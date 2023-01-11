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Дипломат из кожи «молодого дерматина»: на нём наклейка с Брюсом Ли, а в нём груз знаний

Дипломат из кожи «молодого дерматина»: на нём наклейка с Брюсом Ли, а в нём груз знаний

Автор:
11 января 2023 10:24
Сообщество : Лихие 90-е
Метки: дипломат   мальчишки   учеба   факты   фото   школа   
1352
4

На перемене можно было сидеть не на подоконнике, а на своём дипломате, как на коне...

Увидел в интернете фотографию дипломата, но не того, который человек, а того, в котором мы в школу в 90-х учебники носили.

Хотел сначала сказать, что у всей страны был такой, но осёкся, ведь это не так. Многие мальчишки о нём мечтали, это да, дипломат был предметом тайной зависти, но вот был он не у всех.

У меня своего личного не было, но был у моего отца и у нескольких мальчишек в моём классе. Наверное, в каждом классе такой был хотя бы у одного мальчишки, а может даже и у девчонки. =)

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Были разные дипломаты: из натуральной кожи (что редкость), из кожи «молодого дерматина» и пластиковые, которые якобы кожаные, но если присмотреться, то всё становилось понятно. Такие мне, кстати, нравились больше всего. На них было очень здорово кататься с горки, как на настоящих ледянках. И когда зимой шли домой со школы, то ни одной горки не пропускали.

Ещё, если по голове таким треснуть, то все вопросы сразу отпадали, это ж вам не портфель какой-то, а дипломат с учебниками. Может быть, поэтому в школе он был показатель статуса. =)

А чтобы вообще круто выглядеть, его носили не за ручку, а подмышкой. На перемене можно было сидеть не на подоконнике, а на своём дипломате, как на коне. Для пущей важности, на него клеили наклейки героев боевиков, какого-нибудь Ван Дамма или Брюса Ли.

Были, кончено, и минусы, например - вес и габариты. Если тряпочный или кожаный портфель упадёт на пол, то никто и не заметит. Но если падает дипломат, то грохот на весь коридор или на весь класс, если это во время урока. Ещё если откроется, то все учебники и тетради разлетались по полу. Но чтобы этого не случалось, у него защёлки закрывались на ключ.

Вот это было главной фишкой, из-за которой я хотел себе такой же. С ним можно было ощущать себя секретным агентом, закрывать на ключ, как будто в нём важные документы, а не учебник по «Природоведению» и пенал с машинкой. Портфель так на ключ не закроешь, а вот дипломат можно было. Некоторые были даже с кодовым замком.

Внутри него посередине белая тканевая перегородка с карманами, крепилась двумя кнопками сверху. В каких-то были всякие отсеки под ручки и карандаши. В некоторых был даже секретный карман. В общем - всё для игры в шпионов. =)

А потом неожиданно мода закончилась, и они куда-то делись. Хотя их ещё долго можно было увидеть у сантехников. И у кого-нибудь в гараже, да на балконе. Или в багажнике в нём хранятся различные инструменты, какие-нибудь штуковины или даже старые документы и фотографии. Но былой славы он уже не пользуется.

Что поделать, время идёт вперёд. Но, говорят, что мода циклична, может ещё и увидим школьников, весело катающихся со снежной горы на дипломатах. =)

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Метки: дипломат   мальчишки   учеба   факты   фото   школа   
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27  комментариев
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12k
Karelian Час назад
Были такие. Сначала коричневый, как на втором фото. Каркас у него был из фанеры. Потом был пластиковый, только темно-серый.
Теперь о ляпах:
- "На них было очень здорово кататься с горки" - хрен ты на них покатаешься, ибо пластик на морозе хрупким становится. Если только один раз и то, до первого трамплина. Стоил он нормальных денег, так что нового тебе никто бы не купил.
- "Внутри него посередине белая тканевая перегородка с карманами" Во-первых, не тканевая, а пластиковая, с запаянным внутри для жесткости картоном. Во-вторых, цвет был разным, и черный видел, и серый.
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26
Boka 5 минут назад
У меня был дипломат в школе, как на первом фото, от папы достался, круто, но неудобно А еще у меня была наклейка (стикер) с эмблемой (ромбом) Спартака (я тогда болела за Спартак) Стикер в те времена (~ 78 год) - вообще запредельная роскошь, кто-то из знакомых родителей привез из Прибалтики Так вот я наклеила стикер на дипломат, чувство было, не знаю даже с чем сравнить, короче - звезда!)) Ну и разумеется стикер у меня отклеили на первой же перемене(...
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2k
S__D 15 минут назад
Комментарий к фото
О, у меня типо такого был, тока чёрный.
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26
Boka 16 минут назад
Еще одна фишка: когда несешь дипломат в руке (за ручку) надо указательным пальцем придерживать крышку. Я только не помню, помогало это или нет)
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16
Serjio 23 минуты назад
Не, мода наверное на них не придет... Сейчас такое изделие, даже не скажу про качество, по прочности, стоить будет просто космических денег...
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14k
sonic24a Полчаса назад
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763
D Men 36 минут назад
2 пластиковых удобно: для ноута на концерты, второй дли гитарного процессора,
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17k
Вася 37 минут назад
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345
Liberman 58 минут назад
ну не знаю... с такой херней кто ходил - был объектом насмешек. дизайн у него гоумно. советский начала 80-х, Я жил рядом с Шереметьево, у нас все было модное из-за бугра. а не вот это вот все .
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17k
Алексей Час назад
у меня коричневый был, рука все еще обводы рукоятки помнит.
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24k
Serg2001 Час назад
У нас в классе почему-то эта мода не прижилась. Обладатели дипломатов считались ботанами и пижонами...) У нормального пацана обе руки должны быть всегда свободны на всякий случай... Поэтому спортивную сумку на плечо и вперед!... А в старших классах вообще уже с пакетами ходили...
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13k
Antique computer Час назад
У меня таких штуки три на чердаке лежат до сих пор.
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22k
sssss3 Час назад
Выкинул в конце 10 класса, задолбался, пару тетрадок можно и в "карман" запихнуть.
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63k
doker Час назад
90е? В школу ходил с дерматиновым болгарским за 25р, а на дембель с пластиковым, цену не помню - где-то такая же.
Это 80е.
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8k
au3 Час назад
"А чтобы вообще круто выглядеть, его носили не за ручку, а подмышкой."

А потому что ручки берегли - они легко отрывались то деревянного каркаса. У пластмассовых с металлической окантовкой в этом был плюс.
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68
ruslan d 2 часа назад
У папы были , а мы уже с рюкзаками в школу гоняли ...
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13k
gavrosh 2 часа назад
Не. Дипломат у отца был. Не удобно, не практично. А вот сумку от противогаза таскал!
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34
Oblomingo88 2 часа назад
Только на втором фото чемодан обтянут дермантином, на всех других дипломат из жесткого пластика
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11k
Андрей А 2 часа назад
Эти дипломаты, что на фото были из пластика, а не дерматина. Кроме коричневого
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28k
Levyathan 2 часа назад
У меня таких сейчас 3 штуки. В первом живет дрель, во втором-болгарка, в третьем - электролобзик и мелкие инструменты.
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2
Евгений Панкратов 2 часа назад
С таким на дембель уходил...
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