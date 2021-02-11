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Особый подход: парейдолия, замешанная на религии

Особый подход: парейдолия, замешанная на религии (20 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 14:21
Сообщество : Исторические факты
Метки: богородица   воображение   люди   образы   парейдолия   религия   фантазии   
887
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И да, в этом направлении нужен особый подход, т.к. сегодня буквально в каждом вздохе в сторону религии и церкви видят оскорбление чувств верующих. Но на самом деле парейдолия именно религиозного направления оказывает больше влияние на людей, т.к. они часто придают обычным вещам чудесные свойства

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Метки: богородица   воображение   люди   образы   парейдолия   религия   фантазии   
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50k
pynh Час назад
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Kol Nik 17 минут назад
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Kol Nik 22 минуты назад
да гришка это был,окаянный
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Сибиряк Полчаса назад
Ссылка vk.com
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
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11k
Serg2001 38 минут назад
Каждый видит то, что ему очень хочется видеть... )
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12k
Kost 39 минут назад
Этот сюжет тоже был, пока кто то не уловил закономерность, что образы находятся на одной из боковых сторон сельского клуба, причем менее освещенного ночью.
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12k
Kost 42 минуты назад
Чем меньше люди будут учиться, тем больше чудес их будет окружать
Ссылка www.youtube.com
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1k
Hallo FreeSpace 52 минуты назад
бывает же
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1k
Максим 58 минут назад
Человек так получился, ему нужно всему найти объяснение. Но много просто ленивых людей, которым сложно искать, легче получить ответ и не думать.
С древних времен грому и молнии искали объяснение. Страх перед смертью заставил искать надежду в "следующей" жизни. Несправедливость распределения ресурсов? И тут есть ответ, воздастся дальше, просто сейчас не повезло или тебя оберегают от искушения.
Но тут личный вопрос, верить или нет. Ругать верующих не стоит. Им так проще. Конечно стоит ограничивать их влияние на жизнь обычного, извиняюсь, чуть не сказал нормального, человека. А тем более верующие не должны влиять на жизнь (обязательно светского) государства.
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249k
Booharik Час назад
- Ты кем работаешь?
- Лётчиком.
- На каком самолёте летаешь?
- Какой самолёт?! Лёт со взлётной полосы убираю. Лё-о-о-т!
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35k
dima423 Час назад
Золотые купола, на груди наколотыыы
Помолиииитесь на меня, а лучше дайте зооолота))
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