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Неожиданные цитаты о Боге, которые принадлежат российским и советским знаменитостям

Неожиданные цитаты о Боге, которые принадлежат российским и советским знаменитостям (13 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:04
Метки: Маяковский   бог   гинзбург   знаменитость   луначарский   познер   религия   тургенев   
1991
13
Большинство писателей, музыкантов, журналистов, политических деятелей - это набожные люди. Большинство, но не все. Перед вами те знаменитые люди, кто не разделяет идею о существовании Бога. Да, они решили вывести религию за скобки своей жизни.
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Метки: Маяковский   бог   гинзбург   знаменитость   луначарский   познер   религия   тургенев   
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27  комментариев
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30k
Korolev Час назад
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3k
Chev Chelios 15 минут назад
С Прохоровым согласен полностью! Но возник вопрос: как г-н Плеханов трапезничал с такими усами???
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16k
Злобный Члегр 15 минут назад
Комментарий к фото
Где здесь речь боге, афтырь? Этот высер совсем не в тему. Многие люди верят в бога и ненавидят РПЦ.
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261
Dragon 16 минут назад
Поставил минус, хоть сам в церковь и не хожу. Не нравиться мне эта задорная атака из выдернутых цитат на православие и церковь вообще. Можно легко подобрать изречения и с обратным знаком и чуть ли не от тех же людей.
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16k
Злобный Члегр 19 минут назад
Комментарий к фото
А это не тебе решать: свинья ты, или нет... Бог здесь совершенно не при делах.
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12k
albedo 21 минуту назад
Только не подумайте плохого (сарказм).
Да, это аббат, католический священник.
Преподобный Мендель.
Многие жертвы ЕГЭ не знают, что он основатель науки ГЕНЕТИКА.
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16k
Злобный Члегр 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ну, у этого свои счеты с богом. Он мальчиком пел в церковном хоре и, по традиции, был отдрючен святым отцом.
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7k
Профессор Преображенский Полчаса назад
Эта вся говорильня до первых ОЧЕНЬ ПЛОХИХ анализов
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−5
The Sinner 39 минут назад
Какой хороший пост на фишках, жаль что многие не поймут.
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10k
Чингачгук 40 минут назад
От Прохорова не ожидал.
Традиционно олигархи косят под окуенно верующих, церквЫ строят, платят и каются...
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146k
anthrax 53 минуты назад
Автор,а к чему этот пост? Что Вы хотели этим сказать? Поясните пожалуйста.Спасибо.
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3k
Горожанин 58 минут назад
«Бог умер, да здравствует сверхчеловек", - Фридрих Ницше. Предтеча нацизма и самых страшных преступлений против человечества.
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Религия - это учение о любви, добре, мире и счастье для людей. А если вы в это не верите, то вы оскорбляете чуства верующих. В тюрьму вас, на каторгу в цепях!
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30k
Korolev Час назад
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56k
Парагвайский шпион Час назад
В кратком курсе Квантовой механики, божественного больше, чем во всех писаниях за 2000 лет.
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30k
KiploksAKS Час назад
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.
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