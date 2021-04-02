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Звезда Голливуда раздал деньги безработным

Звезда Голливуда раздал деньги безработным (12 фото)

Автор:
02 апреля 2021 17:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дик ван Дайк   актер   благотворительность   голливуд   добрый человек   звезды   знаменитость   шоу бизнес   
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Дк ван Дайк стал звездой еще в 1960-х, сыграв трубочиста Берта в культовом фильме "Мэри Поппинс", где роль волшебной няни исполнила Джули Эдрюс. Всю жизнь у него была репутация не только отличного актера, но и глубоко порядочного человека. Недавно 95-летний ван Дайк еще раз доказал, что достоин ее, безо всякой помпы раздав деньги людям, потерявшим средства к существованию из-за пандемии коронавируса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дик ван Дайк   актер   благотворительность   голливуд   добрый человек   звезды   знаменитость   шоу бизнес   
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4  комментария
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Сергей Ковалев 2 часа назад
Позитивный и приятный пост про Человека!
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Oldman 15 минут назад
Ни плюс, ни минус. Если уж решил раздавать,то надо: "не рыбу, а удочку".
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Альберт 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Дарья 52 минуты назад
Ооо, теперь все знают кто дает деньги и профессиональные нищие устремятся к его дому. Отстанут от него только когда раздаст до копейки все сбережения. Знаем мы этих бедных, к сожалению. Деньги нельзя раздавать.
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