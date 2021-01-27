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Яйца, которые пугают: встретив, вы не сразу поймете что это такое

Яйца, которые пугают: встретив, вы не сразу поймете что это такое (20 фото)

Автор:
27 января 2021 13:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   природа   пугающие   странное   яйца   
1193
20

И снова наша загадочная природа, которая выдает множество вещей, пугающих людей, не знающих с чем же они встретились. И сегодня у нас невероятные яйца

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Метки: животные   интересное   природа   пугающие   странное   яйца   
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12k
Yasen_Perec 49 минут назад
Акулы - это рыбы. А у рыб не яйца, а икра.
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39k
Raush 2 минуты назад
Яйцо бабочки? Какой бабочки? Насколько мне известно, бабочки получаются из куколок, будучи до того гусеницами... Или это яйцо какой-то особой бабочки?
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