наследии поэтов. Ведь известно, что Пушкин, Лермонтов, Маяковский и ряд других великих русских поэтов любили вставить крепкое словцо в свои произведения.
Как, по вашему, должна была поступить учительница, или она все сделала правильно? И как вообще бороться с подобным хулиганством? И надо ли?
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В конце концов это реальность.
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Стихотворения, принадлежность которых Есенину весьма сомнительна (архивные списки) или источник текста недостоверен (публикации)
Кроме приведенных, напечатано или хранится в списках (ГЛМ, ИМЛИ и других архивах) еще несколько стихотворений, подписанных фамилией Есенина. Эти тексты или вызывают большие сомнения в авторстве Есенина, или же их источник недостоверен.
По этим причинам не включаются в издание следующие стихотворения:
1. «Бутылки о головы бью…» (ГЛМ, недатированная машинопись).
2. «Ветер веет с юга…» (Флегон А. За пределами русских словарей <…>. Лондон, 1973, с. 42, 91).
3. «Во имя отца и сына…» (ГЛМ, надпись печатными буквами на рисунке, помещенном на обороте листа с автографом стихотворения Есенина «Море голосов воробьиных…»; не опубликована – Учтено: А. П. Ломан, В. В. Базанов. Лит. наследие Есенина. Справочно-библиографический указатель – машинопись, ИРЛИ, ф. С. А. Есенина).
4. «Вы думаете, кто такой Ося Брик?» (Карабчиевский Юрий. Воскресение Маяковского. М., 1990, с. 147 – сноска).
5. «Осень гнилая давно уж настала…» (Флегон А. Указ. соч., Лондон, 1973, с. 99).
6 «Памяти коснеющей не верьте…» (Музей С. Есенина в Ташкенте, рукопись воспоминаний неустановленного лица).
7. Письмо от матери («Пишешь мне, что ты по горло занят…») – ИМЛИ, машинопись с пояснением Н. А. Рыбкина.
8. «Стая воробушек с криком летела…» (Флегон А. Указ. соч., Лондон, 1973, с. 62).
9. «Я выливал стихи из крови…» (ГЛМ, недатированная машинопись, с пояснениями).
Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах., 1996 г. Российская академия наук Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Читал без выражения, за это и четверка...
А выбор на вкус школьника.
Нет плохого-хорошего Есенина, Пушкина и т.д. да они такие! И по мне, их даже матерные, уж во всяком случае дадут фору сотням наших современников-поэтов!!!!
Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик-солдат.
Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишьих глаз
Смерть в бою свистела часто
И ми-ет ли в этот раз?
Даже спам фильтр не пускает
И кроме того, Есенин - это один из заслуженных классиков нашей литературы.
Кому не нравится, в церковно приходскую школу, там их морали научат.