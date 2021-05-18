Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье)

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Эта видеозапись, сделанная 10 мая, заставит буквально похолодеть от ужаса: достаточно представить, что в грузовой машине едете вы. Куандинский мост - сооружение шириной менее двух метров и без какого-либо ограждения - считается одним из самых опасных автомобильных мостов в мире.
Мужчина, чей голос мы слышим за кадром, на удивление бодр и весел, хотя и повторяет постоянно: "Это самое жесткое видео, которое я когда-либо снимал... Жесть, просто жесть".
Куандинский мост через реку Витим находится в Каларском районе Забайкальского края, где расположен поселок Куанда, "который 30 лет назад называли "малой столицей БАМа". Сейчас в поселке от силы полторы тысячи жителей, и мостом они пользуются на свой страх и риск.
Длина моста - 560 м, ширина плюс-минус равна ширине между колесами большой грузовой машины. На мосту нет перил и ограждений. У него металлическая основа, а сверху - стандартные железнодорожные деревянные шпалы, которые уложены поперек движения и не соединены между собой. Поэтому машину на мосту раскачивает, а сам он страшно скрипит и того и гляди развалится.
Преодоление Куандинского моста - задача не из легких даже для местных водителей, которые уже изучили его досконально.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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