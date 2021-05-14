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Упоротый антиквариат: 25 вещей-фриков, которые страшны во все времена

Упоротый антиквариат: 25 вещей-фриков, которые страшны во все времена (26 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   антиквариат   игрушки   лица   предметы   смешно   страшные   упоротые   
934
26

Думаете только сегодня китайская промышленность гонит всякие странности на продажу? Думаете, что только на Алиэкспресс можно насобирать подборку особо упоротых вещей? Нет. наши предки вполне успешно занимались этим задолго до нашего появления...

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Метки: Юмор   антиквариат   игрушки   лица   предметы   смешно   страшные   упоротые   
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ваня панкин 23 минуты назад
хоть и уродцы, но денег стоят...
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