Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован

Там, в глубинах океанов, еще водится столько неизвестных нам видов, что даже думать об этом страшно. С развитием технологий их потихоньку начали открывать и внешний вид некоторых не вызывает ничего, кроме ужаса.
Обнаружены в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах на глубинах 1940 м, 2195 м, 2576 м и т. д.
Оригинальное видео - снят на камеру 11 ноября 2007 года подводным дроном ROV компании Shell Oil на глубине 2386 метров
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Кальмары Bigfin ( Magnapinna) имеют характерный внешний вид: у них большие плавники, которые делают их основное тело почти таким же широким, как и длина, а также очень длинные, похожие на волокна щупальца, которые они могут сгибать, придавая им вид л
Исследователи измерили одного из кальмаров с помощью пары лазеров и обнаружили, что он был 1,8 метра в длину, а его щупальца составляли 1,68 метра из этой длины
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Этот вид малоизучен - в основном редкие снимки, сделанные глубоководными дронами. На поверхность еще ни один из этих кальмаров не попадал
Страшно, правда. И все это и многое другое, о чем мы еще не знаем, водится где-то там в глубинах океана
Слева направо: гигантский кальмар, гигантский кальмар, кальмар Гумбольдта, осьминог Дана, Onykia robusta , большой кальмар, длиннорукий осьминог, кальмар какаду, Megalocranchia и Asperoteuthis acanthoderma. И все они огромные.
Щупальца гигантского и колоссального кальмара - у последнего, помимо присосок, имеются крючки
Авторский пост
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Л??? Когда ж эти флудерасты вычитывать-то будут свои копипасты?