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20 самых страшных цитат из Библии и Корана

20 самых страшных цитат из Библии и Корана (20 фото)

Автор:
13 апреля 2021 13:33
Метки: библия   геноцид   коран   рабство   религия   сексизм   цитата   
1165
20
В этой подборке мы собрали цитаты из двух священных книг - Библии и Корана. Цитаты не совсем обычные, а по мнению общественности, оправдывающие сексизм, геноцид и рабство.
P.S. Здесь нет посыла задеть чьи-то чувства, здесь лишь выдержки с указанием источников.

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Метки: библия   геноцид   коран   рабство   религия   сексизм   цитата   
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Том Сойер Час назад
Админы, а когда вы уже забаните навечно эту гниду - автора этого поста?
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zubrilov Том Сойер 48 минут назад
Отличный пост. Люди хоть почитают во что верят. А то 99% верующих библию не открывали... Ну или открывали в каком-нибудь отеле в другой стране. И то, потому что в туалете освежителя не было.
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MatveiVainrub 39 минут назад
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