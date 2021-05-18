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20 обычных животных в необычном ракурсе: разрезы, скелеты, рентген

20 обычных животных в необычном ракурсе: разрезы, скелеты, рентген (21 фото)

Автор:
18 мая 2021 13:05
Сообщество : Животные
Метки: анатомия   животные   интересное   необычно   природа   разрез   рентген   
767
21

Животные милые, удивительные и прекрасные создания. А если на них посмотреть с совершенно иного ракурса, то они становятся еще интереснее.

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Метки: анатомия   животные   интересное   необычно   природа   разрез   рентген   
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SerGProS 9 минут назад
Нет совы натянутой на глобус
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