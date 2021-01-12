Ученые НАСА показали снимки самого большого каньона Солнечной системы

Долины Маринера (Valles Marineris) - гигантская система каньонов на Марсе, которая в десять раз длиннее и в три раза глубже, чем Гранд-Каньон на Земле. Недавно НАСА опубликовало изображения, полученные с помощью камеры невероятно высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), которая находится на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.
НАСА опубликовало невероятные изображения крупнейшего каньона Солнечной системы, расположенного на Марсе и называемого Valles Marineris
Он в почти в десять раз длиннее, чем Гранд-Каньон в Аризоне (США), и в три раза глубже.
×
Снимки каньона были сделаны миссией НАСА HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Это самая мощная камера, когда-либо отправленная на другую планету. Она находится на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Красной планеты с 2006 года.
Долины Маринера имеют протяженность более 4 тыс. километров, простираясь вдоль марсианского экватора, и охватывают почти четверть окружности планеты.
Происхождение этого каньона - загадка для ученых; если он и образовался под воздействием проточной воды, то это должно было произойти сотни миллионов лет назад.
Помимо гигантского каньона, на Марсе есть также гигантский вулкан Олимп, и это самый большой вулкан Солнечной системы. Как образовались оба объекта, ученые с точностью сказать не могут; основная теория состоит в том, что гора и каньона неразрывно связаны. Согласно этой теории, в годы формирования Марса и первый миллиард лет его существования под корой планеты произошло вздутие магмы, что привело к образованию горы Олимп и одновременно к появлению огромной впадины Valles Marineris - в результате обрушения коры.
Происхождение этого каньона - загадка для ученых; если он и образовался под воздействием проточной воды, то это должно было произойти сотни миллионов лет назад.
Помимо гигантского каньона, на Марсе есть также гигантский вулкан Олимп, и это самый большой вулкан Солнечной системы. Как образовались оба объекта, ученые с точностью сказать не могут; основная теория состоит в том, что гора и каньона неразрывно связаны. Согласно этой теории, в годы формирования Марса и первый миллиард лет его существования под корой планеты произошло вздутие магмы, что привело к образованию горы Олимп и одновременно к появлению огромной впадины Valles Marineris - в результате обрушения коры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- На Марсе нашли логотип из сериала "Звездный путь"
- Тюбики — прошлый век: как космическая еда поменялась со времен СССР
- Метеорит рассказал ученым о воде на Марсе
- Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли
- Ученые утверждают: на Марсе действительно могут яблони цвести!
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...