Что вынудило правительство США запретить продажу нарезанного хлеба

Текст содержал такие, например, сентенции, как «открыть упаковку с одного конца» и «взять желаемое количество ломтиков». Со временем потребители освоили эти нехитрые навыки, и популярность нового продукта взлетела до небес. К началу тридцатых до 80% всего реализуемого в США хлеба было предварительно нарезано.

Однако в 1943 году Соединенные Штаты на 47 дней запретили производить нарезанный хлеб, чем сильно взбудоражили местную общественность. Чем было вызвано это странное административное решение? Второй мировой войной. Гитлер в то время был ещё жив и здоров, экономика чуть ли не всего мира была поставлена на военные рельсы, и стоимость потребительских товаров стремительно росла.