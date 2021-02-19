Чтобы понять, почему в финале Тургенев показывает протест Герасима, нужно обратиться к жизни ключевого персонажа и немного погрузиться в реалии тех времен.
В юности Герасима перевезли из деревни, насильно разорвав связь с родными и не оставив ему выбора. Вручили метлу, указав мести пыль, а ночью еще и бдеть, защищая усадьбу от грабителей. Постепенно он завоевал доверие всех дворовых. Произошло это благодаря его спокойному и сдержанному характеру.
Среди всех он особенно выделял прачку Татьяну, к которой у дворника зародились чувства. Но своенравная барыня, привыкшая вертеть людскими судьбами, не дала разрешения на свадьбу и выдала женщину за опустившегося пьяницу Капитона, сделав в итоге несчастными сразу несколько людей.
Проводив возлюбленную, Герасим подобрал маленькую собачку и подарил всю нерастраченную любовь, накопившуюся в сердце, этому существу. Барыня проявила свою волю и здесь, велев избавиться от собачки. Герой не мог не повиноваться приказу, поскольку он делал так всегда. И повиновение, по сути, и было его жизнью. И утопил Муму. А потом, собрав вещи, ушел в деревню. Так дворник впервые в жизни продемонстрировал неповиновение и выразил протест.
Вообще это произведение гораздо более глубокое, чем может показаться на первый взгляд. И важную роль в познании его сути играет образ главного героя. Герасим, безусловно, сильный, добрый, честный, всегда держит данное слово. И только где-то в конце перечня характеристик его личности ставится так называемая «вольность», то есть способность на протест.
Будучи сторонником освобождения крестьян, Тургенев обращается к этой теме во многих своих произведениях. Презрение к крепостничеству и его отрицание в этом рассказе пронизывает буквально каждое слово. И одновременно через героя автор подводит читателя к глубине души, мудрости и силе русского народа, который способен справиться с любыми тяготами и невзгодами и пройти все уготованные препятствия и испытания.
На первый взгляд может показаться, что протест героя направлен против приказа утопить собачку – единственное живое существо, к которому Герасим питает действительно нежную привязанность. Но на самом деле его уход – это немой крик против бесправия, безнаказанности, вседозволенности. Вне зависимости от статуса люди не должны управлять жизнями других людей, по своей лишь прихоти выбирая им судьбу.
Фактически Герасим – это олицетворение русского народа во всей глубине его силы и одновременной покорности. Но кротость эта только до поры. И однажды глухота и немота пройдут, и раздастся человеческий глас, от которого пошатнутся горы.
Основная цель, которую преследовал Тургенев, заключается в привлечении внимания общества к чудовищному явлению – крепостному праву, которое проявлялось владением одних людей другими и управлением их судьбами. Автор стремился через рассказ призвать современников понять, что важна любая человеческая жизнь. И каждая личность способна раскрыться при предоставлении ей такой возможности. Что, увы, невозможно в условиях крепостного рабства. Поэтому протест главного героя в финале произведения – это протест против крепостного права с одновременным освещением проблемы внутренней свободы личности.
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А основная цель сего произведения отнюдь не в том, чтобы (С)"привлечь внимание общественности" к проблемам крепостного права. Основная цель всей его писанины -- "поднять бабла" в России и промотать его в Европе.
т.е. автор сего точно знает, какую цель преследовал Иван Сергеевич,
беседовал с ним?
ну хотя бы сказал ( по моему мнению, думаю, считаю, итд )
Достаточно задаться вопросом - "а зачем московская барыня взяла именно немого дворника", и многие моменты сюжета перестают казаться надуманными.
В принципе, неплохо, что будут, а то подрос уже народ, не очень читавший классику, так что порыв просветительства можно только поприветствовать.
По сути текста комментариев давать не буду.
Деньги матушкины брать не брзговал, доходы от имения, да и покупать крепостных себе не забывал.
Взрослый человек задумается, что ждет Герасима в деревне. А ждут его там урядник и староста, которые уже получили письмо от барыни с требованием вернуть холопа. Так что выпишут Герасиму плетей на конюшне и отошлют с полицейским нарядом обратно.
Тургенев придумал счастливый конец, как два рояля в кустах. Вдруг сумасбродка барыня раскаялась, да померла вовремя.
В реальности такое бывает, но очень редко.