В Китае фермеры перевозят овец и свиней в пассажирских поездах

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В Сети появились видеоролики, которые поражают до глубины души: в пассажирском поезде вместе с людьми едет стадо овец и стадо свиней. Владельцы животных, китайские фермеры, выбрали именно такой способ перевозки сельскохозяйственного скота на рынок. Пассажиры в шоке.
Инцидент с овцами был снят в вагоне "медленного поезда эконом-класса" из Пусюна в Паньчжихуа в китайской провинции Сычуань.
По сообщениям местных СМИ, животных таким способом перевозили на рынок. Потребовались ли им билеты, неизвестно.
По сообщениям местных СМИ, животных таким способом перевозили на рынок. Потребовались ли им билеты, неизвестно.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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