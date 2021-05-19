Некоторые американские традиции, которые мы частенько можем наблюдать в кино, откровенно удивляют русских.
Так, жители США могут пить воду прямо из-под крана без какой-либо дополнительной обработки, а чай и вовсе заваривать без помощи чайника или даже кипятка. Ниже мы рассказываем о том, как подобные бытовые устои закрепились у американцев и почему они не прижились среди русских.
Вопрос качества и доверчивости
Всем известно, что российская водопроводная система ненадежная, причем даже в больших городах, где, вроде, она должна обновляться чаще. Так, трубы у нас довольно древние, да и очищается вода не самым лучшим образом, так что для русского человека пить воду прямо из-под крана — большая дикость. Интересно, что в США с водопроводом та же ситуация, однако местных это не останавливает.
Все дело в том, что в США довольно часто производятся проверки качества воды. Результатам таких исследований доверяет большое число жителей, так что о качестве воды они не тревожатся, раз сказали, что с ней все нормально.
Многие русские же в этом случае все равно предпочитают перестраховаться и покупают питьевую воду отдельно. В чистом виде мы вряд ли станем употреблять воду в том случае, если она вызывает какие-либо подозрения. Как минимум ее лучше прокипятить. Кстати, говорят, что с фильтрами в США дела обстоят получше, чем у нас, но это касается далеко не всех регионов. Узнать о том, в каких странах из-под крана стоит пить воду, а в каких нет, можно благодаря «питьевой» карте мира.
В США качество воды постоянно проверяют
Странный чай
Некоторые россияне привыкли пить чай на завтрак, обед и ужин, однако в США этот напиток не пользуется столь большой популярностью. Обычно там пьют кофе, для чего и покупают кофеварки, а вот чайники американцам необходимы довольно редко.
Чай американцы готовят особым образом
У многих чайников и вовсе на кухне не водится, так что чай готовится по странной для нас схеме. Так, вода и чай помещаются в кружку, а та отправляется в микроволновку на пару минут. Конечно же, ценители чая никогда бы не допустили подобного, их можно найти везде, но таких людей мало.
В России же все обстоит совершенно иначе, ведь у нас чаепитие уже стало неким ритуалом, к которому подаются различные десерты. Конечно, самовар на стол уже выставляют редко, однако само наличие подобного предмета в истории русской культуры уже о многом говорит.
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Не надо лохматить бабушку. В СССР почти повсеместно воду пили из-под крана, поскольку она питьевая (в некоторых странах она только для банно-прачечных нужд). В некоторых местах с появлением фильтров их стали устанавливать из-за того, что в местной воде присутствуют известняковые включения, что влияет на вкус, вид и отложения на поверхности посуды. Для здоровья это безвредно.
Лично я, как и большинство моих знакомых до сих пор пьём воду из-под крана (в том числе не кипячёную). Кое-кто устанавливает питьевые фильтры. Примерный расклад на 100 человек: 15 питьевые фильтры, из них человек 5 - фильтры тонкой очистки на всю систему, ещё 2-3 пьют воду из бутылок, причём один из них не покупную, а привозит из какого-нибудь "особо чистого" источника
Питер, если что
Качество воды в Питере, например, проверяется ПОСТОЯННО в онлайн-режиме, в том числе с помощью раков (очень чувствительные твари к качеству воды)
Есть проблемы с транзитом до потребителя. Трубы металлические, ржавеют, то ест конечный потребитель получает раствор оксида железа. Для здоровья безопасно и даже местами полезно. Гемоглобин, почки и т.д. Например, лечебная минеральная вода Полюстрово содержит окислы железа в гораздо большей концентрации. На вкус - кому то не идёт (механические фильтры тонкой очистки решают проблему), меня не раздражает. Есть проблема с накипью в посуде и налёте в ванной. Либо чистить, либо, опять же, фильтр.
Это кто вам такую дикость сказал?