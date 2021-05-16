В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса

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В тайге под Томском группа бизнесменов осматривала участки леса под вырубку. Один из мужчин отошёл от товарищей и повстречал настоящего хозяина леса.
Трагическая встреча произошла в Четском лесничестве Тегульдетского района (более 360 километров от Томска). Группа предпринимателей в сопровождении лесничего выбирала участки тайги для дальнейшей вырубки и распиловки.
Что побудило бизнесмена углубиться в лес, непонятно. Его тело было найдено с признаками насильственной смерти.
Судмедэкспертиза подтвердила опасение предпринимателей. Травмы, несовместимые с жизнью, ему нанёс медведь.
В настоящее время сотрудники СУ СКР по Томской областипроводят проверку, опрашиваются свидетели, находившиеся рядом с местом происшествия.
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