Почему русский язык такой сложный для иностранцев?

Очень редкие иностранцы овладевают русским, если не живут постоянно в России и знания языка Пушкина от них не требуют жизнь или работа. Говорят, что гораздо проще выучить японский или китайский, чем русский.

Почему так? Обычно изучающие русский называют следующие причины.

Падежи