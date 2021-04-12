FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Поэзия. Стихи, которые понравились 71 пост • 103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Поэзия. Стихи, которые понравились 
Восьмиклассник рассказал матерный стих Есенина и получил "четверку"

Восьмиклассник рассказал матерный стих Есенина и получил "четверку" (6 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 13:28
Сообщество : Поэзия. Стихи, которые понравились
Метки: видео   есенин   курган   курьез   нецензурная лексика   стих   школа   
1165
6
1

Ну, хоть домашку выполнил. Однако некоторых родителей бездействие учительницы разъярило. И они пообещали перевести своих детей в другую школу - подальше от таких преподавателей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Поэзия. Стихи, которые понравились"
Метки: видео   есенин   курган   курьез   нецензурная лексика   стих   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−44
Ви 43 минуты назад
всё правильно, стих есть? есть! Есенин? Есенин! С выражением прочитал? ДА! из песни слов не выкинуть, может тогда вообще запретить поэтов? Маяковский тоже [мат]ей писал.
В конце концов это реальность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
437
Юрий 57 секунд назад
Предлагаю сойтись на том, что вьюноша, родители и Есенин стоят друг друга. А вот учителю я бы поставил 5 за профессионализм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido 2 минуты назад
Все претензии к родителям ученика, ведь как воспитывали - то и получили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ржавый гвоздодер 5 минут назад
привет родителям в том числе,не донесли своему кретину о понятиях морали и культуры..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
patrik1313 5 минут назад
Хороший стишок. Не знал, что автор Есенин. Спасибо за ликбез.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
D. K 5 минут назад
"Родители били друг друга томиками Есенина по голове"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serg 8 минут назад
Учительницу литературы надо выгнать за профнепригодность.
----------------------------------------------------------------------------------
Стихотворения, принадлежность которых Есенину весьма сомнительна (архивные списки) или источник текста недостоверен (публикации)

Кроме приведенных, напечатано или хранится в списках (ГЛМ, ИМЛИ и других архивах) еще несколько стихотворений, подписанных фамилией Есенина. Эти тексты или вызывают большие сомнения в авторстве Есенина, или же их источник недостоверен.

По этим причинам не включаются в издание следующие стихотворения:

1. «Бутылки о головы бью…» (ГЛМ, недатированная машинопись).

2. «Ветер веет с юга…» (Флегон А. За пределами русских словарей <…>. Лондон, 1973, с. 42, 91).

3. «Во имя отца и сына…» (ГЛМ, надпись печатными буквами на рисунке, помещенном на обороте листа с автографом стихотворения Есенина «Море голосов воробьиных…»; не опубликована – Учтено: А. П. Ломан, В. В. Базанов. Лит. наследие Есенина. Справочно-библиографический указатель – машинопись, ИРЛИ, ф. С. А. Есенина).

4. «Вы думаете, кто такой Ося Брик?» (Карабчиевский Юрий. Воскресение Маяковского. М., 1990, с. 147 – сноска).

5. «Осень гнилая давно уж настала…» (Флегон А. Указ. соч., Лондон, 1973, с. 99).

6 «Памяти коснеющей не верьте…» (Музей С. Есенина в Ташкенте, рукопись воспоминаний неустановленного лица).

7. Письмо от матери («Пишешь мне, что ты по горло занят…») – ИМЛИ, машинопись с пояснением Н. А. Рыбкина.

8. «Стая воробушек с криком летела…» (Флегон А. Указ. соч., Лондон, 1973, с. 62).

9. «Я выливал стихи из крови…» (ГЛМ, недатированная машинопись, с пояснениями).

Есенин С. А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах., 1996 г. Российская академия наук Институт мировой литературы им. А. М. Горького
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
vasilykopkov 14 минут назад
Училка молодец.
Читал без выражения, за это и четверка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
692
Миша 21 минуту назад
Лицемеры [мат]. )) Да, учительница правильно поступила не раздувая на ровном месте конфликт. Это действительно Есенин, против которого даже знаменитая совковая цензура не возражала, разрешая стих к печати. Хотите восьмиклассников воспитывать, поздно батеньки, они там за школой в курилке так выражаются, как Есенину и в страшных снах не снилось, а секс - вы телик то включите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter Миша 8 минут назад
почему лицемеры??? всему есть свое время и место!! этот стих имеет место быть продекламирован но не в школе на уроке литературы, не несовершеннолетним лицом перед взрослым учителем! зачем допускать вседозволенность.. мы также знали такие стихи, но уважали наших учителей. а вот такие как вы и дают карт-бланш соплякам, мол давай, ничего тебе не будет ,ведь это же сам Есенин написал ,самое оно на литературе прочитать! если у человека за душой одно дерьмо, то и все золото мира не спасет от него!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
481
bad-bubble 22 минуты назад
Из песни слов не выкинеш)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
Александр Полчаса назад
Стих Есенина выучен! Отметка заслуженная!
А выбор на вкус школьника.
Нет плохого-хорошего Есенина, Пушкина и т.д. да они такие! И по мне, их даже матерные, уж во всяком случае дадут фору сотням наших современников-поэтов!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Павел 36 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 36 минут назад
Твардовский.
Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишьих глаз
Смерть в бою свистела часто
И ми-ет ли в этот раз?
Даже спам фильтр не пускает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 37 минут назад
А потому что ТЗ надо грамотно задавать.
И кроме того, Есенин - это один из заслуженных классиков нашей литературы.
Кому не нравится, в церковно приходскую школу, там их морали научат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 38 минут назад
Какое задание, такое и исполнение. Молодец, пацан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Viktor 44 минуты назад
Бывает.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
MAKAPka 46 минут назад
Еще и "предки" в чате "пересрались" ! Где же высокая культура и мораль воспитания ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 52 минуты назад
Дебил. Сын дебилов и внук дебилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Vazari Alex Полчаса назад
Как оригинально ты представляешься.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−153
Показать ещё
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото) Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото) Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде В Новосибирске "тевтонец" занимается кражей лампочек в подъезде В Подмосковье ученики начальной школы запинали одноклассника ради ролика в соцсетях В Подмосковье ученики начальной школы запинали одноклассника ради ролика в соцсетях Губернатор Краснодарского края выдал очередную "золотую" цитату Губернатор Краснодарского края выдал очередную "золотую" цитату Российское судно несколько раз гудками прерывало речь президента Египта у Суэцкого канала Российское судно несколько раз гудками прерывало речь президента Египта у Суэцкого канала
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323670



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гифки
1
14
Гифки
Потрясающие фотографии - ретроспектива жизни принца Филиппа, полной смеха и любви к своей семье
3
92
Потрясающие фотографии - ретроспектива жизни принца Филиппа, полной смеха и любви к...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
С наступающим! СОНГКРАН - Тайский Новый Год
1
7
С наступающим! СОНГКРАН - Тайский Новый Год
Лещ на мормышку в конце сезона. Последний лёд 2021
0
4
Лещ на мормышку в конце сезона. Последний лёд 2021
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео)
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#прикол#приколы#в мире#кино#смешно#интересное#красиво
#интересно#СССР#факты#комментарии#фотографии#сша#космос#прикольные#дети#позитив
#фото#Россия#люди#животные#Фотографии.#подборка#отдых#природа#забавно#смешные картинки

На что жалуетесь?

Вернуться