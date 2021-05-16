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В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса

В Томской области медведь задрал мужчину, занимавшегося вырубкой леса (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 16:25
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   вырубка леса   лес   медведь   тайга   томск   убийство   
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В тайге под Томском группа бизнесменов осматривала участки леса под вырубку. Один из мужчин отошёл от товарищей и повстречал настоящего хозяина леса.

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Метки: видео   вырубка леса   лес   медведь   тайга   томск   убийство   
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18  комментариев
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11k
Антон Семёныч Час назад
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308
arioh1 3 минуты назад
В видео идет разговор о том, что там была медведица с медвежатами- итог закономерен, это самое худшее что может быть, не зря говорят увидел медвежонка в лесу, беги со всех ног.
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47k
SAndre 5 минут назад
и деньги не помогли
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41k
parallax 10 минут назад
Респект топтыгину.
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3k
mkcbhk 36 минут назад
Зачем фотки замыливать
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−2
Пу.Ху 45 минут назад
Мужчину поймали за незаконную вырубку леса и приговорили к пяти годам законной вырубки леса.
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80k
Taras Kozalupko 47 минут назад
Хозяин тайги!
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16k
Robin Hood 53 минуты назад
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871
Миша 59 минут назад
Лесорубы медведя задрали, тот лесоруба. Лес он такой.
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13k
Альф 57 Час назад
Правильно сделал косолапый, это его лес.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Да простит меня макаронный монстр, но мне кажется в данном случае справедливость восторжествовала. Не я такой, "бизнесмены" такие.
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39
Елена Букреева Час назад
Должен же кто-то леса охранять.
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453
Алексей Попов Час назад
Мишка - это жесть. Хуже наверно тока белый мишка. Я б вааще не пошел в лес где мишки, что-нибудь смотреть. Нах ему теперь это будущее бабло?
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7k
Billi_Bons Час назад
Мишке благодарность и бочку меда.
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2
Туяна Семенова Час назад
Не мудрено, что он его задрал. Там от леса скоро одни пеньки останутся, что мишке еще оставалось делать.
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4k
schmubu Час назад
т.е. чо там? мишка ему пол-головы отожрал штоль? тело вроде целое.
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