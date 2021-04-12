Восьмиклассник рассказал матерный стих Есенина и получил "четверку"

Учитель литературы, видимо, из педагогической тактичности не стала прерывать выступление школьника и под всеобщий смех поставила озорнику "четверку".





После того как ролик распространился по городским пабликам, некоторые родители возмутились спокойствием преподавателя и пообещали перевести своих детей в другую школу.





А в Сети начались споры о наследии поэтов. Ведь известно, что Пушкин, Лермонтов, Маяковский и ряд других великих русских поэтов любили вставить крепкое словцо в свои произведения.