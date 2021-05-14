Большинство писателей, музыкантов, журналистов, политических деятелей - это набожные люди. Большинство, но не все. Перед вами те знаменитые люди, кто не разделяет идею о существовании Бога. Да, они решили вывести религию за скобки своей жизни.

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