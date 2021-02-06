Китайский зонд показал Марс крупным планом

В рамках китайкой миссии на Красную планету была сделана первая фотография Марса - с расстояния примерно 2,2 млн км. Космическая станция "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") находится в полете с 23 июля 2020 года, а на май запланирована посадка спускаемого аппарата с марсоходом на борту.
5 февраля станция "Тяньвэнь-1" (напомним, это первая автоматическая миссия Китая к Марсу) провела четвертую коррекцию орбиты. На 10 февраля намечен выход на орбиту планеты, а затем начнется подготовка к высадке марсохода.
Китайское космическое агентство (CNSA) сообщило о том, что в ходе беспилотной миссии Китая на Марс было отправлено первое изображение Красной планеты. Черно-белый снимок был сделан, когда станция "Тяньвэнь-1" находилась на расстоянии 2,2 миллиона км от поверхности Марса, и хотя на нем не удалось запечатлеть характерный "ржавый" внешний вид Красной планеты, он обладает повышенной четкостью и дает возможность рассмотреть множество деталей.
Китайское космическое агентство (CNSA) сообщило о том, что в ходе беспилотной миссии Китая на Марс было отправлено первое изображение Красной планеты. Черно-белый снимок был сделан, когда станция "Тяньвэнь-1" находилась на расстоянии 2,2 миллиона км от поверхности Марса, и хотя на нем не удалось запечатлеть характерный "ржавый" внешний вид Красной планеты, он обладает повышенной четкостью и дает возможность рассмотреть множество деталей.
С момента, когда был сделан этот снимок, зонд продолжал приближаться к Марсу и теперь находится примерно в 184 млн км от Земли.
Изображение аппарата, который будет спущен на поверхность планеты
В мае спускаемый аппарат с марсоходом на борту попытается приземлиться на равнине Утопия в северном полушарии, которая расположена ниже, чем другие районы Марса, из-за того, что находится внутри кратера.
Увеличенное расстояние до приземления дает аппарату больше возможностей для замедления до безопасной скорости. После приземления он развернет марсоход, который проведет 90 марсианских дней, исследуя планету - один марсианский день примерно на 40 минут длиннее, чем на Земле, поэтому этот срок составит примерно 93 земных дня.
Увеличенное расстояние до приземления дает аппарату больше возможностей для замедления до безопасной скорости. После приземления он развернет марсоход, который проведет 90 марсианских дней, исследуя планету - один марсианский день примерно на 40 минут длиннее, чем на Земле, поэтому этот срок составит примерно 93 земных дня.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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