1991
13
Большинство писателей, музыкантов, журналистов, политических деятелей - это набожные люди. Большинство, но не все. Перед вами те знаменитые люди, кто не разделяет идею о существовании Бога. Да, они решили вывести религию за скобки своей жизни.
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Да, это аббат, католический священник.
Преподобный Мендель.
Многие жертвы ЕГЭ не знают, что он основатель науки ГЕНЕТИКА.
Традиционно олигархи косят под окуенно верующих, церквЫ строят, платят и каются...
Тебе как пример Омар Хайям. 11 век между прочим:
Да, женщина похожа на вино,
А где вино,
Там важно для мужчины
Знать чувство меры.
Не ищи причины
В вине, коль пьян
Виновно не оно.
Да, в женщине, как в книге, мудрость есть.
Понять способен смысл её великий
Лишь грамотный.
И не сердись на книгу,
Коль, неуч, не сумел её прочесть.
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.