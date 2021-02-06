Китайский зонд показал Марс крупным планом

5 февраля станция "Тяньвэнь-1" (напомним, это первая автоматическая миссия Китая к Марсу) провела четвертую коррекцию орбиты. На 10 февраля намечен выход на орбиту планеты, а затем начнется подготовка к высадке марсохода.



Китайское космическое агентство (CNSA) сообщило о том, что в ходе беспилотной миссии Китая на Марс было отправлено первое изображение Красной планеты. Черно-белый снимок был сделан, когда станция "Тяньвэнь-1" находилась на расстоянии 2,2 миллиона км от поверхности Марса, и хотя на нем не удалось запечатлеть характерный "ржавый" внешний вид Красной планеты, он обладает повышенной четкостью и дает возможность рассмотреть множество деталей.