Мэр Коряжмы исполнил зажигательный танец «Я ракета»

Мэрия Коряжмы (Архангельская область) весьма необычно отпраздновала День космонавтики. Глава города Андрей Ткач вместе с коллегами из администрации исполнил танец под названием "Я ракета".

Ролик с "космическими" плясками под электронную музыку был опубликован молодежно-культурным центром «Родина». Который и организовал этот флешмоб. И хочется верить, что сотрудники центра сделали это чтобы посмеяться, потому что любое другое объяснение принять трудно.