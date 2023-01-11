Дипломат из кожи «молодого дерматина»: на нём наклейка с Брюсом Ли, а в нём груз знаний

Увидел в интернете фотографию дипломата, но не того, который человек, а того, в котором мы в школу в 90-х учебники носили.

Хотел сначала сказать, что у всей страны был такой, но осёкся, ведь это не так. Многие мальчишки о нём мечтали, это да, дипломат был предметом тайной зависти, но вот был он не у всех.

У меня своего личного не было, но был у моего отца и у нескольких мальчишек в моём классе. Наверное, в каждом классе такой был хотя бы у одного мальчишки, а может даже и у девчонки. =)