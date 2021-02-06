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Китайский зонд показал Марс крупным планом

Китайский зонд показал Марс крупным планом (4 фото)

Автор:
06 февраля 2021 14:27
Сообщество : Космос
Метки: Марс Космос   вид из космоса   китай   космос   красная планета   марс   миссия   миссия на марс   
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В рамках китайкой миссии на Красную планету была сделана первая фотография Марса - с расстояния примерно 2,2 млн км. Космическая станция "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") находится в полете с 23 июля 2020 года, а на май запланирована посадка спускаемого аппарата с марсоходом на борту.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс Космос   вид из космоса   китай   космос   красная планета   марс   миссия   миссия на марс   
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Vladimir Taranovich Полчаса назад
"наряду с СССР"? Что-то на неделе случилось? Возродился?
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