Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье)

Длина моста - 560 м, ширина плюс-минус равна ширине между колесами большой грузовой машины. На мосту нет перил и ограждений. У него металлическая основа, а сверху - стандартные железнодорожные деревянные шпалы, которые уложены поперек движения и не соединены между собой. Поэтому машину на мосту раскачивает, а сам он страшно скрипит и того и гляди развалится.