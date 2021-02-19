В юности Герасима перевезли из деревни, насильно разорвав связь с родными и не оставив ему выбора. Вручили метлу, указав мести пыль, а ночью еще и бдеть, защищая усадьбу от грабителей. Постепенно он завоевал доверие всех дворовых. Произошло это благодаря его спокойному и сдержанному характеру.

Среди всех он особенно выделял прачку Татьяну, к которой у дворника зародились чувства. Но своенравная барыня, привыкшая вертеть людскими судьбами, не дала разрешения на свадьбу и выдала женщину за опустившегося пьяницу Капитона, сделав в итоге несчастными сразу несколько людей.

Проводив возлюбленную, Герасим подобрал маленькую собачку и подарил всю нерастраченную любовь, накопившуюся в сердце, этому существу. Барыня проявила свою волю и здесь, велев избавиться от собачки. Герой не мог не повиноваться приказу, поскольку он делал так всегда. И повиновение, по сути, и было его жизнью. И утопил Муму. А потом, собрав вещи, ушел в деревню. Так дворник впервые в жизни продемонстрировал неповиновение и выразил протест.