Дипломат из кожи «молодого дерматина»: на нём наклейка с Брюсом Ли, а в нём груз знаний

На перемене можно было сидеть не на подоконнике, а на своём дипломате, как на коне...
Увидел в интернете фотографию дипломата, но не того, который человек, а того, в котором мы в школу в 90-х учебники носили.
Хотел сначала сказать, что у всей страны был такой, но осёкся, ведь это не так. Многие мальчишки о нём мечтали, это да, дипломат был предметом тайной зависти, но вот был он не у всех.
У меня своего личного не было, но был у моего отца и у нескольких мальчишек в моём классе. Наверное, в каждом классе такой был хотя бы у одного мальчишки, а может даже и у девчонки. =)
Были разные дипломаты: из натуральной кожи (что редкость), из кожи «молодого дерматина» и пластиковые, которые якобы кожаные, но если присмотреться, то всё становилось понятно. Такие мне, кстати, нравились больше всего. На них было очень здорово кататься с горки, как на настоящих ледянках. И когда зимой шли домой со школы, то ни одной горки не пропускали.
Ещё, если по голове таким треснуть, то все вопросы сразу отпадали, это ж вам не портфель какой-то, а дипломат с учебниками. Может быть, поэтому в школе он был показатель статуса. =)
А чтобы вообще круто выглядеть, его носили не за ручку, а подмышкой. На перемене можно было сидеть не на подоконнике, а на своём дипломате, как на коне. Для пущей важности, на него клеили наклейки героев боевиков, какого-нибудь Ван Дамма или Брюса Ли.
Были, кончено, и минусы, например - вес и габариты. Если тряпочный или кожаный портфель упадёт на пол, то никто и не заметит. Но если падает дипломат, то грохот на весь коридор или на весь класс, если это во время урока. Ещё если откроется, то все учебники и тетради разлетались по полу. Но чтобы этого не случалось, у него защёлки закрывались на ключ.
Вот это было главной фишкой, из-за которой я хотел себе такой же. С ним можно было ощущать себя секретным агентом, закрывать на ключ, как будто в нём важные документы, а не учебник по «Природоведению» и пенал с машинкой. Портфель так на ключ не закроешь, а вот дипломат можно было. Некоторые были даже с кодовым замком.
Внутри него посередине белая тканевая перегородка с карманами, крепилась двумя кнопками сверху. В каких-то были всякие отсеки под ручки и карандаши. В некоторых был даже секретный карман. В общем - всё для игры в шпионов. =)
А потом неожиданно мода закончилась, и они куда-то делись. Хотя их ещё долго можно было увидеть у сантехников. И у кого-нибудь в гараже, да на балконе. Или в багажнике в нём хранятся различные инструменты, какие-нибудь штуковины или даже старые документы и фотографии. Но былой славы он уже не пользуется.
Что поделать, время идёт вперёд. Но, говорят, что мода циклична, может ещё и увидим школьников, весело катающихся со снежной горы на дипломатах. =)
Источник:
- Старые советские парты
- Милота советского детства
- К доске! Эволюция классных досок и интересные факты о них
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- 14 записей в школьных дневниках, от которых у родителей волосы на голове шевелятся от стыда
Теперь о ляпах:
- "На них было очень здорово кататься с горки" - хрен ты на них покатаешься, ибо пластик на морозе хрупким становится. Если только один раз и то, до первого трамплина. Стоил он нормальных денег, так что нового тебе никто бы не купил.
- "Внутри него посередине белая тканевая перегородка с карманами" Во-первых, не тканевая, а пластиковая, с запаянным внутри для жесткости картоном. Во-вторых, цвет был разным, и черный видел, и серый.
Это 80е.
А потому что ручки берегли - они легко отрывались то деревянного каркаса. У пластмассовых с металлической окантовкой в этом был плюс.