Так, жители США могут пить воду прямо из-под крана без какой-либо дополнительной обработки, а чай и вовсе заваривать без помощи чайника или даже кипятка. Ниже мы рассказываем о том, как подобные бытовые устои закрепились у американцев и почему они не прижились среди русских.





Вопрос качества и доверчивости

Всем известно, что российская водопроводная система ненадежная, причем даже в больших городах, где, вроде, она должна обновляться чаще. Так, трубы у нас довольно древние, да и очищается вода не самым лучшим образом, так что для русского человека пить воду прямо из-под крана — большая дикость. Интересно, что в США с водопроводом та же ситуация, однако местных это не останавливает.

Старые трубы полны отложений





Все дело в том, что в США довольно часто производятся проверки качества воды. Результатам таких исследований доверяет большое число жителей, так что о качестве воды они не тревожатся, раз сказали, что с ней все нормально.





Многие русские же в этом случае все равно предпочитают перестраховаться и покупают питьевую воду отдельно. В чистом виде мы вряд ли станем употреблять воду в том случае, если она вызывает какие-либо подозрения. Как минимум ее лучше прокипятить. Кстати, говорят, что с фильтрами в США дела обстоят получше, чем у нас, но это касается далеко не всех регионов. Узнать о том, в каких странах из-под крана стоит пить воду, а в каких нет, можно благодаря «питьевой» карте мира.

В США качество воды постоянно проверяют





Странный чай

Некоторые россияне привыкли пить чай на завтрак, обед и ужин, однако в США этот напиток не пользуется столь большой популярностью. Обычно там пьют кофе, для чего и покупают кофеварки, а вот чайники американцам необходимы довольно редко.

Чай американцы готовят особым образом





У многих чайников и вовсе на кухне не водится, так что чай готовится по странной для нас схеме. Так, вода и чай помещаются в кружку, а та отправляется в микроволновку на пару минут. Конечно же, ценители чая никогда бы не допустили подобного, их можно найти везде, но таких людей мало.

В России же все обстоит совершенно иначе, ведь у нас чаепитие уже стало неким ритуалом, к которому подаются различные десерты. Конечно, самовар на стол уже выставляют редко, однако само наличие подобного предмета в истории русской культуры уже о многом говорит.