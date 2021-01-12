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Ученые НАСА показали снимки самого большого каньона Солнечной системы

Ученые НАСА показали снимки самого большого каньона Солнечной системы (5 фото)

Автор:
12 января 2021 13:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Марс Космос   интересно   каньон   космос   красная планета   марс   поверхность планеты   
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Долины Маринера (Valles Marineris) - гигантская система каньонов на Марсе, которая в десять раз длиннее и в три раза глубже, чем Гранд-Каньон на Земле. Недавно НАСА опубликовало изображения, полученные с помощью камеры невероятно высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая находится на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс Космос   интересно   каньон   космос   красная планета   марс   поверхность планеты   
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5  комментариев
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SolomonA Час назад
Почему они решили, что это - крупнейший каньон Солнечной системы? Поверхность Венеры не изучена от слова совсем, насчет Юпитера, Сатурна и Нептуна - вообще не знают, есть ли у них твердая поверхность. И тут вдруг - уже известен крупнейший каньон... На Марсе - да. В Солнечной системе - не факт...
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Виталий Касандров Час назад
Ну после терраформирования ,первым поселенцам придется жить здесь .Во первых на экваторе во вторых атмосферное давление внизу каньона в 3 раза больше чем на поверхности ,ну и как естественная "емкость" для воды .
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