Звезда Голливуда раздал деньги безработным

Дк ван Дайк стал звездой еще в 1960-х, сыграв трубочиста Берта в культовом фильме "Мэри Поппинс", где роль волшебной няни исполнила Джули Эдрюс. Всю жизнь у него была репутация не только отличного актера, но и глубоко порядочного человека. Недавно 95-летний ван Дайк еще раз доказал, что достоин ее, безо всякой помпы раздав деньги людям, потерявшим средства к существованию из-за пандемии коронавируса.

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0 Источник: Недавно голливудские папарацци поймали знаменитого актера Дика ван Дайка во время похода в супермаркет в Малибу, недалеко от дома артиста.

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0 Дик ван Дайк не слишком похож на звезду: ему уже 95 лет, и он живет тихой частной жизнью в собственном доме в Малибу. Но для американской публики фильм "Мэри Поппинс" 1964года, где ван Дайк сыграл одну из главных ролей, до сих пор остается культовым, и любовь к популярномуактеру не угасает.

0 После визита в супермаркет актер подошел к банкомату и снял с карточки пачку купюр.

0 Источник: Сев в машину, он подъехал к местному общественному центру, где уже не первый месяц работает некоммерческая организация Labor Exchange, которая помогает в поисках поденной работы тем, кто лишился постоянного рабочего места из-за пандемии коронавируса. В США, в том числе в Малибу, таких людей очень много, поэтому у офиса организации всегда стоит толпа народа.

0 Источник: Подъехав к толпе безработных, ожидающих временных вакансий, ван Дайк без лишних слов стал раздавать стоявшим людям купюры.

0 Источник: Неизвестно,сколько людей из числа тех, кому раздал денги ван Дайк, узнали популярного артиста. Он не пытался рекламировать себя, а просто раздавал деньги тем, кто в них нуждался.

0 Источник: Как утверждают свидетели, люди были тронуты жестом ван Дайка.

0 Источник: Ван Дайк сделал успешную актерскую карьеру, которая началась еще в 1950-х. После "Мэри Поппинс" он стал любимцем Америки.

0 Помимо актерского таланта, ван Дайк славился хорошим характером и порядочностью.

0 Как рассказывают знакомые актера, он всегда отличался доброжелательностью и оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Точно так же он поступил в данном случае, раздав деньги людям, оставшимся без дохода.