Упоротый антиквариат: 25 вещей-фриков, которые страшны во все времена

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Думаете только сегодня китайская промышленность гонит всякие странности на продажу? Думаете, что только на Алиэкспресс можно насобирать подборку особо упоротых вещей? Нет. наши предки вполне успешно занимались этим задолго до нашего появления...
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Спасибо группе ВК
Авторский пост
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