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Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован

Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован (15 фото + 2 видео)

Автор:
25 декабря 2020 13:21
Сообщество : Животные
Метки: глубина   животные   интересны   кальмары   открытие   природы   факты   
1672
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Там, в глубинах океанов, еще водится столько неизвестных нам видов, что даже думать об этом страшно. С развитием технологий их потихоньку начали открывать и внешний вид некоторых не вызывает ничего, кроме ужаса.

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Метки: глубина   животные   интересны   кальмары   открытие   природы   факты   
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9  комментариев
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Беспощадный критик Час назад
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
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2k
portroy 5 минут назад
У меня сынишка про такого мультик смотрел как раз на днях. Октанавты вроде назывался мультик. Страшненько ему было в его 4 года слегка. Представляю если такую штуку вживую встретишь!!!
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12k
Corvus Corax 23 минуты назад
"они могут сгибать, придавая им вид л"

Л??? Когда ж эти флудерасты вычитывать-то будут свои копипасты?
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9k
KOSTELLO 46 минут назад
Самое прекрасное в нем то, что он глубоководный
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10k
Serg2001 51 минуту назад
Эх! Люблю морепродукты... ))
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Теща !!! Клюв точно её !!!
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11k
Андрей Дядя Димка Смола/67 19 минут назад
представляю какая у тебя жена
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37k
FoxGen Час назад
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах' нагл фхтагн!
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23k
Григорий FoxGen 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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