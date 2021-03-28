В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост

Первоначально данный проект был встречен скептически, поскольку шаткие пешеходные дорожки на высоте 140 метров над землёй многим казались нереальными.



Тем не менее, с момента своего открытия он стал огромной туристической достопримечательностью — его уже смогли посетить более 200 тысяч смельчаков, прогулявшихся между двумя горами, которые он соединяет.