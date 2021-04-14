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Мэр Коряжмы исполнил зажигательный танец «Я ракета»

Мэр Коряжмы исполнил зажигательный танец «Я ракета» (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 13:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День Космонавтики   Коряжма   Я ракета   администрация   видео   курьез   мэр   танец   
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Действо, как нетрудно догадаться, было организовано в честь Дня космонавтики. И видел бы это Юра...

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Метки: День Космонавтики   Коряжма   Я ракета   администрация   видео   курьез   мэр   танец   
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28  комментариев
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22
Till Lindemann Час назад
Удивительно, как за 30 лет можно было так оскотинить людей?
Стройте не церкви и мечети, в том числе, непонятно в чем, "заслуженному" Ахмату, а стройте шлолы, радиоклубы, творческие кружки. Назначайте на должности не подхалимов и дружков. И будут Вам ракеты. У предков получилось.
Но, нет! Легче воровать деньги и бредить былой славой
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3k
VL Минуту назад
Это когда один дебил заставил кучу людей чуствовать себя идиотами. Я бы посоветовал этому затейнику поговорить с психиатром.
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1k
Acid Snake 22 минуты назад
Дебилы в намордниках. Лишьбы не работать.
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3k
Двестиграмм 23 минуты назад
у ГурбанГулыМухамедИбнТуркменИбнАркадаг намного интереснее
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21k
Inter Полчаса назад
"Действо, как нетрудно догадаться, было организовано в честь Дня космонавтики. И видел бы это Юра..." Юра? Автор, ты не охренел для такой фамильярности??? а видос-жалкое зрелище
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11k
Evil Полчаса назад
Ипанный стыд... Колян и то лучше выдал
Ссылка youtu.be
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280
bylbatarasich 37 минут назад
для поднятия настроения
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для поднятия настроения
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4k
Борис 40 минут назад
Коряжмынский стыд)
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7k
Andrei 43 минуты назад
Радуют два момента.
Во-первых, траектория ракеты, во-вторых, Солнце вокруг планеты.
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11k
Artem 51 минуту назад
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169
• ‿ Час назад
Чё Медведева не пригласили? Могли бы в тиктоке срубить бобла.
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7k
KarabasBarabas Час назад
Да вы все путаете, они показывают не "Я -ракета", а "Я скурил ракету!"

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16k
Олег Час назад
Аналогичные ролики к в тик токе набирают просмотры и лайки. Чем этот флешмоб не понравился? Потому что глава города выступает? Чем работники администрации отличаются от других людей? Наша школа недавно на конкурс записывала ролик "Веселая зарядка", тоже в сеть выложат. Учителя с обручами, мячами под музыку делали зарядку. И директор школы участие принимал. Тоже помоями обольете? Лучше, наверное, было банкет в честь дня космонавтики организовать... И спокойнее и критиканов меньше.
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7k
Alexander Олег 37 минут назад
Мэрия могла бы организовать другие действия, в частности направленные на популяризация серьёзного достижения среди молодёжи и т.д. Данное действо в таковые записать не могу.
По сути, ролик выставляет народ, полетевший в космос первым, примитивными папуасами.
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−113
sypernova Час назад
Какому то дебилу пришло же это в голову. Им самим не стыдно?
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7k
Alexander sypernova 36 минут назад
Работникам, наверняка, стыдно. Ну а мэр-власовец целенаправленно выставляет нас дебилами.
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1k
Руслан Новак Час назад
Списано 2млн на организацию культурно массовых мероприятий.
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7k
Sapsan 2 часа назад
Интересно, какое топливо использовали для такого полета? ))))
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
Вот по этому инопланетяне не хотят вступать с нами в контакт .
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590
накладчик в угол 2 часа назад
Зря он это сделал,лучше бы занимался своими прямыми обязанностями.
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16k
Олег накладчик в угол Час назад
А что, есть признаки неисполнения мэром своих обязанностей? Есть друзья из Коряжмы, о мэре отзываются хорошо.
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590
накладчик в угол Олег Час назад
Мэр может и нормальный,но танцы точно не его,сейчас навальнята обпоносятся.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну сплясали и ладно. Делать зарядку полезно
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8k
Kucher Батончик с маком Час назад
Ага. Тоже подумал, что-то типа "мы писали, мы писали, наши пальчики устали".
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583
Ermak Kucher 42 минуты назад
"Воровали-воровали так что пальчики устали..."
Вот это больше подойдёт чиновникам.
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537
Артем 2 часа назад
свидетели секты "минута славы")
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