FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4683 поста • 1028 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Почему русский язык такой сложный для иностранцев?

Почему русский язык такой сложный для иностранцев?

Автор:
26 августа 2022 09:50
Сообщество : Факты
Метки: иностранцы   обучение   русский язык   сложности   факты   фото   язык   
1112
7

Мне искренне жаль многих иностранцев, что пытаются выучить русский язык. Ибо речь наша с вами невероятно сложна для изучения.

Очень редкие иностранцы овладевают русским, если не живут постоянно в России и знания языка Пушкина от них не требуют жизнь или работа. Говорят, что гораздо проще выучить японский или китайский, чем русский.

Почему так? Обычно изучающие русский называют следующие причины.


Падежи

×
×

В русском языке невероятно сложная система падежей. Например, если в английском "собака" - всегда dog (кроме множественного числа - dogs), то в русском сами понимаете: собака-собаку-собаке-собакой и так далее... Научиться правильно пользоваться русскими падежами - на это уйдет ни один год. Особенно у западных европейцев или азиатов, у которых падежей в языках вообще нет.


Ударения

В русском языке достаточно сложная система ударений. Хотя во многих языках она фиксированная. Например, во французском - всегда падает на последний произносимый слог. В русском же как на душу придется, еще и часто меняется: водА- но "в вОду", а не "в водУ". Это тоже только запомнить можно.


Письменность

Немалое число иностранцев смущает и русская письменность - кириллица. Особенно в курсиве :) Ибо полмира сегодня спокойно пишет латиницей, даже не представляя, что существуют и другие алфавиты.


Глаголы

Иностранцев буквально сводят с ума и замысловатые глаголы в русском языке. Где, какой и по какой причине употребляется? Почему, к примеру, ложка лежит, а чайник стоит? Или почему мы летим-едем-идем - в том же английском любое передвижение это чисто "go"?


Звуки

Для значительной части неофитов крайне непросты и русские звуки. Во многих европейских языках нет например "ы", "ц", в азиатских - "р". Получается, что изучающему русский часто нужно заново учиться издавать звуки...


Невероятное богатство языка

В русском языке огромное количество слов и морфем, обозначающие самые тонкие оттенки речи. Никаким другим языком планеты невозможно так точно передать малейшие особенности информации.

Так, если в немецком "мужчина" всегда der Mann, то в русском есть и мужчина, и мужчинка, и мужик, и мужичок. От всего этого лексического разнообразия у иностранцев тоже волосы дыбом встают.



В общем, дело тут все кроется в необычайной тонкости русского языка, его поэтичности, особенности. Давайте же гордиться тем, что мы с вами говорим и пишем именно на русском - одном из сложнейших и прекраснейших языков мира!



Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: иностранцы   обучение   русский язык   сложности   факты   фото   язык   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
emporio_ss Час назад
Да если перевести =ДОСЛОВНО= любой американский фильм Холивуда)) то любой нормальный Русский человек не сможет смотреть эту убогую тупость! Наши талантливые переводчики украшают тупые американские тексты в кино - красивым ЛИТЕРАТУРНЫМИ РУССКИМ СЛОВАМИ. И мы думаем что фильм о чём то


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
985
Шурман 2 минуты назад
В 99 году приехал в Бельгию , ни кого еще не знаю и вечером пошел за сигаретами в маленький магазинчик а на кассе стоит сомалиец , я с ним по английский а он спрашивает откуда ты ? я сказал а он мне ну а что тогда на английском говоришь давай на русском :) оказалось пацан в Москве учился и прожил долго , вторая встреча в тот же год была с ментом джефом и как оказалось после работы он еще и русский язык преподавал :) хороший был человек , всегда в гости приглашал ну и за одно глянь что с моим компьютером .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 3 минуты назад
В варианте русского - без "р"
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 5 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 23 минуты назад
Я вам скажу более, для нас русских он тоже не обычайно сложный для изучения
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−37
пысы Полчаса назад
с чего автор взял, что русский язык сложно дается иностранцам? азиатам может быть, но остальные спокойно его учат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Миха Полчаса назад
Горжусь родным языком!
:)
Серьезно - дошел до довольно неплохого уровня разговорного английского (по крайней мере - business language), и могу сказать, что он выбран мировым не случайно - он очень структурный, каркасный, слоёный, определенный и предсказуемый. Наш родной в этом плане - выражает мысль, как Бог на душу положит, руша многие стереотипы. Хотя и в английском так же хватает нелогичностей и изломов грамматики. Но русский всё равно круче =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax Полчаса назад
"Во многих европейских языках нет например "ы", "ц", в азиатских - "р""
Да, точно.. вот великий японский писатель, Акутагава Рюноске.. никаких букав "Р" нет... И в оригинале не Годзилла, а ГодзиРа... Уж про ХиРосиму молчу...
Аффтар - школьник третьего класса, дебил малолетний...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LK Полчаса назад
Зато в немецком языке Девочка (das Mädchen) среднего рода. А Женщина (die Frau) женского. А Баба опять (das Weib) среднего Вот пойди догадайся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 38 минут назад
Сложный русский язык...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579
Жирный бот 39 минут назад
Да нормально русский изучают, есть знакомый (преподаватель английского, носитель языка), когда он сюда приехал он и слова по русски не знал, сейчас вполне себе нормально разговаривает, за 2 года жизни тут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD 39 минут назад
Судя по тексту, наш язык сложен не только для иностранцев:"...на это уйдет ни один год..."(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Медвежопок 42 минуты назад
глаголы движения с приставками - очень хорошо девушка из Испании пояснила, насколько это сложно: вышла из квартиры, зашла в лифт, забежала в магазин (типа ненадолго), пошла в магазин (это надолго и целеустремленно), перешла дорогу, ушла домой...короче, нам этого не понять, мы привыкли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Михаил Медвежопок 22 минуты назад
Глаголы с приставками в русском - то же что глаголы с предлогами в английском. From, into, in, to, over, out и т. д. В использовании которых тоже много нелогичного, типа "learn AT school", "fly IN orbit" и т. д., что надо тупо запомнить.

Звуки - надо просто учить и тренировать в самом начале. Учить, как должны быть расположены язык и губы; связь и симметрию звуков: звонкий-глухой, твёрдый-мягкий, и т. д. Так же как русские дети учат английский язык, и собственно русский.

Падежи - в немецком сложнее.

Зато в русском "слышится как пишется", в отличие от европейских языков; фонетическая азбука - в отличие от слоговой азбуки или иероглифов в азиатских.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Egoro 43 минуты назад
"Особенно у западных европейцев или азиатов, у которых падежей в языках вообще нет".
Немцы что, не западные европейцы? У них 4 падежа имеется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Aleksandr 47 минут назад
В эстонском 14 падежей и как-то справляются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Сергей Суворов Aleksandr Полчаса назад
С каких пор эстонцы стали иностранцами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Юрий Aleksandr 18 минут назад
Тем не менее, эстонцы никогда не будут иностранцами. Это просто факт. Кстати, абсолютно все они у нас в Латвии с продавцами и прочим обслуживающим персоналом разговаривают именно на русском языке. Как те же литовцы и прочие. Эстония, Россия и прочие республики всегда будут частью единого целого. Даже несмотря на крайне злобные нацистские кривлянья руководства, что из числа недобитых СС-овцев, бандеровцев и тому аналогичной мрази.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
212
Dzenis Aleksandr 6 минут назад
Прожив половину своей жизни в Валке и бывая чуть ли не через день в Валге я что-то не встречал не знающих русский язык эстонцев. У нас вообще русский могут не знать разве откуда-то из курземской глуши. Но если человек хочет устроиться на работу в среднем или большом городе, то без знания языка ему будет это крайне сложно. А вообще не знать русский язык живя в странах Балтии - это какая-то дикость. Как человек будет элементарно работать и коммуницировать с окружающими? Это же резкое ограничение, в том числе и качества жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
muhandes Час назад
В русском языке невероятно сложная система падежей.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
697
ChePaev Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat Час назад
А в чем то русский проще - к примеру в нем вопрос или утверждение определяется только наличием вопросительного знака в конце предложения, в английском же вы будете переставлять частицу Is туда сюда или подставлять в конец right

а вообще ох кто бы мне объяснил в каких случаях перед прилагательными ставить is а в каких are - постоянно путаюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38
topersk Copycat 38 минут назад
если упростить это зависит от подлежащего (1, 2, 3 лицо), ну типа если "We" то тогда "are", а если "it" - значит "is"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−77
Thomsen Час назад
Да когда ж уже каникулы закончатся?? Когда эти мамкины лингвисты и языковеды свои тушки за парты отнесут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1136600



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 потрясающих археологических открытий и находок
35 потрясающих археологических открытий и находок
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
Почему Меньшов снял "Любовь и голуби"
Набирающие популярность в сообществах
«Это из-за жары какое-то обострение»: в Казани голая женщина устроила забег в шесть километров с иконой в руках
«Это из-за жары какое-то обострение»: в Казани голая женщина устроила забег в шесть...
А у вас "биг мани" газ? Чисто английское энергоубийство: как лето – завершить, и зиму – пережить
А у вас "биг мани" газ? Чисто английское энергоубийство: как лето – завершить, и зиму...
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Полицию нравов вызывали? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#дтп#автомобили#фотографии#кино#Приколы#Жизнь#забавно
#интересно#животные#история#люди#картинки#автомир#фильм#сарказм#актеры#истории
#Юмор#прикол#аварии#авто аварии#подборка#интересное#Китай#Ynews#дикая природа#креатив
Электрическая зубная щетка с датчиком давления от Xiaomi Nandme NX 8000 Электрическая зубная щетка с датчиком давления от Xiaomi Nandme NX 8000 Как в России боролись с матом в разные времена Как в России боролись с матом в разные времена Сколько слов в русском языке? Сколько слов в русском языке? На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского На Байкале база отдыха запретила все языки, кроме русского На каком языке говорили викинги? На каком языке говорили викинги? Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске Помнят только 20 человек: на каком «русском» языке говорят на Аляске

На что жалуетесь?

Вернуться