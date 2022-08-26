Почему русский язык такой сложный для иностранцев?

Мне искренне жаль многих иностранцев, что пытаются выучить русский язык. Ибо речь наша с вами невероятно сложна для изучения.
Очень редкие иностранцы овладевают русским, если не живут постоянно в России и знания языка Пушкина от них не требуют жизнь или работа. Говорят, что гораздо проще выучить японский или китайский, чем русский.
Почему так? Обычно изучающие русский называют следующие причины.
Падежи
В русском языке невероятно сложная система падежей. Например, если в английском "собака" - всегда dog (кроме множественного числа - dogs), то в русском сами понимаете: собака-собаку-собаке-собакой и так далее... Научиться правильно пользоваться русскими падежами - на это уйдет ни один год. Особенно у западных европейцев или азиатов, у которых падежей в языках вообще нет.
Ударения
В русском языке достаточно сложная система ударений. Хотя во многих языках она фиксированная. Например, во французском - всегда падает на последний произносимый слог. В русском же как на душу придется, еще и часто меняется: водА- но "в вОду", а не "в водУ". Это тоже только запомнить можно.
Письменность
Немалое число иностранцев смущает и русская письменность - кириллица. Особенно в курсиве :) Ибо полмира сегодня спокойно пишет латиницей, даже не представляя, что существуют и другие алфавиты.
Глаголы
Иностранцев буквально сводят с ума и замысловатые глаголы в русском языке. Где, какой и по какой причине употребляется? Почему, к примеру, ложка лежит, а чайник стоит? Или почему мы летим-едем-идем - в том же английском любое передвижение это чисто "go"?
Звуки
Для значительной части неофитов крайне непросты и русские звуки. Во многих европейских языках нет например "ы", "ц", в азиатских - "р". Получается, что изучающему русский часто нужно заново учиться издавать звуки...
Невероятное богатство языка
В русском языке огромное количество слов и морфем, обозначающие самые тонкие оттенки речи. Никаким другим языком планеты невозможно так точно передать малейшие особенности информации.
Так, если в немецком "мужчина" всегда der Mann, то в русском есть и мужчина, и мужчинка, и мужик, и мужичок. От всего этого лексического разнообразия у иностранцев тоже волосы дыбом встают.
В общем, дело тут все кроется в необычайной тонкости русского языка, его поэтичности, особенности. Давайте же гордиться тем, что мы с вами говорим и пишем именно на русском - одном из сложнейших и прекраснейших языков мира!
Источник:
АНТИФИШКИ
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:)
Серьезно - дошел до довольно неплохого уровня разговорного английского (по крайней мере - business language), и могу сказать, что он выбран мировым не случайно - он очень структурный, каркасный, слоёный, определенный и предсказуемый. Наш родной в этом плане - выражает мысль, как Бог на душу положит, руша многие стереотипы. Хотя и в английском так же хватает нелогичностей и изломов грамматики. Но русский всё равно круче =)
Да, точно.. вот великий японский писатель, Акутагава Рюноске.. никаких букав "Р" нет... И в оригинале не Годзилла, а ГодзиРа... Уж про ХиРосиму молчу...
Аффтар - школьник третьего класса, дебил малолетний...
Звуки - надо просто учить и тренировать в самом начале. Учить, как должны быть расположены язык и губы; связь и симметрию звуков: звонкий-глухой, твёрдый-мягкий, и т. д. Так же как русские дети учат английский язык, и собственно русский.
Падежи - в немецком сложнее.
Зато в русском "слышится как пишется", в отличие от европейских языков; фонетическая азбука - в отличие от слоговой азбуки или иероглифов в азиатских.
Немцы что, не западные европейцы? У них 4 падежа имеется.
второе поколение уже растет, особенно в мелких населенных пунктах-молодые ни слова не знают...
Да и с ракверскими чиновниками как-то пытались говорить...на ломаном английском, они русского не знают, а нарвские-эстонского...
а вообще ох кто бы мне объяснил в каких случаях перед прилагательными ставить is а в каких are - постоянно путаюсь
Сравним?
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А в чем-то русский проще - к примеру в нем вопрос или утверждение определяется только наличием вопросительного знака в конце предложения, в английском же вы будете переставлять частицу Is туда-сюда или подставлять в конец right, а вообще: ох, кто бы мне объяснил в каких случаях перед прилагательными ставить is, а в каких are - постоянно путаюсь.
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У Вас дефис не срабатывает? И запятые не ставятся?
Замените клавиатуру.