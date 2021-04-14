Мэр Коряжмы исполнил зажигательный танец «Я ракета»

Действо, как нетрудно догадаться, было организовано в честь Дня космонавтики. И видел бы это Юра...
Мэрия Коряжмы (Архангельская область) весьма необычно отпраздновала День космонавтики. Глава города Андрей Ткач вместе с коллегами из администрации исполнил танец под названием "Я ракета".
Ролик с "космическими" плясками под электронную музыку был опубликован молодежно-культурным центром «Родина». Который и организовал этот флешмоб. И хочется верить, что сотрудники центра сделали это чтобы посмеяться, потому что любое другое объяснение принять трудно.
«Поздравляю всех с Днем космонавтики! Поехали!» - сказал мэр и пустился в пляс
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Интересная деталь: изначально под эту музыку исполнялась совсем другая песня: «раз, два, Фредди заберет тебя, три, четыре, запирайте дверь в квартире, пять, шесть, Фредди хочет вас всех съесть».
Но текст был адаптирован под нужды флэшмоба и заиграл совсем другими красками: «Я — ракета, я — ракета, полетела в космос, раз — стыковка, два — стыковка, а вокруг — планеты, Солнце и Луна».
В центре "Родина" похвастались, что записать танец мэра и сотрудников администрации удалось с первого дубля. Талантливые люди талантливы во всем!
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Стройте не церкви и мечети, в том числе, непонятно в чем, "заслуженному" Ахмату, а стройте шлолы, радиоклубы, творческие кружки. Назначайте на должности не подхалимов и дружков. И будут Вам ракеты. У предков получилось.
Но, нет! Легче воровать деньги и бредить былой славой
Во-первых, траектория ракеты, во-вторых, Солнце вокруг планеты.
По сути, ролик выставляет народ, полетевший в космос первым, примитивными папуасами.
Вот это больше подойдёт чиновникам.