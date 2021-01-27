Яйца, которые пугают: встретив, вы не сразу поймете что это такое

И снова наша загадочная природа, которая выдает множество вещей, пугающих людей, не знающих с чем же они встретились. И сегодня у нас невероятные яйца
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