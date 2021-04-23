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В Китае фермеры перевозят овец и свиней в пассажирских поездах

В Китае фермеры перевозят овец и свиней в пассажирских поездах (5 фото)

Автор:
23 апреля 2021 14:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   вот это да!   забавно   инцидент   китай   ну и ну   удивительное рядом   
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В Сети появились видеоролики, которые поражают до глубины души: в пассажирском поезде вместе с людьми едет стадо овец и стадо свиней. Владельцы животных, китайские фермеры, выбрали именно такой способ перевозки сельскохозяйственного скота на рынок. Пассажиры в шоке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   вот это да!   забавно   инцидент   китай   ну и ну   удивительное рядом   
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4  комментария
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
В наших поездах тоже полно свиней и овец. Одни бухла нахрюкаются, другие блеют всякую х.уйню
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1k
cbgcbr 3 минуты назад
Вспомнилось старое видео. ( с ю-туб ) (осторожно вертикалка)
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10k
кира 38 минут назад
А потом удивляемся, почему так много заразы именно из Китая и Индии...
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Ева Тушенкина
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