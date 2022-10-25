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Что вынудило правительство США запретить продажу нарезанного хлеба

Что вынудило правительство США запретить продажу нарезанного хлеба

Автор:
25 октября 2022 09:09
Сообщество : Факты
Метки: США   интересно   нарезной хлеб   факты   фото   хлеб   
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Продажи нарезанного хлеба начались в 1928 году. Случилось это знаменательное событие в небольшом американском городке Чилликот, штат Миссури. Автору идеи, которого звали Отто Роведдер, пришлось размещать в газетах рекламу, детально расписывавшую, как правильно обращаться с этим продуктом.

Текст содержал такие, например, сентенции, как «открыть упаковку с одного конца» и «взять желаемое количество ломтиков». Со временем потребители освоили эти нехитрые навыки, и популярность нового продукта взлетела до небес. К началу тридцатых до 80% всего реализуемого в США хлеба было предварительно нарезано.

Однако в 1943 году Соединенные Штаты на 47 дней запретили производить нарезанный хлеб, чем сильно взбудоражили местную общественность. Чем было вызвано это странное административное решение? Второй мировой войной. Гитлер в то время был ещё жив и здоров, экономика чуть ли не всего мира была поставлена на военные рельсы, и стоимость потребительских товаров стремительно росла.

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Когда кризис обрушился на США, администрация Франклина Рузвельта пошла на самые радикальные меры. Был издан указ о создании «Управления по регулированию цен», которое тут же изменило принципы работы капиталистической экономики страны. Американцы больше не могли просто зайти в магазин и обменять любое количество денег на товары или услуги.

Были установлены верхние пределы цен на товары первой необходимости, в том числе на 90% продовольственного ассортимента. Брикет желе, к примеру, не должен был реализовываться дороже 8 центов, а смесь для приготовления бисквитных тортов более чем за 21 цент. Но законы экономики при этом никуда не делись. Нельзя было просто заморозить цены и ждать, что проблема решится сама собой. Беспощадное соотношение спроса и предложения, как это ни печально, продолжало действовать.

В связи с тем, что диктат цен коснулся товаров, которые и без того были в дефиците, требовалось каким-то образом обуздать спрос. Дать этот результат были призваны так называемые продовольственные баллы, по принципу своего действия ничем не отличавшиеся от хорошо известных нам продуктовых карточек.

Ежемесячно потребители получали по 64 красных и 48 синих баллов, которые давали им право купить те или иные товары. Первые можно было использовать на приобретение, например, мяса и молока, а вторые на консервированные или сушеные продукты.

Какое отношение все это имеет к нарезанному хлебу? Дело в том, что страховкой от очевиднейших недостатков системы нормирования было отсутствие количественных ограничений на продажу важнейшего продукта питания, а именно хлеба, который являлся основным поставщиком калорий в организмы американцев. Цена на него, как понятно, при этом тоже была фиксированной.

Однако правительству в начале 1943 года пришлось под напором непреодолимых обстоятельств санкционировать повышение цены на муку на 10%. А она, как ни крути, является основным ингредиентом хлеба. Чтобы снизить издержки, Министерство сельского хозяйства предложило потрясающее своей оригинальностью решение: запретить нарезать хлеб перед продажей.

Данная процедура действительно увеличивала себестоимость конечного продукта, так как требовала и дополнительного оборудования, и использования рабочей силы. Таким образом, мораторий на разделку хлеба теоретически мог компенсировать повышение цены на муку. Кроме того, согласно предварительным расчетам, запрет позволил бы сэкономить примерно 100 тонн легированной стали и некоторый объем вощеной бумаги. Последняя использовалась для сохранения свежести нарезанного хлеба, но в ней также очень остро нуждались военные.

И если федеральное правительство было в восторге от своей замечательной идеи, то всё остальное общество не могло скрыть возмущения. Хлебопекарные производства вынуждены были поставить на прикол дорогие аппараты для нарезки хлеба. Американские домохозяйки, в свою очередь, засыпали недовольными посланиями политиков, средства массовой информации и прочие каналы влияния на руководство государства.

Менее чем через месяц после введения запрета один из корреспондентов журнала «Time», комментируя ситуацию, заявил, что «эта война становится по-настоящему ужасной». Хочется отметить, что к началу 1943-го Вторая мировая унесла жизни десятков миллионов человек. Если автор фразы почувствовал страшный душевный дискомфорт только после пропажи из продажи нарезанного хлеба, это значит, что данная проблема воспринималась в США действительно очень остро.

Как бы то ни было, 8 марта, всего через 47 дней после введения запрета, правительство отменило его. Официально данное решение было обосновано тем, что промышленности не удалось сэкономить ожидавшегося количества вощеной бумаги. Но мы-то знаем, что чиновники испугались мести домохозяек, которые как раз научились пользоваться хозяйственными ножами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   интересно   нарезной хлеб   факты   фото   хлеб   
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1  комментарий
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Ф Ив 8 минут назад
«эта война становится по-настоящему ужасной» тут автор ошибается, такая фраза была сказана не от того, что проблема ненарезанного хлеба стояла остро, а от того, что перед американскими домохозяйствами не стояла проблема войны, которой просто не было на территории США.
Американцы не испытали того ужаса войны, который испытали жители СССР.
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