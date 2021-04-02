Звезда Голливуда раздал деньги безработным

365
12
Дк ван Дайк стал звездой еще в 1960-х, сыграв трубочиста Берта в культовом фильме "Мэри Поппинс", где роль волшебной няни исполнила Джули Эдрюс. Всю жизнь у него была репутация не только отличного актера, но и глубоко порядочного человека. Недавно 95-летний ван Дайк еще раз доказал, что достоин ее, безо всякой помпы раздав деньги людям, потерявшим средства к существованию из-за пандемии коронавируса.
Недавно голливудские папарацци поймали знаменитого актера Дика ван Дайка во время похода в супермаркет в Малибу, недалеко от дома артиста.
×
Дик ван Дайк не слишком похож на звезду: ему уже 95 лет, и он живет тихой частной жизнью в собственном доме в Малибу. Но для американской публики фильм "Мэри Поппинс" 1964года, где ван Дайк сыграл одну из главных ролей, до сих пор остается культовым, и любовь к популярномуактеру не угасает.
Сев в машину, он подъехал к местному общественному центру, где уже не первый месяц работает некоммерческая организация Labor Exchange, которая помогает в поисках поденной работы тем, кто лишился постоянного рабочего места из-за пандемии коронавируса. В США, в том числе в Малибу, таких людей очень много, поэтому у офиса организации всегда стоит толпа народа.
Подъехав к толпе безработных, ожидающих временных вакансий, ван Дайк без лишних слов стал раздавать стоявшим людям купюры.
Неизвестно,сколько людей из числа тех, кому раздал денги ван Дайк, узнали популярного артиста. Он не пытался рекламировать себя, а просто раздавал деньги тем, кто в них нуждался.
Ван Дайк сделал успешную актерскую карьеру, которая началась еще в 1950-х. После "Мэри Поппинс" он стал любимцем Америки.
Как рассказывают знакомые актера, он всегда отличался доброжелательностью и оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Точно так же он поступил в данном случае, раздав деньги людям, оставшимся без дохода.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 главных звездных благотворителей
- Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за антисанитарию
- Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы
- Такими были звезды до того, как прославились
- Знаменитости помогают в борьбе с коронавирусом
Метки: Дик ван Дайк актер благотворительность голливуд добрый человек звезды знаменитость шоу бизнес
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...