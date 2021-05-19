FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 681 пост • 220 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Почему в США люди пьют воду из-под крана и заваривают чай без использования чайника

Почему в США люди пьют воду из-под крана и заваривают чай без использования чайника (4 фото)

Автор:
19 мая 2021 10:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: вода   жизнь   интересно   сша   факты   фото   
520
4

Некоторые американские традиции, которые мы частенько можем наблюдать в кино, откровенно удивляют русских.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: вода   жизнь   интересно   сша   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Андрей Иванов 51 минуту назад
"сем известно, что российская водопроводная система ненадежная, причем даже в больших городах, где, вроде, она должна обновляться чаще. Так, трубы у нас довольно древние, да и очищается вода не самым лучшим образом, так что для русского человека пить воду прямо из-под крана большая дикость."

Не надо лохматить бабушку. В СССР почти повсеместно воду пили из-под крана, поскольку она питьевая (в некоторых странах она только для банно-прачечных нужд). В некоторых местах с появлением фильтров их стали устанавливать из-за того, что в местной воде присутствуют известняковые включения, что влияет на вкус, вид и отложения на поверхности посуды. Для здоровья это безвредно.
Лично я, как и большинство моих знакомых до сих пор пьём воду из-под крана (в том числе не кипячёную). Кое-кто устанавливает питьевые фильтры. Примерный расклад на 100 человек: 15 питьевые фильтры, из них человек 5 - фильтры тонкой очистки на всю систему, ещё 2-3 пьют воду из бутылок, причём один из них не покупную, а привозит из какого-нибудь "особо чистого" источника
Питер, если что

Качество воды в Питере, например, проверяется ПОСТОЯННО в онлайн-режиме, в том числе с помощью раков (очень чувствительные твари к качеству воды)
Есть проблемы с транзитом до потребителя. Трубы металлические, ржавеют, то ест конечный потребитель получает раствор оксида железа. Для здоровья безопасно и даже местами полезно. Гемоглобин, почки и т.д. Например, лечебная минеральная вода Полюстрово содержит окислы железа в гораздо большей концентрации. На вкус - кому то не идёт (механические фильтры тонкой очистки решают проблему), меня не раздражает. Есть проблема с накипью в посуде и налёте в ванной. Либо чистить, либо, опять же, фильтр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
321
Татьяна 18 секунд назад
«…для русского человека пить воду прямо из-под крана большая дикость».
Это кто вам такую дикость сказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин 5 минут назад
Москва, всегда пью воду из под крана! И проверка воды в кранах идет нон стоп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 36 минут назад
А ещё в России когда жопу вытирают, мизинчик оттопыривают. А в Америке вообще жопу не вытирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени «Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени Как отшельники не сходили с ума от одиночества? Как отшельники не сходили с ума от одиночества? Кого называют маргиналом? Кого называют маргиналом? 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены Почему в розетках США 110 Вольт? Почему в розетках США 110 Вольт?
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823595



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
4
87
Находки, сделанные при помощи металлоискателя
22 заброшки, от которых захватывает дух
3
58
22 заброшки, от которых захватывает дух
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сила на колесах!
0
5
Сила на колесах!
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
0
3
Осторожно, горячее: Гватемалец готовит пиццу на действующем вулкане
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
«Был Игорь Андреевич – стал Галамарт»: почему люди решаются на смену имени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#картинки#подборка#Разное#новости#приколы#шоу бизнес#собака
#Юмор#история#животные#аварии#люди#Россия#автомир#сатира#прикольные#Исторические факты
#интересно#интересное#прикол#авто аварии#СССР#кино#автомобили#сша#познавательно#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться