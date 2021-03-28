FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5621 пост • 677 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост

В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2021 08:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   изгибающийся мост   китай   мост   стеклянный мост   строение   фото   
150
5
1
В Китае есть 100-метровый «изгибающийся» мост, и многие люди считают, что он внешне выглядит слишком безумно, чтобы существовать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: видео   изгибающийся мост   китай   мост   стеклянный мост   строение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами Безбилетную кошку забавно вывели из поезда Безбилетную кошку забавно вывели из поезда В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации В Китае громадные каменные глыбы обрушились на проезжую часть В Китае громадные каменные глыбы обрушились на проезжую часть Маленький, но смертоносный боевой робот Маленький, но смертоносный боевой робот
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264204



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны
5
112
Фотосравнения, которые покажут мир с новой любопытной стороны
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
4
382
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
﻿
Набирающие популярность в сообществах
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
0
31
МВД собирается внести изменения в паспорта российских граждан
Интересные факты о пчёлах
3
5
Интересные факты о пчёлах
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#суэцкий канал#позитив#природа#дтп#приколы#автомир#спорт
#Юмор#Россия#факты#красота#сша#аварии#кино#СССР#прикольные#музыка
#интересно#прикол#картинки#животные#подборка#автомобили#настроение#авто аварии#Фотографии.#Ever Given

На что жалуетесь?

Вернуться