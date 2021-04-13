20 самых страшных цитат из Библии и Корана

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В этой подборке мы собрали цитаты из двух священных книг - Библии и Корана. Цитаты не совсем обычные, а по мнению общественности, оправдывающие сексизм, геноцид и рабство.
P.S. Здесь нет посыла задеть чьи-то чувства, здесь лишь выдержки с указанием источников.
P.S. Здесь нет посыла задеть чьи-то чувства, здесь лишь выдержки с указанием источников.
1.
Библия
*В данном стихе Самуил, один из старейшин Израиля, отдает приказ о геноциде соседнего народа.
2.
*Это возмездие за разрушение Иерусалима - "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам". Дети Иерусалима были убиты, и он взывает к возмездию за грех.
3.
*Это история про израильтянина, осажденного в доме разгневанной толпой. Он отправляет свою наложницу успокоить людей.
8.
*Совет святого Павла в послании к Тимофею. Данное изречение часто служит в качестве основания для запрета женщинам служить священниками.
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