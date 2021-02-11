Особый подход: парейдолия, замешанная на религии

И да, в этом направлении нужен особый подход, т.к. сегодня буквально в каждом вздохе в сторону религии и церкви видят оскорбление чувств верующих. Но на самом деле парейдолия именно религиозного направления оказывает больше влияние на людей, т.к. они часто придают обычным вещам чудесные свойства
Один из самых известных случае подобной парейдолии с ликом Христа на стене
В 2009 году в одном из сел Хотинского района Черновицкой области (Украина) на стене сельского клуба появилось изображение Христа на стене. Местные жители начали молиться ему, возле клуба периодически проводили службы, установили крест и даже принесли коробочку для сбора пожертвований на строительство храма, но вскоре оказалось, что эту стену просто опписали посетители клуба
Жители Саранска увидели лик Богоматери на березе, растущей у больницы и сразу началось паломничество
Этот "Образ Богородицы" проступил на дереве в Гомельской области. И судя по сообщениям в прессе это место стало временным местом паломничества. Многие люди увидели в этом изображении образ Девы Марии
На Полтавщине (Украина) на срезе дерева появился образ Пресвятой Богородицы
Интересно, что срез обследовали служители церкви. признали образ нерукотворным и очень похожим на Богородицу, отслужили около него молебен и сегодня эта груша является объектом поклонения
Под Киевом подтеки на дереве приняты за образ Богородицы.
Священнослужитель из местной церкви предполагает сооружение беседки с табличкой: «Явление Бориспольской Божьей Матери».
В общем и целом - все иные случаи подобной парейдолии проходили по единому сценарию - находка, освещение, паломничество
Видео на украинском, но можно смотреть даже без звука, понятно о чем речь
Источник:
10 лет назад 20 000 христиан посетили Бангалор, чтобы поклониться чапати (лавашу) с изображением Иисуса Христа
Диана Дайзер, которая обнаружила сэндвич с образом Девы Марии, впоследствии продала его за 28.000 долларов
Авторский пост
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С древних времен грому и молнии искали объяснение. Страх перед смертью заставил искать надежду в "следующей" жизни. Несправедливость распределения ресурсов? И тут есть ответ, воздастся дальше, просто сейчас не повезло или тебя оберегают от искушения.
Но тут личный вопрос, верить или нет. Ругать верующих не стоит. Им так проще. Конечно стоит ограничивать их влияние на жизнь обычного, извиняюсь, чуть не сказал нормального, человека. А тем более верующие не должны влиять на жизнь (обязательно светского) государства.
- Лётчиком.
- На каком самолёте летаешь?
- Какой самолёт?! Лёт со взлётной полосы убираю. Лё-о-о-т!
Помолиииитесь на меня, а лучше дайте зооолота))