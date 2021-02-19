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Протест Герасима в рассказе «Муму»: в чем заключается его смысл?

Протест Герасима в рассказе «Муму»: в чем заключается его смысл? (4 фото)

Автор:
19 февраля 2021 10:27
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: final   герасим   крепостничество   муму   почемучка   проблема   рассказ   тургенев   
1281
4

Чтобы понять, почему в финале Тургенев показывает протест Герасима, нужно обратиться к жизни ключевого персонажа и немного погрузиться в реалии тех времен.

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Метки: final   герасим   крепостничество   муму   почемучка   проблема   рассказ   тургенев   
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3k
Citizenn 2 часа назад
Никогда не мог понять, почему, если он решил свалить назад в деревню, не забрал собачку с собой, в чем была необходимость ее утопления?
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1k
Ивлар Минуту назад
Такое впечатление,что прочитал сочинение пятиклассника...
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4k
Афанасий 5 минут назад
смешно...Значит Тургенев -- сторонник освобождения крестьян? -- Чего ж он тогда своих собственных крестьян в Спасско-Лутавиново не освободил? Может потому что тогда у него не стало бы средств разъезжать по Италии да Германии и шастать по тамошним лядям?(своей писаниной в Европе то он ничего не мог заработать...) -- В самой России этот "сторонник освобождения крестьян появлялся весьма редко, наездами... Предпочитал сочувствовать крепостным крестьянам из-за бугра...
А основная цель сего произведения отнюдь не в том, чтобы (С)"привлечь внимание общественности" к проблемам крепостного права. Основная цель всей его писанины -- "поднять бабла" в России и промотать его в Европе.
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72
анатолий горленко 16 минут назад
Основная цель, которую преследовал Тургенев, заключается.......)))

т.е. автор сего точно знает, какую цель преследовал Иван Сергеевич,
беседовал с ним?
ну хотя бы сказал ( по моему мнению, думаю, считаю, итд )
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5k
SR 17 минут назад
На троечку сочинение.
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514
Оксид Бетона Полчаса назад
Хорошее сочинение для 5-го класса.
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29k
KiploksAKS Полчаса назад
Я даже в школе не писал таких тупых сочинений.
Достаточно задаться вопросом - "а зачем московская барыня взяла именно немого дворника", и многие моменты сюжета перестают казаться надуманными.
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7k
Колорад 39 минут назад
Боярыня невиноватая - это вынужденное крепостничество. Она что законы нарушала тех лет.
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573
Атомный Крот 41 минуту назад
Теперь школьные сочинения будут на фишках публиковаться?

В принципе, неплохо, что будут, а то подрос уже народ, не очень читавший классику, так что порыв просветительства можно только поприветствовать.

По сути текста комментариев давать не буду.
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15k
Сталкер 42 минуты назад
Школота продолжает публиковать на "фишках" домашнюю работу по литературе?
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849
Max 47 минут назад
Вообще, если внимательно вчитываться в отдельные тезисы этого опуса и учитывать контекстные реалии, то наивный автор опуса похоже преследовал несколько другую цель, а именно - пробуждение самосознания политически неактивных граждан. Но его задумка похоже с треском провалилась, судя по стебным комментариям. Ибо русский народ гораздо умнее и на примитивные провокации не покупается.
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291
Nane First NameLast Час назад
Нужно было барыню утопить, а не собачку. Тогда был бы протест. Тургенев такой Тургенев...
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199
Alexander Woyz Nane First NameLast 51 минуту назад
он тоже был барин. своих топить призывать нельзя
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291
Nane First NameLast Alexander Woyz 41 минуту назад
Вы утверждаете, что Герасим был барином? Серьёзно?
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523
Vladimirs Orlovskis Nane First NameLast 19 минут назад
Тургенев был барин, а потому такой сюжет был бы крамолой со стороны автора.
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7k
bum-bum Nane First NameLast 6 минут назад
стыдно быть таким тупым, барином был ТУргенев
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7k
DumDum Час назад
Как человек поверхностный, не мог не зацепиться за: "Герасим ... всегда держит данное слово"
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199
Alexander Woyz DumDum 50 минут назад
му-му, так му-му. бе-бе, так бе-бе. и не надо ля-ля.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Если б "Муму" Тургенев в соавторстве с Достоевским написал,то утопили бы барыню,а Муму была бы следователем
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4k
Дарвин и аморальная премия Max 51 минуту назад
П-здец,ты умный!!!
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291
Nane First NameLast SolomonA 45 минут назад
Возможно, они бы не стали топить собачку. Но душевных терзаний от Достоевского было бы выше крыши.
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16k
Иван Человеков Max Полчаса назад
Метался Достоевский только в юности. После каторги его точка зрения вполне сформировалась. Именно на каторге он увидел другие сословия русского народа, понял характер народа и осознал, что либеральные идеалы России чужды и вредны.
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17k
SolomonA Nane First NameLast Полчаса назад
Но тогда пострадал бы замысел Тургенева.
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72
анатолий горленко Max 3 минуты назад
ну сказано ж: Если б
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4k
[email protected]@bux 2 часа назад
Мы попросили 11 летнего сына коротенько рассказать содержание рассказа. Его ответ был на грани гениальности - грусно, скучно и собачку в конце утопили.
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−132
Сергей 2 часа назад
Прошло столько лет, а в мозгах всё также осталось. Только декорации сменились. И фабрика немного другая)))
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30k
Alex 2 часа назад
Не ту собаку он утопли, в этом смысл
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55
Иван Васильевич меняет профессию 2 часа назад
Автор не прав! Герасим Не понял,что барыне не нравится постоянный лай его собаки. А за бегство крепостного полагалась каторга. Или в солдаты...
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199
Alexander Woyz Иван Васильевич меняет профессию 48 минут назад
он же немой, а не глухой.
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72
анатолий горленко Alexander Woyz 2 минуты назад
+1
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14k
dimitr 2 часа назад
Ага, боролся он против крепостного права)))
Деньги матушкины брать не брзговал, доходы от имения, да и покупать крепостных себе не забывал.
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3k
newegg 2 часа назад
Молодец. Хорошее сочинение для ученика средней школы 7-го класса.
Взрослый человек задумается, что ждет Герасима в деревне. А ждут его там урядник и староста, которые уже получили письмо от барыни с требованием вернуть холопа. Так что выпишут Герасиму плетей на конюшне и отошлют с полицейским нарядом обратно.
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199
Alexander Woyz newegg 47 минут назад
а юрьева дня уже не было тогда?
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9k
quam mordet bosayk 42 минуты назад
И тут Герасим подумал: приятный человек, и тоже рот открывает а не слышно, тоже видать топить придется.
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29k
KiploksAKS newegg 24 минуты назад
А "Му-Му" Вы всё-таки прочитайте. Там и жля Вас есть ответ.
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29k
KiploksAKS Alexander Woyz 20 минут назад
Юрьев День отменил Фёдор Иоаннович. Это ещё до Смутного Времени, на всякий случай.
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3k
newegg KiploksAKS Минуту назад
Что там перечитывать?
Тургенев придумал счастливый конец, как два рояля в кустах. Вдруг сумасбродка барыня раскаялась, да померла вовремя.
В реальности такое бывает, но очень редко.
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9k
Kostick 2 часа назад
описание один в один советское, я и в той школе, в 80-х не соглашался с данной трактовкой. если это протест, то я плавленный сырок за писят две копейки) утопить единственного друга, а потом уйти в беглые? лучше бы сам повесился, а бобика отпустил.
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Alexander Woyz Kostick 46 минут назад
да, не были вы в крепостничестве. даже представить не желаете.
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9k
Kostick Alexander Woyz 39 минут назад
ой, та вольная ещё той аферой была. по большому счету выиграли только землевладельцы. сколько там за надельную землю надо было платить, без права отказаться? лет 50 вроде?
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KiploksAKS Kostick 18 минут назад
Он не уходил "в беглые".
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