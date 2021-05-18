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Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье)

Видео: грузовик едет по узкому мосту через реку Витим (Забайкалье) (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 13:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: видео   вот это да!   мост   опасный маршрут   узкий   шок это по-нашему   шокирующее   
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Эта видеозапись, сделанная 10 мая, заставит буквально похолодеть от ужаса: достаточно представить, что в грузовой машине едете вы. Куандинский мост - сооружение шириной менее двух метров и без какого-либо ограждения - считается одним из самых опасных автомобильных мостов в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   вот это да!   мост   опасный маршрут   узкий   шок это по-нашему   шокирующее   
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8  комментариев
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Без "приписднуть" ну ни как!!! У меня легковушка 2 метра (1996мм с зеркалами 2013мм) А тут мост менее 2-х метров и грузовик походу 1.5м, а чел на мосту - ребенок ростом 1.2метра )))
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18k
Сергей Костюнин 48 минут назад
Таки доехал ?
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3k
Денис Колосов Час назад
этот мост 3 года назад вроде смыло..
Ссылка www.facebook.com
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21k
SerGProS Час назад
Жители деревень Антипино и Страшково Подосиновского района Кировской области построили мост из горбыля, чтобы добраться на работу, в магазин, школу и фельдшерский пункт.
Ссылка vk.com
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21k
SerGProS Час назад
Виктор Гулевич, начальник ПСС Байкальского ПСО МЧС России: «Когда закончилась его эксплуатация, ввели в действие настоящий железнодорожный мост, решили его уничтожить, чтобы никто по нему не ездил, и подожгли его. Но он почему-то не сгорел. Так и остался в таком плачевном состоянии».
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10k
ГородДомов Час назад
таких видео в инете с этим мостом очень много.
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15k
Maks Es 2 часа назад
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