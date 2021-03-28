В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост

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В Китае есть 100-метровый «изгибающийся» мост, и многие люди считают, что он внешне выглядит слишком безумно, чтобы существовать.
О мосте «Ruyi» («Руйи»), расположенном в провинции Чжэцзян, впервые заговорили в 2017 году, тогда как открылся он в 2020 году.
Первоначально данный проект был встречен скептически, поскольку шаткие пешеходные дорожки на высоте 140 метров над землёй многим казались нереальными.
Тем не менее, с момента своего открытия он стал огромной туристической достопримечательностью — его уже смогли посетить более 200 тысяч смельчаков, прогулявшихся между двумя горами, которые он соединяет.
Тем не менее, с момента своего открытия он стал огромной туристической достопримечательностью — его уже смогли посетить более 200 тысяч смельчаков, прогулявшихся между двумя горами, которые он соединяет.
Дизайн моста был вдохновлён нефритовым руйи, изогнутым предметом, который в Китае считается символом удачи.
Он состоит из трёх волнообразных перемычек, а его настил частично выполнен из стекла.
Он состоит из трёх волнообразных перемычек, а его настил частично выполнен из стекла.
Объясняя дизайн конструкции, создатели моста рассказали:
«Мост, образующий переплетение, позволяет проходящим по нему посетителям испытывать волнительные чувства.»
«Жёсткая и гибкая форма идеально сочетаются с природным пейзажем Дома фей, подобно нефритовому руйи в небе и фее, облачённой в шёлк.»
«Мост, образующий переплетение, позволяет проходящим по нему посетителям испытывать волнительные чувства.»
«Жёсткая и гибкая форма идеально сочетаются с природным пейзажем Дома фей, подобно нефритовому руйи в небе и фее, облачённой в шёлк.»
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