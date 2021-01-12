Ученые НАСА показали снимки самого большого каньона Солнечной системы

Долины Маринера имеют протяженность более 4 тыс. километров, простираясь вдоль марсианского экватора, и охватывают почти четверть окружности планеты.



Происхождение этого каньона - загадка для ученых; если он и образовался под воздействием проточной воды, то это должно было произойти сотни миллионов лет назад.



Помимо гигантского каньона, на Марсе есть также гигантский вулкан Олимп, и это самый большой вулкан Солнечной системы. Как образовались оба объекта, ученые с точностью сказать не могут; основная теория состоит в том, что гора и каньона неразрывно связаны. Согласно этой теории, в годы формирования Марса и первый миллиард лет его существования под корой планеты произошло вздутие магмы, что привело к образованию горы Олимп и одновременно к появлению огромной впадины Valles Marineris - в результате обрушения коры.